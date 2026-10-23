México

U2 agota tres fechas y abre un último concierto masivo en el Estadio GNP: fecha y preventa

Los irlandeses confirman que son una de las bandas con el fandom más fiel en todo el mundo

Los fanáticos mexicanos han respondido de manera impresionante al regreso de la banda a la capital azteca. (REUTERS/Brendan McDermid)
Los fanáticos mexicanos han respondido de manera impresionante al regreso de la banda a la capital azteca. (REUTERS/Brendan McDermid)
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La euforia por el regreso de U2 al Estadio GNP ha rebasado todas las expectativas. La legendaria agrupación irlandesa liderada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. logró un rotundo sold out en las entradas para sus primeras tres presentaciones programadas para los días 23, 26 y 28 de febrero de 2027 en la capital del país.

Ante la abrumadora demanda del público azteca, la promotora de espectáculos confirmó la apertura de una nueva y última fecha dentro de su ambicioso The Greatest Show On Earth World Tour.

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El nuevo concierto se llevará a cabo el 2 de marzo de 2027 en el renovado escenario del Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Esta fecha representará la última oportunidad para que los fanáticos mexicanos sean testigos del retorno de la mítica banda tras una década de ausencia en suelo nacional. Para este último show, la cita de venta arranca con la #PreventaBanamex el próximo 27 de octubre a las 10:00 AM, previa a la apertura de la venta general a través del sistema Ticketmaster.

La banda busca llenar cuatro fechas seguidas en el recinto más grande de la CDMX.
La banda busca llenar cuatro fechas seguidas en el recinto más grande de la CDMX. (TW Ocesa Rock)

¿Cuál es la mejor opción calidad-precio?

De acuerdo con el mapa oficial de costos por sección revelado para el Estadio GNP Seguros, los precios regulares para presenciar el espectáculo van desde los 1,597 pesos hasta los 8,959 pesos en accesos convencionales, mientras que los paquetes VIP más exclusivos superan los 22,000 pesos en la zona Golden Circle.

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Dentro de esta amplia oferta, las secciones Premier A y Premier B se perfilan como la opción con mejor equilibrio entre precio, comodidad y ubicación dentro del inmueble. Ambas zonas cuentan con un costo fijo de 3,819 pesos, el cual elimina la incertidumbre de variaciones por niveles dentro de la misma categoría. Esta tarifa las coloca por debajo de las zonas GNP, Verde B y Golden Circle, pero brindando una perspectiva centrada y panorámica muy superior a las gradas laterales o lejanas.

Por su parte, la zona Naranja C se mantiene como la alternativa más accesible económicamente, con precios que oscilan entre los 1,597 y los 2,396 pesos según el nivel elegido, aunque conlleva un mayor riesgo de visibilidad reducida o distancia considerable frente al escenario. En contraste, la zona de pie Golden Circle tiene un precio estándar de 6,051 pesos, posicionándose como la opción de pista de mayor cercanía para el público. Esta es la lista de precios oficial:

Lista de precios de los boletos convencionales

  • Naranja C: $1,597, $1,917 y $2,396 pesos
  • Verde C: $2,341, $3,044 y $3,746 pesos
  • Coca-Cola: $3,135, $4,076 y $4,702 pesos
  • Verde B: $4,375, $5,688 y $6,562 pesos
  • GNP: $5,270, $7,378 y $8,959 pesos
  • Golden Circle: $6,051 pesos
  • (RED): $3,819 pesos
  • Premier A: $3,819 pesos
  • Premier B: $3,819 pesos
  • Box: $1,835 pesos
  • PCD (personas con discapacidad): $1,835 pesos
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Tras la alta demanda buscan una nueva fecha en el Estadio GNP.

U2 encabezará el espectáculo de medio tiempo de la NFL

Como parte de las sorpresas que enmarcan esta etapa de celebración de su 50 aniversario y el lanzamiento de su decimosexto álbum de estudio, Carnaval de Luz, la banda irlandesa protagonizará un evento deportivo de alcance global. U2 encabezará el show de medio tiempo del partido especial de la NFL que se disputará en la víspera del Día de Acción de Gracias.

El encuentro se llevará a cabo el miércoles 25 de noviembre de 2026 entre los Green Bay Packers y los Los Angeles Rams sobre la cancha del SoFi Stadium en Inglewood, California. Esta presentación marcará el regreso de U2 a un escenario de fútbol americano tras 24 años, recordando su icónica participación en el Super Bowl XXXVI en 2002.

Detalles para seguir la transmisión desde México:

  • Fecha del partido: Miércoles 25 de noviembre de 2026.
  • Horario de inicio: 18:00 horas (Tiempo del Centro de México).
  • Plataforma de transmisión: En exclusiva a nivel global a través de la plataforma de streaming Netflix, disponible sin costo adicional para todos los suscriptores del servicio en México.

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