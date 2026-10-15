Colombia

‘El Pibe’ Valderrama ‘tomó del pelo’ a sus seguidores con la supuesta rapada de su melena y reveló qué hay detrás del video viral: “Se la creyeron”

El exfutbolista publicó un video en Instagram para aclarar el debate que generó su aparente transformación y se burló de quienes dieron por hecho que había abandonado su característico cabello rubio

Carlos “El Pibe” Valderrama aclaró que nunca se rapó y que las imágenes de su supuesto cambio de apariencia hacían parte de una estrategia publicitaria -crédito pibevalderramap/Instagram

Guardar

La emblemática melena de Carlos “El Pibe” Valderrama sigue intacta. El exfutbolista colombiano reveló que su supuesto cambio radical de imagen, que se volvió viral en internet y puso a muchos a debatir sobre la veracidad del video, fue parte de una estrategia publicitaria con la que consiguió captar la atención de miles de usuarios en redes sociales y generar toda clase de reacciones entre sus seguidores.

La aclaración llegó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que el histórico número 10 de la selección Colombia dejó claro que nunca se había rapado. Con su estilo directo y el humor que lo caracteriza, el samario se dirigió a quienes creyeron que había decidido despedirse de su cabello.

PUBLICIDAD

El excapitán de la Selección Colombia sorprendió a sus seguidores con un video en el que parecía despedirse de su emblemática melena rubia - crédito pibevalderramap/Instagram
El excapitán de la Selección Colombia sorprendió a sus seguidores con un video en el que parecía despedirse de su emblemática melena rubia - crédito pibevalderramap/Instagram

“‘El Pibe’ sin melena no merece llamarse “el pibe”. Se la creyeron, maricas", expresó Valderrama en la grabación con la que desmintió la transformación que había circulado durante los últimos días.

La publicación confirmó que la escena que despertó curiosidad y sorpresa entre los aficionados hacía parte de una campaña comercial de Cerveza Andina. De esta manera, lo que muchos interpretaron como una decisión personal del exdeportista terminó siendo una acción publicitaria que aprovechó uno de los rasgos más reconocibles de su imagen pública.

El supuesto cambio de imagen que sorprendió a sus seguidores

La conversación comenzó el 13 de octubre de 2026, cuando Valderrama compartió un video en el que aparecía sentado, mientras su esposa, Elvira Redondo, se preparaba para cortarle el cabello con una máquina. La escena mostraba al exjugador dispuesto a dejar atrás la melena que lo acompañó durante décadas.

PUBLICIDAD

“Mi gente, hoy es el día”, anunció en aquella grabación, antes de que comenzara el corte. La naturalidad de la pareja y los comentarios que intercambiaron durante el momento contribuyeron a que el contenido despertara interés entre sus seguidores.

Redondo incluso bromeó sobre la reacción que podrían tener sus nietos al ver a su abuelo sin el cabello rubio que lo ha distinguido durante buena parte de su vida. También mencionó a Faustino Asprilla, antiguo compañero de Valderrama en la selección Colombia, al imaginar cómo podría reaccionar ante el supuesto cambio.

El exfutbolista colombiano compartió las imágenes del supuesto corte que cambió una apariencia ligada a su carrera y a la Selección Colombia - crédito @pibevalderramap/ Instagram

En la escena, la esposa del exfutbolista llegó a llamarlo “el calvo Valderrama”, mientras él observaba el resultado y respondía: “No joda, se ve bacano”. Esos detalles hicieron que muchos usuarios asumieran que el cambio era real y que el samario había decidido experimentar con una apariencia completamente distinta.

Las imágenes circularon ampliamente y alimentaron comentarios sobre la decisión del exjugador, que cumplió 65 años y cuya apariencia se ha mantenido estrechamente ligada a su melena rubia.

Una melena convertida en símbolo del fútbol colombiano

La identidad visual de Valderrama se construyó alrededor de ese cabello abundante, que lo acompañó durante su trayectoria profesional y sus tres participaciones mundialistas con Colombia: Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Su estilo se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de la historia de la Tricolor.

El impacto de su apariencia trascendió las canchas colombianas. Durante su paso por el Tampa Bay Mutiny, equipo de la Major League Soccer al que llegó en 1996, su popularidad impulsó el llamado “Valderrama Day”, una jornada en la que aficionados y compañeros utilizaron pelucas rubias para rendirle homenaje.

