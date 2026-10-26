¿Hay clases este viernes 30 de octubre?: SEP aclara los días oficiales de descanso para esta semana y noviembre

El descanso para los alumnos abarca del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre, cuatro días en total. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

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Este viernes 30 de octubre no hay clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional de la SEP.

La suspensión se extiende sin interrupción hasta el lunes 2 de noviembre, por lo que los estudiantes tendrán cuatro días consecutivos sin actividades escolares, presentándose a clases hasta el martes 3 de noviembre.

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El descanso combina dos motivos distintos. El viernes corresponde a la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar del ciclo 2026-2027, mientras que el lunes 2 de noviembre se suspenden labores por la conmemoración del Día de Muertos.

El calendario escolar 2026-2027 de la SEP aplica a las 32 entidades del país para educación preescolar, primaria y secundaria. Crédito: Cuartoscuro

El viernes no es asueto: los maestros sí trabajan

El 30 de octubre no se trata de un día libre para todo el personal escolar.

Aunque los alumnos no tienen clases, los docentes y directivos deben acudir a sus planteles para participar en las reuniones de planeación y evaluación académica programadas por el Consejo Técnico Escolar.

Los docentes y directivos deben asistir a sus planteles el 30 de octubre pese a la suspensión de clases para alumnos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario oficial de la SEP contempla ocho sesiones ordinarias de este tipo a lo largo del ciclo escolar. La de este viernes es la segunda del calendario y aplica a las 32 entidades del país.

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Calendario completo del megapuente: del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre

El fin de semana se suma de manera natural al descanso, ya que el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre corresponden a los días habituales sin clases. El lunes 2 de noviembre se suma la suspensión por el Día de Muertos, que aplica a toda la comunidad escolar.

El calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública establece 185 días de clase para la educación básica en México. (SEP)

Las clases se reanudan de manera normal el martes 3 de noviembre, según el calendario nacional de la SEP, salvo que alguna autoridad educativa local determine alguna modificación adicional.

El megapuente no aplica para trabajadores del sector privado

La pausa escolar no implica un día de descanso obligatorio para quienes laboran en el sector privado.

El 2 de noviembre no está contemplado en la Ley Federal del Trabajo como día festivo oficial, por lo que la mayoría de los empleados deberá presentarse a trabajar con normalidad, salvo que su empresa decida otorgar el día libre de forma voluntaria.

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El 2 de noviembre no está contemplado como día festivo obligatorio en la Ley Federal del Trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo escolar 2026-2027 contempla un total de 185 días efectivos de clase para los alumnos de educación básica en todo el país.

Noviembre también tendrá otro puente para los alumnos

La pausa de este fin de semana no es la única del mes. La SEP ya confirmó un segundo periodo de descanso de cuatro días consecutivos: el viernes 13 de noviembre, por registro de calificaciones, y el lunes 16 de noviembre, por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Las sesiones del Consejo Técnico Escolar se realizan de manera simultánea en las 32 entidades del país. Crédito: Cuartoscuro.

Después de este puente, el calendario marca un tercer descanso antes de que termine el año: el viernes 27 de noviembre, que genera un fin de semana largo de tres días previo a las vacaciones de invierno.

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Las vacaciones de invierno inician el 21 de diciembre y duran 17 días

El receso vacacional más largo del semestre comienza el lunes 21 de diciembre de 2026 y se extiende hasta el 6 de enero de 2027.

Dentro de este periodo queda comprendida la Navidad, suspendida oficialmente el 25 de diciembre, además del Año Nuevo, el 1 de enero, y el Día de Reyes, el 6 de enero.

El viernes 27 de noviembre genera un tercer descanso de tres días antes de las vacaciones de invierno. Crédito: Cuartoscuro

Los alumnos de educación básica suman un total de 17 días consecutivos sin actividades escolares antes de regresar a clases, el periodo vacacional más extenso de todo el ciclo escolar 2026-2027 después del receso de verano.

Durante estas semanas, las escuelas permanecen cerradas y no hay actividades académicas de ningún tipo para los estudiantes de las 32 entidades del país.

El calendario oficial de la SEP marca el reinicio formal de labores para el jueves 7 de enero de 2027, fecha en que el ciclo escolar continúa sin interrupciones hasta la siguiente suspensión programada.

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Quedan seis sesiones más del Consejo Técnico Escolar en el ciclo 2026-2027

El calendario de la SEP contempla un total de ocho sesiones ordinarias del CTE 2026-2027. Con la del 30 de octubre, quedan pendientes seis reuniones adicionales que se distribuirán en los meses siguientes, cada una con una suspensión de clases para los alumnos.

Las vacaciones de invierno comienzan el lunes 21 de diciembre de 2026 y concluye el 6 de enero de 2027. (Cuartoscuro)

Estas sesiones no tienen una fecha fija y pueden variar según el calendario oficial que publique la dependencia.

La siguiente suspensión relacionada con actividades del Consejo está prevista para el viernes 29 de enero de 2027, justo antes de los días de descanso por el Día de la Constitución Mexicana.