América Latina

Las acciones brasileñas y el real se hundieron tras la inesperada reelección de Lula da Silva

El Bovespa cerró con un retroceso del 13,88%, su mayor descenso diario desde marzo de 2020, mientras la moneda local perdió 8,36% frente al dólar al finalizar la jornada del lunes

El índice Bovespa de la bolsa de São Paulo cerró con una caída del 13,88% tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva. (REUTERS/Paulo Whitaker)
El índice Bovespa de la bolsa de São Paulo cerró con una caída del 13,88% tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva. (REUTERS/Paulo Whitaker)
Guardar

Las acciones brasileñas y el real se desplomaron este lunes después de la inesperada reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en un movimiento que borró de un golpe el optimismo que los inversores habían acumulado tras el triunfo de su rival de derecha en la primera vuelta. El índice Bovespa, referencia de la bolsa de São Paulo, cerró con una caída del 13,88%, mientras el real se depreció más del 8% frente al dólar.

La magnitud del derrumbe llevó a activar el mecanismo de interrupción automática del mercado bursátil brasileño, que suspendió las operaciones durante media hora luego de que el índice perdiera un 10% respecto de su cierre anterior.

PUBLICIDAD

El Ibovespa cerró la jornada en 176.608 puntos básicos, unas 28.000 unidades por debajo del nivel registrado el viernes previo a los comicios. La bolsa llegó a perder más de un 16% durante la sesión antes de recortar parte de las pérdidas, en lo que constituyó su mayor caída porcentual diaria desde marzo de 2020.

El real brasileño también sufrió un fuerte golpe: llegó a cotizar por encima de las 5,60 unidades por dólar al inicio de la jornada, tras registrar un descenso del 12% en los primeros minutos de operaciones. Al cierre, la divisa se depreció un 8,36% hasta las 5,4066 unidades por dólar.

PUBLICIDAD

La venta masiva de activos no se limitó a la renta variable y la moneda. Los bonos soberanos brasileños en los mercados internacionales también resultaron afectados, con los títulos de mayor plazo como los más perjudicados: la deuda con vencimiento en 2056 cayó cerca de 2,5 centavos. Los “credit default swaps” (CDS) a cinco años de Brasil, que miden el costo de asegurarse contra un impago soberano, subieron hasta los 151,67 puntos básicos frente a los 120,21 puntos del cierre del viernes, de acuerdo con datos de S&P Global Market Intelligence citados por la agencia.

El mercado bursátil brasileño activó el mecanismo de interrupción automática y suspendió las operaciones durante media hora. (REUTERS/Jean Carniel)
El mercado bursátil brasileño activó el mecanismo de interrupción automática y suspendió las operaciones durante media hora. (REUTERS/Jean Carniel)

Ante la turbulencia, el Tesoro nacional canceló las subastas programadas de bonos gubernamentales vinculados a la inflación y de tasa fija, previstas para el 27 y el 29 de octubre respectivamente.

Un giro drástico tras el repunte previo a la segunda vuelta

El colapso representa un cambio radical frente a la tendencia alcista que habían mostrado los mercados brasileños durante octubre, impulsados por la expectativa de un giro hacia la derecha después de que Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se impusiera de manera inesperada en la primera vuelta electoral. El viernes previo a la segunda vuelta, el Bovespa había cerrado casi un 7% por encima de su nivel previo a esa primera ronda, mientras el real se había fortalecido cerca de un 5% frente al dólar.

El real brasileño registró una depreciación del 8,36% y cerró en 5,4066 unidades por dólar. (REUTERS/Jean Carniel)
El real brasileño registró una depreciación del 8,36% y cerró en 5,4066 unidades por dólar. (REUTERS/Jean Carniel)

Los futuros de tasas de interés reflejaban entonces la expectativa de que una política fiscal más restrictiva, bajo un eventual gobierno de Bolsonaro, permitiría reducir los costos de endeudamiento. Ese escenario se revirtió por completo tras conocerse el resultado final.

La negativa del senador Bolsonaro a reconocer su derrota, y su promesa de impugnar los comicios, agregó incertidumbre entre los inversores.

Las dudas sobre el rumbo fiscal de Lula

La atención de los inversores se desplaza ahora hacia la elección de Lula para el Ministerio de Hacienda, un nombramiento que anticipará el enfoque fiscal de la nueva administración. “La señal fundamental para los mercados será el compromiso de la futura administración de Lula con la disciplina fiscal, empezando por el nombramiento de un nuevo ministro de Hacienda en las próximas semanas”, indicó Graham Stock, de RBC BlueBay Asset Management.

El Tesoro nacional canceló las subastas programadas de bonos gubernamentales de tasa fija y vinculados a la inflación.
El Tesoro nacional canceló las subastas programadas de bonos gubernamentales de tasa fija y vinculados a la inflación.

Lula enfrenta el desafío de contener el aumento de la deuda pública brasileña sin resignar los programas sociales ni la inversión estatal. “La administración de Lula no tendrá más remedio que llevar a cabo cierta consolidación fiscal, pero la mayoría de los inversores duda de que sea suficiente para encarrilar de nuevo la sostenibilidad de la deuda”, comentó Thierry Larose, gestor de carteras en Vontobel Asset Management.