Carlos Valderrama en el 'Valderrama Day' de la MLS - crédito MLS
La melena rubia de Valderrama se convirtió en uno de los rasgos más reconocibles de su imagen durante sus participaciones mundialistas con Colombia. - crédito MLS

Por eso, la posibilidad de verlo sin cabello generó tanta atención. La melena forma parte de la imagen con la que varias generaciones de aficionados identifican al exmediocampista, recordado por su visión de juego y su capacidad para distribuir el balón.

La publicación también provocó reacciones de figuras del fútbol colombiano. René Higuita, quien compartió vestuario con Valderrama en la selección nacional, comentó el video con un mensaje de respaldo a su amigo: “Mi hermano, el que es lindo es lindo, te quedó chévere”.

Temas Relacionados

Carlos “El Pibe” ValderramaCabello "El Pibe"Rapada "El Pibe" ValderramaSelección ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados Super Astro Sol hoy 15 de octubre: verifique el signo ganador

Super Astro ofrece la posibilidad de obtener premios que alcanzan miles de millones de pesos a partir de una apuesta de 500 pesos

Resultados Super Astro Sol hoy 15 de octubre: verifique el signo ganador

Carmen Villalobos no descansa y ya estaría preparándose para sumarse a un nuevo proyecto actoral: esto se sabe

La barranquillera participó de las grabaciones de ‘Sin senos sí hay paraíso’ y ‘Top Chef VIP’. Además, fue confirmada como presentadora de los Billboard de la Música Latina por segunda vez en su trayectoria

Carmen Villalobos no descansa y ya estaría preparándose para sumarse a un nuevo proyecto actoral: esto se sabe

Gobierno busca acabar con la ‘mermelada’: el ministro del Interior radicó una reforma constitucional para velar por los recursos públicos

Rodrigo Lara Restrepo presentó un proyecto de acto legislativo que busca transparentar las gestiones parlamentarias por recursos regionales, reglamentar el ‘lobby’ y establecer sanciones por ocultar información

Gobierno busca acabar con la ‘mermelada’: el ministro del Interior radicó una reforma constitucional para velar por los recursos públicos

Pago de la prima de diciembre está cada vez más cerca y esto le corresponde a los trabajadores que ganen un salario mínimo o un poco más

El auxilio de transporte eleva la base a $2.000.000 si aparece en la nómina; la liquidación equivale a la mitad de esa cifra tras seis meses trabajados

Pago de la prima de diciembre está cada vez más cerca y esto le corresponde a los trabajadores que ganen un salario mínimo o un poco más

Corte Constitucional prohibió el sacrificio de animales por “vejez extrema” y reforzó su protección constitucional

La Sala Plena declaró inexequible una parte de la Ley 84 de 1989, que autorizaba el sacrificio de animales no destinados al consumo humano por esta razón

Corte Constitucional prohibió el sacrificio de animales por “vejez extrema” y reforzó su protección constitucional
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Carmen Villalobos no descansa y ya estaría preparándose para sumarse a un nuevo proyecto actoral: esto se sabe

Carmen Villalobos no descansa y ya estaría preparándose para sumarse a un nuevo proyecto actoral: esto se sabe

Esposa de Carlos Calero publicó emotivo mensaje en el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama: “Dejé de guardar la vida para después”

Karina García avivó dudas sobre su relación con Kris R: “Quiero que hablemos”

Andrea Valdiri ya tendría un nuevo romance con un exparticipante de ‘El Desafío’: esta es la pista que circula en redes sociales

Fonseca anunció su gira ‘Antes que el tiempo se vaya’ por Latinoamérica después de su presentación en ‘El Campín’: estas son los países confirmados

Deportes

Yerry Mina recibió apoyo de un referente del Cagliari por las críticas del DT Luciano Spaletti: lo llamó “un verdadero defensor”

Yerry Mina recibió apoyo de un referente del Cagliari por las críticas del DT Luciano Spaletti: lo llamó “un verdadero defensor”

Fuad Char, dueño del Junior de Barranquilla, se mostró preocupado por el presente del equipo: “Muriel ha errado 3 penales en 3 partidos seguidos”

Once Caldas demandaría el partido contra Millonarios, aplazado por el mal estado de la grama de El Campín: por qué motivo

Liga BetPlay: estos son los partidos aplazados por la crisis en El Campín y las nuevas fechas

Técnico campeón con el Junior opinó sobre la crisis deportiva que vive el bicampeón de Colombia: “Está pasando por un momento complejo”