Colombia

Universidad Nacional suspende actividades presenciales este 30 de octubre tras agresiones, daños y ataque a misión médica

La institución ordenó el desalojo del campus de Bogotá después de incidentes registrados el jueves 29 de octubre. También denunció agresiones a vigilantes, ingreso de personas externas y daños en la portería de la Calle 26

La Universidad Nacional eliminó el examen de admisión para un grupo específico de aspirantes en la convocatoria 2027-1 y los evaluará con los resultados de Saber 11 - crédito @sheela_7/@unaloficial/Instagram
También denunció agresiones a vigilantes, ingreso de personas externas y daños en la portería de la Calle 26 - crédito @sheela_7/@unaloficial/Instagram
Guardar

La Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, anunció que este viernes 30 de octubre no se realizarán actividades académicas, administrativas ni eventos de manera presencial en la Ciudad Universitaria, luego de una serie de situaciones de riesgo registradas durante la tarde del jueves 29.

La decisión fue comunicada por la Vicerrectoría de Sede, que informó que los hechos afectaron la seguridad y el bienestar de la comunidad universitaria y obligaron a ordenar el desalojo del campus.

PUBLICIDAD

Según el Comunicado No. 36 de 2026, entre las situaciones registradas estuvieron agresiones contra vigilantes y personal administrativo, el ingreso no autorizado de menores de edad y personas externas a la institución que no permitieron su identificación, así como daños en las rejas de la portería de la Calle 26.

La Universidad señaló además que se presentó una alta concentración de personas en el Jardín de Freud y el edificio 205 de Sociología, y sostuvo que varios de los hechos ocurridos no respetaron las condiciones del permiso otorgado por la sede.

También denunció agresiones a vigilantes, ingreso de personas externas y daños en la portería de la Calle 26 - crédito Universidad Nacional
También denunció agresiones a vigilantes, ingreso de personas externas y daños en la portería de la Calle 26 - crédito Universidad Nacional

Universidad denuncia ataque contra misión médica

Uno de los episodios que generó mayor preocupación ocurrió aproximadamente a las 4:42 p. m., cuando personas no identificadas, según la institución, intimidaron a la tripulación de una ambulancia de la División de Salud.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el comunicado, la situación impidió que el personal médico atendiera oportunamente a una persona que había sido reportada como lesionada.

La Vicerrectoría sostuvo que el hecho puso en riesgo la integridad de la tripulación y recordó que el personal sanitario cuenta con especial protección.

“Este comportamiento no solo vulnera la integridad del personal de la tripulación, sino que no permitió la atención oportuna de un paciente reportado como lesionado”, señaló la institución.

La Universidad citó la Resolución 4481 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social y afirmó que impedir la actuación del personal sanitario afecta el derecho fundamental a la vida y a la salud.

También denunció agresiones a vigilantes, ingreso de personas externas y daños en la portería de la Calle 26 - crédito Universidad Nacional
También denunció agresiones a vigilantes, ingreso de personas externas y daños en la portería de la Calle 26 - crédito Universidad Nacional

Campus permanecerá sin actividades presenciales

Tras los incidentes, la administración decidió mantener cerrado el campus durante este viernes para realizar una revisión de las instalaciones afectadas y restablecer las condiciones necesarias para su funcionamiento.

Las actividades previstas deberán reprogramarse o desarrollarse de manera remota mediante herramientas tecnológicas.

La institución precisó que informará nuevamente a la comunidad una vez se normalice el ingreso a la Ciudad Universitaria.

En su pronunciamiento, la Vicerrectoría rechazó especialmente las agresiones contra trabajadores y miembros de la misión médica.

También cuestionó el uso de vías de hecho para realizar actividades que, según la Universidad, no habían sido autorizadas por las facultades o por la propia sede.

Entre las acciones señaladas aparecen saltar las rejas, bloquear el cierre de las puertas, impedir el trabajo de funcionarios y promover agresiones contra personal de la institución.

La dirección universitaria afirmó que esas actuaciones ponen en riesgo a integrantes de la comunidad y pidió respetar las normas y las directrices administrativas implementadas para prevenir incidentes.

El comunicado fue expedido en Bogotá el 29 de octubre de 2026 y está firmado por la Vicerrectoría de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia.

Temas Relacionados

Universidad NacionalCiudad UniversitariaBogotámisión médicaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Policía reconstruye ruta de excandidato de Santa Marta y apunta a desplazamiento voluntario hacia La Guajira

Jorge Luis Agudelo Apreza habría tomado por decisión propia un bus con destino a Maicao. Las autoridades no han confirmado que haya cruzado a Venezuela y su ubicación sigue sin establecers

Policía reconstruye ruta de excandidato de Santa Marta y apunta a desplazamiento voluntario hacia La Guajira

Pico y Placa en Bogotá: qué automóviles no circulan este viernes 30 de octubre

¿Cuáles son los autos que no tienen permitido circular este día? Averígualo y evita una multa

Pico y Placa en Bogotá: qué automóviles no circulan este viernes 30 de octubre

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, jueves 29 de octubre de 2026

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, jueves 29 de octubre de 2026

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del jueves 29 de octubre

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del jueves 29 de octubre

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Villavicencio este viernes 30 de octubre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Villavicencio este viernes 30 de octubre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se casaron: así fue la ceremonia en Zipaquira y estos fueron los invitados

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se casaron: así fue la ceremonia en Zipaquira y estos fueron los invitados

Silvestre Dangond estrena ‘Hay Amores’, una canción que aborda el significado del amor con el paso de los años

Asistente de Kbeto Zuleta narró lo ocurrido en el accidente y dio una versión de las causas del choque: “Yo pensaba que ya se me iba”

Poncho Zuleta reveló la promesa que hizo tras el accidente de su hijo Kbeto: “Cuando se pare de aquí...”

Reconocida presentadora salió a disculparse con Karina García y pidió que cesen las amenazas contra su familia: “Por Dios, yo soy mamá”

Deportes

Atlético Nacional venció 2-0 a Santa Fe en Medellín con goles de Elías Cabrera y autogol de Olivera

Atlético Nacional venció 2-0 a Santa Fe en Medellín con goles de Elías Cabrera y autogol de Olivera

Jugadores del Deportivo Pereira volverían a amenazar con no jugar por falta de salarios: esto se sabe

Luis Amaranto Perea empezaría a perder respaldo en el Independiente Medellín: "Han solicitado la renuncia del técnico"

América de Cali venció 2-1 a Fortaleza, pese a que comenzó el partido en desventaja: así quedó la tabla de posiciones

La historia de Jesús Cárdenas, el joven futbolista que se hizo viral tras su debut con Boyacá Chicó: sueña con jugar en Junior de Barranquilla