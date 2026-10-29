El entorno de Flávio Bolsonaro culpó a la Inteligencia Artificial por la carta en la que se proclamó presidente electo de Brasil

FOTO DE ARCHIVO: El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), mira mientras habla con los medios de comunicación, el día de una reunión con representantes de partidos políticos que apoyan su campaña antes de la segunda vuelta electoral, en Brasilia, Brasil, el 7 de octubre de 2026. REUTERS/Diego Herculano/Foto de archivo

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El entorno de Flávio Bolsonaro atribuyó este jueves a ChatGPT los errores de la carta en la que el senador, derrotado en la segunda vuelta presidencial del domingo, se presentó como “el verdadero presidente electo de Brasil” pocas horas después de aterrizar en Estados Unidos.

La explicación la dio en X Paulo Figueiredo, nieto del general João Baptista Figueiredo, último presidente de la dictadura militar, y comentarista del ala más radical del bolsonarismo radicado en Estados Unidos. Fue él quien difundió la carta el miércoles, antes incluso que el propio Flávio.

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Según su relato, Eduardo Bolsonaro, hermano del senador y ex diputado radicado en Estados Unidos, pidió a la herramienta de OpenAI que insertara el escudo de la República. El programa eligió el blasón adoptado tras la proclamación de la República en 1889, con la leyenda “Estados Unidos do Brazil”, escrita con zeta según la ortografía de entonces. Ese fue el nombre oficial del país hasta 1967, cuando la dictadura lo sustituyó por República Federativa do Brasil.

“Por qué ChatGPT eligió un escudo antiguo de la época en que ‘Brasil’ se escribía con Z, no lo sé. Pero a nosotros nos parece muy gracioso”, escribió Figueiredo.

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El segundo error, siempre según su versión, se produjo al generar el documento. La herramienta habría recuperado un borrador anterior en el que Flávio se atribuía la presidencia, cuando el texto acordado por su equipo lo presentaba como “líder”. La frase desapareció en la tercera versión, publicada alrededor de una hora después de la primera. “Poco después percibimos los errores y los corregimos. Primero el escudo, luego el texto”, afirmó Figueiredo, que cerró su mensaje con una consigna: “Estas elecciones fueron ilegítimas, él no reconoce el resultado y continuará luchando para restaurar la democracia en Brasil. El resto es fetiche de la prensa”.

El senador brasileño Flavio Bolsonaro desembarca de un avión tras su llegada al aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, cerca de Miami, Florida, EE. UU., el 28 de octubre de 2026. REUTERS/Eva Marie Uzcategui TPX IMAGES OF THE DAY

Luiz Inácio Lula da Silva ganó el 25 de octubre con el 51,79% de los votos frente al 48,21%, una ventaja de 4,43 millones de sufragios. El principal argumento de Flávio contra el resultado es la prórroga de dos horas de la votación que ordenó Cristiano Zanin, juez del Supremo Tribunal Federal (STF), máximo tribunal de Brasil, y exabogado de Lula, a pedido de ambas campañas. Según el Tribunal Superior Electoral, organismo electoral de Brasil, después de las 17.00 h votaron 34.330 personas, casi todas en los primeros cinco minutos.

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Dos días después, el juez del STF Alexandre de Moraes le ordenó entregar sus pasaportes dentro de una investigación por lavado de dinero. El martes por la noche, el senador cruzó a Argentina por el puente Tancredo Neves y desde la provincia de Misiones voló en un avión privado a Miami, con escala en Guayaquil.

La carta tampoco convenció a su partido. “No me gustó”, respondió este jueves Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), partido político brasileño de derecha, antes de visitar en Brasilia a Jair Bolsonaro, que cumple prisión domiciliaria tras su condena a 27 años y tres meses por la trama golpista. El PL ya había reconocido la victoria de Lula.

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El senador Rogério Marinho, coordinador de la campaña, fue más lejos. “El PL no puede hacer esa afirmación, ni yo puedo hacerla, porque no hay pruebas en ese sentido. Si quieres desahogarte, eso no es delito”, dijo a los periodistas.

Figueiredo tiene sus propias causas abiertas. En septiembre de 2025, el fiscal general Paulo Gonet lo denunció junto a Eduardo Bolsonaro por coacción, por sus gestiones en Washington para que el Gobierno de Donald Trump sancionara a Brasil y a jueces del STF mientras se juzgaba a Jair Bolsonaro. La Fiscalía ya lo había acusado en la causa por la trama golpista de 2022 de difundir noticias falsas.

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La Justicia Electoral tiene plazo hasta el 18 de diciembre para entregar a Lula el diploma que lo acredita como presidente electo. Su cuarto mandato empezará el 5 de enero de 2027.