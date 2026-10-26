Gobierno De la Espriella alerta por el Fomag, fondo con el que se paga la salud y pensiones de docentes: por qué sale más caro un maestro que otro trabajador

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, precisó que, actualmente, el Fomag, encargado de la salud y pensiones de los docentes. presenta un alarmante déficit de $2,7 billones - crédito Ministerio de Hacienda

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El Ministerio de Hacienda advirtió que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) registra un déficit de $2,7 billones, una situación que la cartera calificó como uno de los principales problemas recibidos de la administración anterior sobre el fondo que financia la atención en salud y las prestaciones pensionales de los docentes del país.

Al respecto, por medio de un video en redes sociales, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, sostuvo que el desbalance financiero se combina con diferencias en el costo de la atención médica de los afiliados.

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Según explicó, el gasto anual por cada maestro supera con amplitud el promedio del Sistema General de Salud.

“De la herencia del Gobierno Petro, lo más grave que hemos encontrado es esto. Desde Hacienda, el tema más preocupante que hemos encontrado es el del Fomag, el Fondo del Magisterio, que atiende las pensiones y la salud de los maestros de Colombia. Allí el faltante es hoy de 2,7 billones”, afirmó Gómez Martínez.

La advertencia ocurre mientras la Procuraduría General de la Nación pidió información sobre la continuidad de la administración fiduciaria del Fomag, cuyo contrato vence el 31 de octubre de 2026. El organismo preventivo también alertó sobre la necesidad de recursos adicionales para sostener el componente de salud durante el resto de la vigencia.

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El Fomag es una cuenta especial de la Nación en Colombia, creada mediante la Ley 91 de 1989, que se encarga de administrar y garantizar las prestaciones sociales, económicas y de salud de los docentes del sector oficial- crédito Fomag

Hacienda cuestiona el costo de la atención de los docentes

El jefe de la cartera de Hacienda indicó que “un maestro le cuesta al sistema alrededor de $7.000.000 en atención médica, mientras que el valor estimado para un ciudadano en el régimen público general es de $2.000.000″. Gómez Martínez vinculó estas diferencias con las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República sobre el manejo de los recursos del fondo. El funcionario afirmó que existen 61 hallazgos relacionados con posibles irregularidades en la entidad.

“La Contraloría General de la República ha encontrado 61 sobre hechos irregulares en esta institución. Es muy triste que los maestros que tanto le han dado al país tengan que hoy en día soportar el pésimo servicio y el despilfarro del Fomag”, señaló.

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Sostuvo que el Gobierno nacional busca sanear las instituciones vinculadas al sistema de prestaciones del magisterio. “Los maestros del país merecen una atención digna, eficiente y transparente que retribuya su invaluable aporte a la sociedad”, expresó.

La Contraloría identificó irregularidades fiscales por $695.000 millones

Los datos divulgados por la Contraloría General de la República sobre las auditorías al Fomag muestran 33 hallazgos o irregularudades con incidencia fiscal por cerca de $695.000 millones, detectados entre el segundo semestre de 2022 y el primer semestre de 2026.

El Fomag cuenta con más de 820.000 a 850.000 afiliados en total, entre docentes activos, pensionados y sus beneficiarios - crédito Alcaldía de Bogotá

El organismo de control también informó 66 hallazgos o irrgularidades con presunta incidencia disciplinaria y cinco con posible incidencia penal. Esas observaciones fueron trasladadas a las instancias correspondientes para que adelanten las actuaciones que permitan establecer eventuales responsabilidades. La mayor afectación económica identificada por la entidad está en la gestión judicial. Este componente suma cerca de $504.000 millones, equivalentes al 72,2% del valor total de los hallazgos fiscales. Allí se incluyen pagos derivados de condenas, sanciones por la demora en las cesantías e intereses moratorios.

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En la auditoría de 2026, la Contraloría estableció hallazgos fiscales por $176.000 millones. Uno de los casos de mayor cuantía corresponde a pagos pendientes por servicios médicos e intereses a las uniones temporales Medisalud y Red Vital, por unos $133.000 millones.

De igual manera, el ente de control indicó que esas obligaciones reflejan demoras en los pagos asociados a la atención sanitaria de los educadores. Además, cuestionó desembolsos cercanos a $28.000 millones por la prima de mitad de año a pensionados, al considerar que, según el informe, esos pagos no habrían cumplido los requisitos legales exigidos para el beneficio.

Aclaró, por otra parte, que no tiene elementos suficientes para confirmar las versiones sobre presuntos pagos superiores a $4,4 billones durante las últimas semanas del gobierno anterior.

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El Fomag administra un presupuesto anual superior a los $21 billone, gestionados a través de Fiduprevisora S.A - crédito Colprensa

La Procuraduría pide evitar interrupciones desde noviembre

La Procuraduría General de la Nación activó una alerta preventiva ante la terminación del contrato fiduciario que administra los recursos del Fomag. La entidad pidió al Consejo Directivo del fondo explicar qué decisiones ha tomado para garantizar la continuidad de esa administración desde el 1 de noviembre de 2026. El Ministerio Público solicitó precisar las medidas previstas para impedir interrupciones en los servicios médicos de los docentes y sus beneficiarios, así como en el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas.

También manifestó preocupación por el saldo disponible para salud. Aunque el Consejo Directivo aprobó un traslado presupuestal de $859.000 millones para reforzar ese componente, el organismo estima que aún falta cerca de $1,84 billones para cubrir las necesidades proyectadas de 2026.

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Por ello, requirió información sobre las gestiones ante el Ministerio de Hacienda para obtener los recursos, los montos solicitados, el estado de los trámites y los planes de contingencia si el dinero no llega a tiempo.

La entidad recalcó que los problemas presupuestales y contractuales no pueden afectar la continuidad, oportunidad ni calidad de la atención de los afiliados al fondo. La solicitud tiene carácter preventivo y busca que las entidades responsables adopten decisiones antes del vencimiento del contrato fiduciario.