México

Agreden a elementos de la SSPC durante operativo contra robo a transporte en Celaya: muere un atacante

Omar García Harfuch informó que los agentes fueron atacados con armas de fuego mientras intervenían ante un presunto robo a transporte de carga

Tres agentes con uniforme táctico y cascos en dos camionetas patrulla negras. La camioneta frontal muestra el texto SSPC en la parrilla
Elementos de la SSPC fueron agredidos en un operativo en Celaya, Guanajuato.
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Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron agredidos con armas de fuego este martes en Celaya, Guanajuato, mientras intervenían ante un presunto robo a transporte de carga, informó Omar García Harfuch, titular de la dependencia.

A través de sus redes sociales, el funcionario señaló que los agentes fueron atacados durante la intervención y que, como resultado de la agresión, uno de los presuntos agresores murió y otro resultó lesionado, aunque este último logró huir del lugar.

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Harfuch indicó que el hecho ocurrió mientras los elementos de la SSPC actuaban ante un posible robo a transporte, una de las actividades delictivas que las autoridades federales buscan combatir mediante operativos e investigaciones dirigidas contra las organizaciones criminales que operan en las carreteras del país.

El funcionario aseguró que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se mantendrá una estrategia firme contra los grupos delictivos que afectan la seguridad de las carreteras.

SSPC busca desarticular redes dedicadas al robo de transporte

Tras la agresión registrada en Celaya, García Harfuch informó que la SSPC continuará trabajando en coordinación con la Guardia Nacional y las autoridades estatales para fortalecer las labores de inteligencia e investigación.

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Harfich dio a conocer que un agresor murió tras el ataque.
Harfich dio a conocer que un agresor murió tras el ataque.

El objetivo, explicó, no consiste únicamente en evitar los robos a vehículos de carga, sino también en identificar y desmantelar las estructuras criminales que hacen posible este tipo de delitos.

“Uno de los objetivos” de la estrategia, de acuerdo con el mensaje del funcionario, es generar condiciones para que las carreteras sean más seguras tanto para quienes las utilizan diariamente como para los transportistas que movilizan mercancías.

Harfuch reconoció además la actuación de los agentes de la SSPC que participaron en el operativo y que, señaló, arriesgaron su vida durante el cumplimiento de sus funciones.

El titular de la dependencia destacó su valentía, compromiso y determinación para proteger a la ciudadanía.

El ataque ocurrió en un contexto en el que las autoridades federales han reforzado las acciones de seguridad en distintas zonas del país donde se han registrado delitos contra transportistas y usuarios de las carreteras.

(X @OHarfuch)
(X @OHarfuch)

Fuerzas federales alistan visitas de supervisión en Sinaloa

Como parte del contexto de la estrategia federal de seguridad, García Harfuch informó también este martes que los titulares de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana realizarán durante esta semana una agenda coordinada de visitas de supervisión en Sinaloa.

El secretario de la Defensa Nacional acudiría este martes, mientras que los titulares de Marina y Seguridad realizarán sus respectivas visitas en días distintos.

De acuerdo con Harfuch, esta distribución permitirá ampliar la presencia y supervisión del Gabinete de Seguridad en territorio, además de dar seguimiento específico a las responsabilidades de cada institución.

La agenda contempla revisar los despliegues de seguridad y conocer directamente las necesidades de la Policía Estatal y de las corporaciones municipales de Culiacán y Mazatlán.

También está prevista la revisión del funcionamiento del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C4), así como del terreno contemplado para la construcción de un nuevo penal en la entidad.

El titular de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, visitará Sinaloa este martes. (Crédito: Gobierno de México)
El titular de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, visitará Sinaloa este martes. (Crédito: Gobierno de México)

El funcionario explicó que las visitas forman parte de una misma estrategia y tienen como propósito mantener objetivos compartidos y una coordinación permanente entre las instituciones federales y las autoridades estatales y municipales.

Mientras en Sinaloa las fuerzas federales preparan estas visitas de supervisión, en Guanajuato la SSPC enfrenta un nuevo episodio de violencia durante una intervención contra el robo a transporte de carga.

Las autoridades deberán continuar con las investigaciones para determinar la identidad de los responsables de la agresión en Celaya y ubicar al segundo presunto agresor, quien resultó herido y logró escapar.

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