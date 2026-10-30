Universidad Nacional suspende actividades presenciales este 30 de octubre tras agresiones, daños y ataque a misión médica

También denunció agresiones a vigilantes, ingreso de personas externas y daños en la portería de la Calle 26 - crédito @sheela_7/@unaloficial/Instagram

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La Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, anunció que este viernes 30 de octubre no se realizarán actividades académicas, administrativas ni eventos de manera presencial en la Ciudad Universitaria, luego de una serie de situaciones de riesgo registradas durante la tarde del jueves 29.

La decisión fue comunicada por la Vicerrectoría de Sede, que informó que los hechos afectaron la seguridad y el bienestar de la comunidad universitaria y obligaron a ordenar el desalojo del campus.

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Según el Comunicado No. 36 de 2026, entre las situaciones registradas estuvieron agresiones contra vigilantes y personal administrativo, el ingreso no autorizado de menores de edad y personas externas a la institución que no permitieron su identificación, así como daños en las rejas de la portería de la Calle 26.

La Universidad señaló además que se presentó una alta concentración de personas en el Jardín de Freud y el edificio 205 de Sociología, y sostuvo que varios de los hechos ocurridos no respetaron las condiciones del permiso otorgado por la sede.

También denunció agresiones a vigilantes, ingreso de personas externas y daños en la portería de la Calle 26 - crédito Universidad Nacional

Universidad denuncia ataque contra misión médica

Uno de los episodios que generó mayor preocupación ocurrió aproximadamente a las 4:42 p. m., cuando personas no identificadas, según la institución, intimidaron a la tripulación de una ambulancia de la División de Salud.

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De acuerdo con el comunicado, la situación impidió que el personal médico atendiera oportunamente a una persona que había sido reportada como lesionada.

La Vicerrectoría sostuvo que el hecho puso en riesgo la integridad de la tripulación y recordó que el personal sanitario cuenta con especial protección.

“Este comportamiento no solo vulnera la integridad del personal de la tripulación, sino que no permitió la atención oportuna de un paciente reportado como lesionado”, señaló la institución.

La Universidad citó la Resolución 4481 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social y afirmó que impedir la actuación del personal sanitario afecta el derecho fundamental a la vida y a la salud.

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También denunció agresiones a vigilantes, ingreso de personas externas y daños en la portería de la Calle 26 - crédito Universidad Nacional

Campus permanecerá sin actividades presenciales

Tras los incidentes, la administración decidió mantener cerrado el campus durante este viernes para realizar una revisión de las instalaciones afectadas y restablecer las condiciones necesarias para su funcionamiento.

Las actividades previstas deberán reprogramarse o desarrollarse de manera remota mediante herramientas tecnológicas.

La institución precisó que informará nuevamente a la comunidad una vez se normalice el ingreso a la Ciudad Universitaria.

En su pronunciamiento, la Vicerrectoría rechazó especialmente las agresiones contra trabajadores y miembros de la misión médica.

También cuestionó el uso de vías de hecho para realizar actividades que, según la Universidad, no habían sido autorizadas por las facultades o por la propia sede.

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Entre las acciones señaladas aparecen saltar las rejas, bloquear el cierre de las puertas, impedir el trabajo de funcionarios y promover agresiones contra personal de la institución.

La dirección universitaria afirmó que esas actuaciones ponen en riesgo a integrantes de la comunidad y pidió respetar las normas y las directrices administrativas implementadas para prevenir incidentes.

El comunicado fue expedido en Bogotá el 29 de octubre de 2026 y está firmado por la Vicerrectoría de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia.