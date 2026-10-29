Gobierno radicó la Ley de Ajuste Fiscal, explicó en qué consiste y alertó que uno de cada tres pesos de impuestos se destina a la deuda

El vicepresidente José Manuel Restrepo defendió la necesidad de aprobar medidas para enfrentar el déficit fiscal y aseguró que el gobierno de Gustavo Petro dejó una “bomba de tiempo” por el peso de los intereses de la deuda pública (Presidencia)

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el vicepresidente José Manuel Restrepo radicaron ante la Cámara de Representantes, el jueves 29 de octubre de 2026, el proyecto de Ley de Rescate Económico, una iniciativa con la que el Gobierno nacional busca afrontar las dificultades fiscales e impulsar el crecimiento económico del país.

La propuesta corresponde a la segunda parte de la estrategia de ajuste del Ejecutivo y contempla nuevas medidas después de las decisiones que se adopten en materia presupuestal. Aunque inicialmente se esperaba que fuera presentada en agosto, su radicación se aplazó hasta finales de octubre.

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El Gobierno espera que la iniciativa permita impulsar la inversión y generar empleo, además de contribuir al ajuste de las finanzas públicas (Isaac Bechara/Presidencia de la República)

Durante la presentación, el ministro Gómez explicó que el proyecto busca ajustar las finanzas públicas y promover la inversión para favorecer la generación de empleo.

“Hoy presentamos un proyecto de ley que creemos es la piedra angular que permitirá recuperar la economía y nos dará las herramientas para poder garantizar un mayor crecimiento económico en los años que vienen. Pensamos que es una ley cuyo objetivo no solo es ajustar las finanzas públicas sino promover la inversión para garantizar más empleo en Colombia y sobre todo más crecimiento”, explicó.

Y añadió: “Es un esfuerzo grande que naturalmente vamos a someter a consideración del Congreso de la República para que hagan sus comentarios, sus observaciones, las modificaciones, si ellos consideran que sean pertinentes y esperamos que en esta legislatura esta ley le permita a Colombia mirar su futuro económico con mucho más optimismo y sobre todo con esperanza”.

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El vicepresidente Restrepo responsabilizó al gobierno anterior por la situación fiscal

El vicepresidente José Manuel Restrepo, por su parte, cuestionó la gestión económica del gobierno de Gustavo Petro y advirtió sobre el peso de la deuda pública en las cuentas del Estado.

“El gobierno anterior del presidente Gustavo Petro nos dejó una bomba de tiempo. Una bomba que estallaría el próximo año en 2027 a menos que como gobierno actuemos. Una bomba que significa un hueco tan grande que se resume en que de cada tres pesos del presupuesto nacional que pagamos en impuestos, uno se va a pagar intereses de la deuda pública”, expresó.

Restrepo afirmó que el 70% de las medidas de la ley corresponde al esfuerzo estatal y que el porcentaje restante recaería en quienes tienen mayores recursos.

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“Hoy, el problema que enfrentamos es real y el reloj corre. Por eso, además del apretón del Estado, que recoge, como ya lo decía, el 70 % de lo que promueve esta ley de rescate económico, el resto lo ponen quienes más tienen. Quienes más tienen van a cumplir con sus obligaciones para lograr que esta ley de rescate económico conduzca a salvar al país de la quiebra”, dijo.

El vicepresidente Restrepo agregó que la iniciativa también contempla un mayor apoyo para las personas de menores ingresos. “Mientras tanto, los que menos tienen van a recibir más del Estado. Así como lo oyen, el que menos tiene en esta ley de rescate económico recibirá más”, agregó Restrepo.

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En que consiste la Ley de rescate económico

A partir del ABC divulgado por el Gobierno nacional, el proyecto contempla cambios en el funcionamiento del Estado, modificaciones tributarias y beneficios para los hogares de menores ingresos. Según el Ejecutivo, cerca del 70% del ajuste fiscal provendrá de la reducción del gasto público, mientras que el resto se cubrirá con aportes de quienes tienen mayor capacidad económica y con el crecimiento de la actividad productiva.

Entre las medidas para reducir el tamaño del Estado está un recorte del 50% en el gasto destinado a contratos de prestación de servicios durante 2027. Además, el proyecto plantea disminuir en un 15% el tamaño de la administración pública y reducir en un 20% los gastos de nómina de las entidades del Presupuesto General de la Nación en 2028, con excepción de la Fuerza Pública.

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El Gobierno también propone limitar el crecimiento de las compras de bienes y servicios a la inflación entre 2027 y 2030, reforzar los controles sobre gastos operativos y revisar más de 250 transferencias para identificar partidas ineficientes. La propuesta señala que se mantendrán protegidos los recursos para salud, educación básica, agua potable, pensiones y universidades públicas.

Devolución del IVA y alivios para los hogares

Uno de los componentes sociales de la iniciativa es la devolución del IVA para los hogares de menores ingresos. De acuerdo con el Gobierno, el mecanismo beneficiaría a 19 millones de colombianos, con un giro promedio de $213.000 mensuales por hogar y un máximo de $288.000.

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La medida comenzaría a regir en enero de 2028, pero el Ejecutivo prevé realizar un pago anticipado a más tardar el 20 de diciembre de 2027. Quienes actualmente reciben la compensación del IVA continuarán recibiéndola hasta que sean incorporados al nuevo sistema.

Cambios tributarios e incentivos a la inversión

El proyecto también propone reducir la tarifa general del impuesto de renta para las empresas al 33% en 2027 y al 31% desde 2028. Asimismo, contempla el Régimen Unificado de Grandes Empresas (Ruge), que ofrecería reducciones en la tarifa de renta a compañías que realicen inversiones en Colombia entre 2027 y 2029.

Otra modificación busca que las compras realizadas en plataformas internacionales de comercio electrónico paguen IVA sin importar que su valor sea inferior a 200 dólares. Según el Gobierno, esta disposición pretende reducir las desventajas que enfrentan los productores nacionales frente a los vendedores extranjeros.

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En cuanto a las fuentes de financiación, el Ejecutivo calcula que el Estado ahorraría $44,6 billones en 2027 y $76,1 billones en 2030. También espera recaudar recursos adicionales mediante impuestos al licor, el tabaco y la cerveza, ajustes al impuesto al carbono y los cambios en el IVA. Según sus proyecciones, el mejor desempeño económico también aumentaría el recaudo tributario.