El cerebro de los cuervos procesa señales visuales casi dos veces más rápido que el de humanos y monos, según un estudio

La investigación entrenó a dos cuervos carroñeros para identificar el desplazamiento de puntos blancos sobre una pantalla táctil a cambio de una recompensa (Universidad de Tubinga)

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Un cuervo puede observar un patrón de puntos que se desplazan en una pantalla y elegir su dirección en una fracción de segundo. Un estudio de la Universidad de Tubinga, Alemania, publicado en la revista Science, concluyó que estos animales emitieron decisiones visuales en torno a 235 milisegundos, cerca del doble de rápido que humanos y monos en tareas comparables.

La investigación examinó a dos cuervos carroñeros (Corvus corone) entrenados para distinguir si un conjunto de puntos blancos sobre fondo negro se movía principalmente a la izquierda o a la derecha. Después debían picotear uno de dos objetivos en una pantalla táctil para comunicar su elección y recibir una recompensa.

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El resultado pone el foco en la velocidad con que el cerebro aviar transforma una señal visual en una respuesta. Los autores registraron simultáneamente la actividad de neuronas y la conducta de las aves, una combinación que permitió seguir el proceso desde la percepción hasta el movimiento del pico.

Las neuronas ya distinguían direcciones a los 70 milisegundos

El experimento incluyó señales de distinta claridad. Cuando el movimiento de los puntos era ambiguo, los cuervos mantuvieron un desempeño superior al que correspondería al azar. Con patrones claros, su precisión llegó a casi el 100 %, según el trabajo.

Philipp Schmidbauer, investigador de la Universidad de Tubinga y primer autor del artículo, explicó que “incluso cuando los patrones de movimiento eran difíciles de reconocer, las decisiones de los cuervos seguían siendo mejores que las elecciones aleatorias”. El científico añadió que, ante señales nítidas, las aves alcanzaron “una precisión de casi el 100 %”.

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Un estudio de la Universidad de Tubinga determinó que los cuervos toman decisiones visuales en 235 milisegundos, cerca del doble de rápido que humanos y monos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La parte central del estudio se desarrolló en el nidopalio caudolateral, una zona del cerebro de las aves vinculada con funciones asociativas. En términos funcionales, se la compara con la corteza prefrontal de los primates, aunque su estructura anatómica es diferente.

Los registros mostraron que, apenas 70 milisegundos después de aparecer el estímulo, las neuronas empezaban a diferenciar las dos direcciones posibles. Esa señal surgía unos 170 milisegundos antes de que el cuervo comunicara su respuesta. A medida que acumulaban información visual, las neuronas incrementaban su actividad hasta alcanzar el nivel asociado con la elección.

Un circuito aviar convierte la información visual en una elección

La velocidad no implicó una respuesta automática desligada de la calidad de la señal. Las células nerviosas reflejaron tanto la fuerza de la información disponible como la dirección seleccionada por cada ave. El patrón progresivo se asemeja a modelos de toma de decisiones desarrollados a partir de estudios con humanos y otros primates.

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“Estos hallazgos demuestran que la dinámica neuronal en el cerebro aviar es consistente con los modelos establecidos de toma de decisiones en humanos y primates no humanos”, señaló Andreas Nieder, profesor del Instituto de Neurobiología de la Universidad de Tubinga y coautor del estudio.

El registro cerebral se concentró en el nidopalio caudolateral, una estructura aviar con funciones equivalentes a la corteza prefrontal de los primates. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación no supone que el cerebro de un cuervo sea una versión reducida del de un mamífero. Las aves carecen de una corteza cerebral estratificada como la humana. Sin embargo, los datos indican que una arquitectura cerebral distinta puede organizar señales neuronales equivalentes para resolver una elección perceptiva, y hacerlo con una velocidad mayor.

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El propio resumen editorial de Science sitúa el resultado en el debate sobre las capacidades cognitivas de las aves. Los cerebros aviares fueron subestimados durante años por sus diferencias estructurales con los de los mamíferos, pero estudios recientes han descrito funciones complejas que cumplen papeles análogos.

El vuelo puede haber favorecido respuestas visuales de alta velocidad

Los investigadores plantean una explicación evolutiva que todavía requiere comprobación directa. La vida de las aves depende de cálculos visuales rápidos durante el vuelo, desde ajustar trayectorias hasta orientar el pico hacia un alimento o un objetivo.

“Las aves dependen de su visión para realizar maniobras precisas y rápidas durante el vuelo y para guiar sus picos hacia los objetos cuando buscan alimento”, afirmó Nieder. El autor aclaró que harán falta nuevas investigaciones para identificar qué mecanismos concretos explican la ventaja temporal observada en los cuervos.

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El estudio, firmado por Schmidbauer y Nieder, no establece que todas las especies de aves decidan al mismo ritmo ni que los cuervos sean más precisos que los humanos en cualquier tarea. Sus datos se concentran en dos individuos y en una prueba visual específica.

Lo que sí documenta es que, en esas condiciones, el cerebro del cuervo comenzó a codificar una elección antes de una décima de segundo y produjo una respuesta de alta precisión con una rapidez inusual entre los vertebrados.