México

Operativo federal en escuela de la UAGro en Acapulco termina con cuatro personas detenidas

La movilización provocó inquietud entre la comunidad estudiantil y cobró notoriedad durante la noche del jueves

Fachada nocturna de una facultad universitaria con agentes armados en la calle y un recuadro circular que presenta a personas en un pasillo
Elementos de seguridad federal custodian la Facultad de Contaduría y Administración de la UAGro en Acapulco durante un operativo que culminó con cuatro detenciones. (X)
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Un operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), en Acapulco, dejó cuatro hombres detenidos la tarde del jueves 29 de octubre de 2026.

La intervención ocurrió después de que sujetos presuntamente intentaran refugiarse en las instalaciones universitarias para evadir a las autoridades.

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La movilización provocó inquietud entre la comunidad estudiantil y cobró notoriedad durante la noche, cuando comenzó a circular un video en el que se observa a hombres armados ingresando al plantel.

La UAGro confirmó que se trató de un operativo de elementos federales y que las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

¿Qué ocurrió durante el operativo federal en la UAGro de Acapulco?

De acuerdo con fuentes de seguridad citadas por medios locales, la intervención comenzó tras recibir reportes sobre la presencia de personas sospechosas en las inmediaciones de la Facultad de Contaduría y Administración.

Los primeros informes señalan que cuatro hombres ingresaron a la escuela aparentemente para ocultarse, situación que motivó la intervención de agentes de la SSPC.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a varios hombres armados entrando a las instalaciones universitarias.

Aunque inicialmente surgieron dudas sobre su identidad, las fuentes consultadas señalaron que eran elementos federales que participaban en el despliegue.

Hasta ahora, las autoridades no han detallado si existía una persecución previa, qué motivó específicamente las detenciones o si fueron asegurados objetos relacionados con algún delito.

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Un grupo de personas vestidas de oscuro rodea a un individuo frente a un edificio con paneles azules y rojos detrás de varias plantas
Un grupo de hombres retiene a un individuo durante una detención en las instalaciones de una facultad de la UAGro en Acapulco. (X)

UAGro confirma detenciones y aclara si los involucrados son estudiantes

Ante la difusión del video, la Universidad Autónoma de Guerrero publicó un comunicado para precisar las circunstancias de la intervención.

“Este día elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron un operativo y detuvieron a sujetos, que ingresaron a nuestras instalaciones universitarias. Las personas detenidas ya fueron puestas a disposición del Ministerio Público”, informó.

La institución señaló que todavía no había determinado si los involucrados pertenecían a su comunidad académica.

“La Universidad verifica si las personas detenidas forman parte de nuestra comunidad estudiantil. Pedimos no difundir versiones no confirmadas que buscan propagar información tendenciosa”, expresó.

Documento con el escudo de la Universidad Autónoma de Guerrero, el título Comunicado Oficial y párrafos de texto explicativo
La UAGro confirmó que se trató de un operativo de elementos federales y que las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público. (Facebook: UAGro)

Asimismo, reiteró su disposición para colaborar con las investigaciones y rechazó cualquier conducta delictiva dentro de sus instalaciones.

La institución destacó que mantiene programas de prevención del delito y acciones destinadas a fortalecer la seguridad de sus estudiantes.

Según los reportes iniciales de fuentes de seguridad, los cuatro hombres fueron trasladados a instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

Corresponderá al Ministerio Público establecer las circunstancias de su detención, identificar las posibles conductas delictivas y determinar su situación jurídica.

La autoridad tampoco ha informado si los detenidos cuentan con antecedentes penales o mantienen vínculos con alguna organización criminal.

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