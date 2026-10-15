Las autoridades ecuatorianas detuvieron a cuatro presuntos miembros de Comandos de la Frontera por decenas de asesinatos

Las autoridades de Ecuador arrestaron a cuatro presuntos integrantes del grupo Comandos de la Frontera durante catorce allanamientos simultáneos (@JohnReimberg/X)

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Las autoridades ecuatorianas detuvieron a cuatro presuntos integrantes de Comandos de la Frontera, señalados por su supuesta participación en cerca de 40 asesinatos, entre ellos la emboscada que dejó 11 militares muertos en Alto Punino y un ataque en el que murieron tres policías y un civil en Joya de los Sachas.

El operativo se realizó durante la madrugada con 14 allanamientos simultáneos en las provincias de Orellana, Sucumbíos y Guayas. Participaron 122 agentes de la Policía Nacional y 14 funcionarios de la Fiscalía General del Estado, según informó el Ministerio del Interior.

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Los detenidos fueron identificados como Luis Mazón, alias “Mazón”; Alexander Meneses, conocido como “Meneses” o “Joselo”; Luis Barcia, alias “Raquetilla”, y Diego Meneses, alias “Coche”. La investigación los ubicó dentro de la estructura logística y operativa de la organización criminal.

El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que los detenidos habrían coordinado tareas de almacenamiento, traslado y custodia de drogas y armas. También los vinculó con actividades que permitieron planificar, financiar y ejecutar ataques atribuidos al grupo.

“Hoy le damos un golpe contundente a los Comandos de la Frontera, una organización criminal vinculada al narcotráfico, el tráfico de armas, la minería ilegal y actos de terrorismo”, escribió Reimberg tras los procedimientos en su cuenta de X.

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El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que los detenidos habrían coordinado tareas de almacenamiento, traslado y custodia de drogas y armas (Reuters)

El ministro indicó que la investigación se extendió durante cerca de un año y medio y permitió establecer la estructura de la organización, su cadena de mando y las redes utilizadas para movilizar personas, armas y recursos entre Colombia y Ecuador.

De acuerdo con las autoridades, los cuatro detenidos estuvieron relacionados con hechos que dejaron 19 muertos, incluidos los 11 militares asesinados en Alto Punino y los tres policías que murieron en Joya de los Sachas. Reimberg añadió que la investigación los vinculó con otras 25 muertes en Orellana, Joya de los Sachas y Sucumbíos.

Por su parte, el presidente Daniel Noboa relacionó las detenciones con la causa por esa emboscada y recordó la caída de Roberto Álvarez Vera, alias “Gerente”, a quien las autoridades señalaron como supuesto cabecilla del ataque. Álvarez Vera fue extraditado desde Emiratos Árabes Unidos a fines del año anterior.

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“En junio de 2025 cayó alias El Gerente. Hoy, el Bloque de Seguridad capturó a otros miembros de Comandos de la Frontera, el grupo que emboscó y asesinó a 11 de nuestros militares en Alto Punino y a 3 policías en La Joya de los Sachas”, manifestó Noboa en su cuenta de X.

El presidente Daniel Noboa relacionó los arrestos con las pesquisas sobre la emboscada que provocó la muerte de once militares en Alto Punino (Reuters)

El mandatario sostuvo que el avance de la investigación responde al compromiso del Estado con las familias de los militares y policías muertos. “Nuestros militares y policías dieron la vida enfrentándolos. Llevar a los responsables ante la justicia es honrar su memoria y cumplir nuestra palabra con sus familias”, expresó.

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Comandos de la Frontera está integrado por disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como FARC. El grupo opera principalmente en Putumayo y Nariño, dos departamentos del sur de Colombia cercanos a la frontera con Ecuador.

Según las autoridades ecuatorianas, la organización mantuvo vínculos con estructuras criminales del lado ecuatoriano y participan en actividades de narcotráfico, tráfico de armas y minería ilegal. Ecuador y Colombia comparten una frontera de alrededor de 600 kilómetros, una zona donde operan redes dedicadas al traslado de droga, armamento y otros recursos para actividades ilegales.

(Con información de AP)