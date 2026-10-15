Estados Unidos envió más helicópteros Black Hawk a Panamá tras el terremoto y niega despliegue de 600 militares

Un helicóptero Chinook del Comando Sur estadounidense participa en el traslado de alimentos, agua y suministros hacia las comunidades afectadas por el terremoto. Tomada de la embajada de EU en Panamá

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Estados Unidos envió helicópteros Black Hawk adicionales a Panamá para reforzar el transporte de suministros y personal hacia las comunidades afectadas por el terremoto del 9 de octubre.

El embajador estadounidense, Kevin Marino Cabrera, confirmó el despliegue durante una conferencia de prensa y explicó que las aeronaves se suman al helicóptero Chinook que ya participaba en las operaciones humanitarias.

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El diplomático señaló que la decisión respondió a una solicitud de las autoridades panameñas, que necesitaban ampliar la capacidad del puente aéreo hacia las zonas de difícil acceso. Tras recibir el requerimiento, la Embajada contactó al Comando Sur para gestionar el envío de más aeronaves militares, sin precisar cuántos Black Hawk fueron incorporados.

Cabrera explicó que desde las primeras horas de la emergencia mantuvo comunicación directa con el presidente José Raúl Mulino y otros funcionarios panameños. La coordinación, sostuvo, se desarrolla bajo el liderazgo del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), encargado de identificar las necesidades prioritarias de las comunidades damnificadas y organizar la respuesta.

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La asistencia estadounidense incluye cinco millones de dólares aprobados por el presidente Donald Trump, además de personal especializado, helicópteros y suministros de emergencia. El embajador aclaró que se trata de un aporte inicial y que la posibilidad de ampliar los recursos dependerá de las evaluaciones y conversaciones con el Gobierno panameño.

Estados Unidos incorporó helicópteros Black Hawk a las operaciones de asistencia humanitaria desplegadas tras el terremoto del 9 de octubre en Panamá. crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana

Entre los equipos movilizados figuran 20 especialistas en búsqueda y rescate urbano procedentes de los condados estadounidenses de Fairfax y Los Ángeles. Estos profesionales trabajan junto con personal panameño en la evaluación de hospitales, iglesias, edificios gubernamentales y otras estructuras, principalmente en las provincias afectadas por el terremoto.

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Las inspecciones se han realizado en Coclé, Veraguas, Los Santos, Herrera y la ciudad de Panamá. Cabrera explicó que determinar la seguridad de los inmuebles es una prioridad antes de permitir su ocupación o iniciar reparaciones. Washington también analiza la posibilidad de proporcionar más ingenieros especializados para continuar esas evaluaciones.

Como parte de la cooperación, Estados Unidos entregó 17 camiones de carga pesada al Servicio Nacional de Fronteras, valorados en aproximadamente 2,1 millones de dólares. Según el embajador, estos vehículos fortalecerán la capacidad de transportar suministros y equipos, tanto durante la emergencia actual como en futuras operaciones de respuesta ante desastres.

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El diplomático informó que durante esta semana cinco camiones trasladaron más de 30 toneladas de suministros hacia las áreas afectadas. La carga incluía carpas, colchonetas, utensilios de cocina, mosquiteros y otros artículos básicos. También destacó la participación de empresas estadounidenses y el apoyo tecnológico de Starlink, utilizado para facilitar comunicaciones.

Además del Chinook facilitado por el Comando Sur, helicópteros vinculados a programas de cooperación estadounidense, operados por el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, han transportado alimentos, personal y suministros. Cabrera afirmó que estos recursos demuestran cómo la cooperación en seguridad puede utilizarse también para atender emergencias humanitarias.

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El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, confirmó el envío de más helicópteros y negó un supuesto despliegue de 600 militares. Captura de video

Rechazo a publicación de periódico estadounidense

Durante la conferencia, el embajador rechazó una publicación de The New York Times sobre el supuesto envío de 600 militares estadounidenses a Panamá. Calificó esa información de “categóricamente falsa” y sostuvo que no existe el despliegue descrito por el periódico. También cuestionó la verificación realizada antes de divulgar la información.

Cabrera explicó que la presencia de personal estadounidense responde a distintas actividades permanentes, incluidos programas de cooperación, capacitación y funciones diplomáticas. Precisó que la Embajada cuenta con 592 empleados y que esa cifra no equivale a un contingente militar, pues incluye personal consular, administrativo y de distintas agencias.

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También se refirió a la Escuela de la Selva, donde se desarrollan cursos de entrenamiento para integrantes de fuerzas de seguridad. Indicó que cada grupo puede reunir alrededor de 120 participantes y que las capacitaciones duran entre tres semanas y un mes. Los estudiantes pueden proceder de Estados Unidos, Panamá y otros países de la región.

El embajador aclaró que los participantes llegan para completar su formación y posteriormente regresan a sus lugares de origen. Añadió que algunos pilotos estadounidenses han ingresado al país para operar los helicópteros de apoyo, pero insistió en que estos movimientos no representan el despliegue de 600 soldados mencionado por el periódico.

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En otro momento, Cabrera reconoció la respuesta de la Autoridad del Canal de Panamá tras el terremoto. Aseguró que la entidad logró evaluar sus instalaciones y la vía acuática en aproximadamente 21 minutos, lo que permitió mantener las operaciones sin interrupciones, pese a la magnitud del movimiento sísmico.

Estados Unidos entregó 17 camiones de carga pesada al Servicio Nacional de Fronteras, valorados en 2,1 millones de dólares, para fortalecer su capacidad logística. Tomada de la Embajada de EU

El representante diplomático destacó la rapidez del equipo encargado de administrar la ruta interoceánica y señaló que esa capacidad de respuesta constituye un ejemplo de preparación ante emergencias. También reconoció el trabajo de Sinaproc, los bomberos, Senafront, el Servicio Nacional Aeronaval y los voluntarios que participan en las labores de asistencia.

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Sobre las próximas etapas, Cabrera indicó que Estados Unidos mantiene conversaciones diarias con Panamá para determinar qué otros recursos podrían necesitarse. Entre las posibilidades se encuentra una mayor participación de ingenieros en la revisión de escuelas, hospitales y viviendas, aunque todavía no existe un compromiso concreto sobre nuevos despliegues.

El embajador sostuvo que podrían producirse nuevos anuncios de asistencia en los próximos días, conforme avancen las evaluaciones de daños. También defendió la respuesta del Departamento de Estado tras el cierre de USAID, cuyas funciones de atención a desastres fueron reorganizadas, y destacó la cooperación brindada recientemente a otros países de la región.