Abelardo de la Espriella nombró a tres mujeres coroneles para la dirección de la Polfa, “por primera vez en la historia”: de quiénes se trata

Abelardo de la Espriella anunció que las coroneles Liliana Jiménez, Jenny Rodríguez y Diana Daza asumirán las principales jefaturas de la Policía Fiscal y Aduanera (@ABDELAESPRIELLA/X)

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, oficializó la designación de tres mujeres oficiales en las principales jefaturas de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), unidad especializada de la Policía Nacional encargada de combatir el contrabando y salvaguardar el orden económico en el territorio colombiano.

La decisión administrativa establece que, de manera inédita en la trayectoria institucional del organismo, la cúpula directiva, operativa y de inteligencia quedará bajo el liderazgo de tres coroneles de la institución policial.

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En la Dirección General de la entidad fue nombrada la coronel Liliana Jiménez, quien asumirá el mando nacional de los operativos aduaneros y el control fronterizo coordinado con los puertos, aeropuertos y pasos limítrofes del país.

Junto a ella se integrará la coronel Jenny Rodríguez, quien ocupará la Subdirección Operacional para coordinar los despliegues de interdicción en carretera y los operativos contra las mercancías ilegales en los centros urbanos.

Las coroneles Liliana Jiménez, Jenny Rodríguez y Diana Daza asumirán las principales jefaturas de la Policía Fiscal y Aduanera, anunció el presidente Abelardo de la Espriella y el director de la Dian (@ABDELAESPRIELLA/X)

La tercera designación corresponde a la coronel Diana Daza, oficial designada en la Subdirección de Investigación Policial para articular los procesos judiciales y de inteligencia contra las organizaciones delictivas dedicadas a la evasión tributaria y al comercio irregular.

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A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, el jefe de Estado expuso los motivos del relevo institucional y fijó los lineamientos estratégicos para la nueva línea de mando.

La advertencia de De la Espriella a las mafias del contrabando

“¡El contrabando es un delito grave que desangra nuestra economía, destruye empleos y alimenta las finanzas de las estructuras criminales que atentan contra la vida de nuestros valientes soldados y policías!”, afirmó el presidente De La Espriella.

En la misma publicación, el mandatario destacó el perfil técnico y operativo de las tres oficiales al frente de esta unidad especializada: “Vine a transformar para siempre la manera de administrar el Estado, romper paradigmas y demostrar que el liderazgo se construye con preparación, carácter, disciplina y resultados”.

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Por primera vez, tres mujeres estarán al frente de la Dirección General y las dos subdirecciones de la Polfa, según anunció el presidente Abelardo de la Espriella (@ABDELAESPRIELLA/X)

De la Espriella puntualizó las tareas asignadas a la nueva plana mayor: “Por primera vez en la historia de Colombia, tres mujeres estarán al frente de la línea de mando de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa): la coronel Liliana Jiménez, en la Dirección; la coronel Jenny Rodríguez, en la Subdirección Operacional; y la coronel Diana Daza, en la Subdirección de Investigación”.

“¡Tres mujeres inquebrantables, con el carácter, la disciplina y la honestidad para enfrentar de frente a las mafias del contrabando! Su misión es clara: perseguir las redes criminales, golpear sus finanzas, proteger nuestra economía y entregar resultados contundentes a los colombianos”, escribió el mandatario.

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En forma complementaria, el presidente compartió un video institucional en el que presentó a las tres uniformadas junto a directivos aduaneros, al enfatizar la articulación de la fuerza pública con las autoridades tributarias.

“No vamos a seguir permitiendo que el contrabando desangre a la economía colombiana y termine alimentando las arcas de aquellos que terminan atentando contra nuestros policías, contra nuestros soldados y contra el pueblo colombiano”, enfatizó en el video de designación.

El director de la Dian, Andrés Velázquez, se reunió con la directora de la Policía Fiscal y Aduanera, Liliana Jiménez (@delaespriella_style/Instagram)

Desde la Dian se llevaron a cabo las estrategias con la nueva cúpula de la Polfa

En la misma comunicación, el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Andrés Felipe Velásquez, dijo que el nuevo esquema directivo cuenta con metodologías investigativas específicas para rastrear capitales ilícitos: “Por primera vez en la historia de Colombia, la línea de mando completa de la Policía Fiscal y Aduanera son mujeres, mujeres que van a combatir de manera frontal el contrabando. Ya tenemos unas líneas muy grandes de investigación y de compromiso operacional para dar resultados contundentes que el país necesita y la patria milagro espera”.

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Al cierre de la presentación, Abelardo de la Espriella reiteró que la selección de perfiles responde al objetivo gubernamental de renovar las estructuras estatales con funcionarios de alta exigencia disciplinaria.

“En la ‘Patria Milagro’ no hay lugar para el crimen. Yo no vine a hacer la política de siempre, vine a cambiar la política para siempre, la administración del Estado, la visión del país. Y en esa visión y en esa ‘Patria Milagro’ las mujeres son pieza fundamental, porque donde hay una mujer, hay más honestidad, hay más disciplina, hay más compromiso”, reiteró el presidente.