El equipo de Lula se propone alcanzar un superávit presupuestario primario de alrededor del 1,3% del producto interno bruto para 2030, lo que dejaría fondos para cubrir parte de los intereses y reduciría la necesidad de nuevos préstamos. Sin embargo, la deuda pública brasileña ya supera el 82% del PIB, mientras que las pensiones y otros gastos obligatorios por ley limitan el margen de ahorro fiscal.

“Los inversionistas quieren un compromiso claro y creíble con la disciplina fiscal”, dijo Alejo Czerwonko, director de inversiones para mercados emergentes de UBS Global Wealth Management. “Prevemos que el repunte que siguió a la primera vuelta ya esté en gran medida descontado en los precios, y que el ánimo se mantenga débil hasta que surja un plan fiscal claro”. Czerwonko agregó que los inversionistas también esperan una relación de trabajo con un Congreso de tendencia opositora, “ya que ningún plan fiscal se aprueba sin él”.

“Las políticas de Lula han hablado de recortes de gasto, pero no ha entrado en detalles sobre cómo se concretarán”, señaló Divya Singaravelu, directora de investigación de Meridian 1305 Capital, citada por Reuters.

Temas Relacionados

Luiz Inácio Lula da SilvaBrasilBolsa de São PauloPolítica económicaElecciones Brasil 2026Bovespa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Organización pide regular negocios chinos en Honduras

El presidente de la organización Artículo 19, Darwin Ponce, pidió establecer controles sobre la expansión de los negocios chinos en Honduras

Organización pide regular negocios chinos en Honduras

Donald Trump dijo que las elecciones en Brasil estuvieron “amañadas”

“No tomé partido, pero, francamente, pareció otra elección amañada... pareció algo muy corrupto”, dijo el presidente de Estados Unidos, que, sin embargo, elogió a Lula: “Me llevo muy bien con él”

Donald Trump dijo que las elecciones en Brasil estuvieron “amañadas”

Más de 70,000 personas se prevé que visiten 18 cementerios de San Salvador Centro en tres días

El operativo por el Día de los Fieles Difuntos se desarrollará del 31 de octubre al 2 de noviembre, con horario ampliado y servicios de orientación

Más de 70,000 personas se prevé que visiten 18 cementerios de San Salvador Centro en tres días

Capturaron a un salvadoreño tras chocar un vehículo alquilado y denunciar un falso robo a las afueras de San Salvador

Las pesquisas identificaron a Manuel de Jesús Montano Sales, de 30 años, como el conductor que abandonó el lugar en Aguilares luego de impactar un pick up alquilado contra un chalet

Capturaron a un salvadoreño tras chocar un vehículo alquilado y denunciar un falso robo a las afueras de San Salvador

Laura Fernández felicita a Brasil por la reelección de Lula da Silva como presidente

La mandataria costarricense destacó el desarrollo pacífico de las elecciones y deseó prosperidad a los más de 212 millones de habitantes del país sudamericano

Laura Fernández felicita a Brasil por la reelección de Lula da Silva como presidente
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Desaparición de niñas y niños en CDMX: proponen enviar fichas de búsqueda a celulares

Desaparición de niñas y niños en CDMX: proponen enviar fichas de búsqueda a celulares

Fosa del Panteón de Dolores suma 65 adultos recuperados en tres fases: 12 personas ya fueron identificadas

La alfombra roja del Balón de Oro 2026: los looks de las estrellas del fútbol en Londres

El BCRA decidió no comprar reservas hoy ante la tensión cambiaria generada tras las elecciones en Brasil

La coincidencia que conmocionó a los fans de El Komanche: esto escribió sobre su muerte y se cumplió 7 años después

DEPORTES

Por qué Lionel Messi no viajó a la gala del Balón de Oro: su encuentro con un ídolo de Boca Juniors

Por qué Lionel Messi no viajó a la gala del Balón de Oro: su encuentro con un ídolo de Boca Juniors

Con Messi entre los candidatos al mejor jugador, se entrega el Balón de Oro 2026: en minutos inicia la entrega de premios

Francisco Cerúndolo, a un paso de la mejor ubicación de su carrera: así quedó el ranking ATP con 10 argentinos en el Top 100

La sentencia de Guillermo Barros Schelotto sobre el Superclásico entre Boca y River: la postura que le conviene a Vélez

Pese a los cuatro triunfos al hilo, Argentina no peleará por el título en el Mundial Sub 15: los motivos

ENTRETENIMIENTO

Natalie Portman habla por primera vez del nacimiento de su tercer hijo

Natalie Portman habla por primera vez del nacimiento de su tercer hijo

Paul Stanley confesó que una de sus canciones favoritas de Kiss la escribió en solo media hora: “No era inusual”

Murió Walter Koenig, intérprete de Pavel Chekov en Star Trek

Hija de Noel Gallagher relata el ataque de pánico que sufrió durante una función de cine: "Me costaba mucho trabajo respirar"

Holland Taylor cuestiona el salario que recibió en 'Two and a Half Men': “Nunca me dieron un aumento”