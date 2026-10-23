Paro Nacional el 26 de octubre: transportistas frenan labores en protesta por robos y extorsiones en carreteras

Los transportistas de carga mexicanos sufrieron el retiro masivo de visas estadounidenses. Crédito: Sergio Caro / La Voz de la Frontera

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El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Augusto Ramos Melo anunció un paro nacional indefinido de transportistas a partir del próximo lunes 26 de octubre.

La suspensión de actividades se da en un contexto donde los trabajadores han sido víctimas de extorsiones y presiones económicas por parte de organizaciones criminales, poniendo en riesgo su vida y labores diarias.

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“No queremos detener a México. Queremos que México nos escuche”, escribieron en su cuenta oficial de X ante el aumentó de la inseguridad en las carreteras y tramos que recorren frecuentemente.

Transportistas en Puebla protestan por asesinato de delegado regional

Integrantes de la AMOTAC bloquearon durante más de ocho horas varios puntos carreteros de Puebla el pasado 22 de octubre de 2026, después del asesinato de Estanislao Hernández Lozano, delegado regional, en los límites con Veracruz. La protesta exigió mayor seguridad para los transportistas y el esclarecimiento del crimen.

Las movilizaciones también respondieron al aumento de agresiones contra choferes en autopistas y carreteras federales de la entidad. En junio, la organización realizó protestas en distintos puntos del país para exigir al Gobierno federal medidas de protección y soluciones para el transporte de carga.

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El secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala dio a conocer que los transportistas aceptaron retirar los bloqueos después de una mesa de diálogo con autoridades estatales. La siguiente reunión quedó prevista para el 28 de octubre, con la participación de Gobernación, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública.

En el encuentro también participó el vicealmirante Francisco Sánchez González, quien encabeza la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, autoridades acordaron revisar el reforzamiento de la vigilancia en las carreteras y dar seguimiento a las solicitudes del sector, incluido el caso de Hernández.

Estas fueron las vialidades afectadas tras las manifestaciones:

Autopista Puebla – Orizaba

Carretera Federal a Huejotzingo

Caseta de Atlixco

Carretera Puebla – Veracruz

Carretera Federal Cholula – Huejotzingo

Recta a Cholula

Autopista Cuacnopalan – Oaxaca

Transportistas en Puebla protestan con cierre de carreteras tras asesinato de delegado local. (RS)

Testimonios de transportistas afectados por la inseguridad

Los transportistas que recorren las carreteras de México enfrentan emboscadas, secuestros exprés y asesinatos de operadores, una violencia que los obliga a evitar paradas para descansar y acelerar los traslados hasta su destino. En la autopista Ciudad de México-Puebla, una de las rutas con mayor incidencia delictiva, los trabajadores también denuncian posibles vínculos entre corporaciones de seguridad y los grupos que los asaltan, según testimonios recabados por EFE.

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Eduardo, trailero con 28 años de experiencia, explicó que la rutina de los viajes cambió por completo. “Ya son muy inseguras las carreteras, en este tiempo no es como antes que se podía quedar uno a descansar con las ventanillas abiertas”, dijo.

El operador añadió que los conductores buscan llegar lo antes posible: “Ahora ya no para uno, ya lo que quiere es llegar al destino porque corre uno mucho peligro”.

Las tres carreteras incluidas en el plan Cero Robos —México-Puebla, México-Querétaro y Culiacán-Mazatlán— concentran un tercio de los hurtos contra transportistas en el país, ante esto se desplego un operativo oficial de al menos mil 180 elementos de seguridad en esos corredores.

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Robos con violencia alcanzan hasta 40 casos diarios

La Asociación Nacional Transportista registra entre 30 y 40 robos diarios a operadores de carga en las carreteras del país, de los cuales más de 70% de los casos ocurre con violencia.

El Estado de México, Puebla y Guanajuato concentran casi la mitad de estos delitos. Las tres entidades se localizan en la zona centro, donde se ubican algunas de las vías más transitadas por el autotransporte de carga.

Jonathan, operador de grúas con una década de experiencia en la ruta Ciudad de México-Puebla, sostuvo que los ataques dejaron de centrarse únicamente en el robo de mercancía o de unidades. “Ya no es solamente que se roben la carga o la unidad, ya literalmente matan a los operadores para evitar problemas con la policía”, denunció.

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El chofer y su familia, quienes también trabajan en el transporte, han sufrido varios robos durante los últimos años. Uno de los asaltos ocurrió a balazos y dejó marcas que permanecen en su grúa.