Colombia

Alias Flecha, segundo cabecilla del frente 33 de las disidencias de las Farc, se sometió a la justicia en el Catatumbo

El presidente Abelardo de la Espriella informó que Edinson Durán Ayala dirigió acciones contra el ELN y manejó asuntos financieros de las disidencias bajo el mando de alias John Mechas y otros jefes guerrilleros

Edinson Durán Ayala, alias Flecha, se sometió a la justicia como segundo cabecilla de la subestructura Dairo Catatumbo de las disidencias de las Farc (@ABDELAESPRIELLA / X)
Edinson Durán Ayala, alias Flecha, se sometió a la justicia como segundo cabecilla de la subestructura Dairo Catatumbo de las disidencias de las Farc (@ABDELAESPRIELLA / X)
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que Edinson Durán Ayala, alias Flecha o “Eduardo”, se sometió a la justicia. Según el mandatario, el hombre era el segundo cabecilla de la subestructura Dairo Catatumbo del frente 33 de las disidencias de las Farc.

El anuncio fue divulgado el lunes 26 de octubre de 2026 a través de la cuenta de X del jefe de Estado, que atribuyó el sometimiento a la presión militar ejercida por el Ejército Nacional, a través de la Segunda División y la Fuerza de Despliegue Rápido número 3 (Fudra 3), con apoyo de labores de inteligencia.

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De acuerdo con la información entregada por el presidente, alias Flecha enfrenta un proceso judicial por los delitos de terrorismo y rebelión.

El presidente Abelardo de la Espriella advirtió que la fuerza pública continuará con los operativos militares en esa zona del país (@ABDELAESPRIELLA / X)
El presidente Abelardo de la Espriella advirtió que la fuerza pública continuará con los operativos militares en esa zona del país (@ABDELAESPRIELLA / X)

Durán Ayala tendría más de 15 años de trayectoria dentro de estructuras armadas ilegales. Durante ese período habría cumplido funciones como cabecilla de finanzas de la organización y recibido órdenes de “John Mechas”, “Andrey Avendaño” y “Darwin Piquiña”.

El mandatario sostuvo que el hombre tenía tareas estratégicas dentro de la subestructura Dairo Catatumbo, una facción vinculada al frente 33 de las disidencias que opera en el departamento de Norte de Santander.

Según De la Espriella, “Flecha” estaba a cargo de dirigir confrontaciones armadas contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el norte de Tibú. Además, habría contribuido al control territorial de la organización en una zona afectada por la presencia de distintos grupos armados.

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El jefe de Estado afirmó que el sometimiento impacta las capacidades de mando, financiación y expansión de la estructura. También señaló que busca debilitar las redes ilegales asociadas con extorsiones, secuestros y narcotráfico en el Catatumbo.

“O se someten a la justicia o enfrentan todo el poder legítimo del Estado”, expresó el mandatario en su publicación, en la que aseguró que las operaciones de la fuerza pública continuarán en esa región del país.

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