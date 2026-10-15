‘El Pibe’ Valderrama ‘tomó del pelo’ a sus seguidores con la supuesta rapada de su melena y reveló qué hay detrás del video viral: “Se la creyeron”

Carlos “El Pibe” Valderrama aclaró que nunca se rapó y que las imágenes de su supuesto cambio de apariencia hacían parte de una estrategia publicitaria -crédito pibevalderramap/Instagram

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La emblemática melena de Carlos “El Pibe” Valderrama sigue intacta. El exfutbolista colombiano reveló que su supuesto cambio radical de imagen, que se volvió viral en internet y puso a muchos a debatir sobre la veracidad del video, fue parte de una estrategia publicitaria con la que consiguió captar la atención de miles de usuarios en redes sociales y generar toda clase de reacciones entre sus seguidores.

La aclaración llegó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que el histórico número 10 de la selección Colombia dejó claro que nunca se había rapado. Con su estilo directo y el humor que lo caracteriza, el samario se dirigió a quienes creyeron que había decidido despedirse de su cabello.

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El excapitán de la Selección Colombia sorprendió a sus seguidores con un video en el que parecía despedirse de su emblemática melena rubia - crédito pibevalderramap/Instagram

“‘El Pibe’ sin melena no merece llamarse “el pibe”. Se la creyeron, maricas", expresó Valderrama en la grabación con la que desmintió la transformación que había circulado durante los últimos días.

La publicación confirmó que la escena que despertó curiosidad y sorpresa entre los aficionados hacía parte de una campaña comercial de Cerveza Andina. De esta manera, lo que muchos interpretaron como una decisión personal del exdeportista terminó siendo una acción publicitaria que aprovechó uno de los rasgos más reconocibles de su imagen pública.

El supuesto cambio de imagen que sorprendió a sus seguidores

La conversación comenzó el 13 de octubre de 2026, cuando Valderrama compartió un video en el que aparecía sentado, mientras su esposa, Elvira Redondo, se preparaba para cortarle el cabello con una máquina. La escena mostraba al exjugador dispuesto a dejar atrás la melena que lo acompañó durante décadas.

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“Mi gente, hoy es el día”, anunció en aquella grabación, antes de que comenzara el corte. La naturalidad de la pareja y los comentarios que intercambiaron durante el momento contribuyeron a que el contenido despertara interés entre sus seguidores.

Redondo incluso bromeó sobre la reacción que podrían tener sus nietos al ver a su abuelo sin el cabello rubio que lo ha distinguido durante buena parte de su vida. También mencionó a Faustino Asprilla, antiguo compañero de Valderrama en la selección Colombia, al imaginar cómo podría reaccionar ante el supuesto cambio.

El exfutbolista colombiano compartió las imágenes del supuesto corte que cambió una apariencia ligada a su carrera y a la Selección Colombia - crédito @pibevalderramap/ Instagram

En la escena, la esposa del exfutbolista llegó a llamarlo “el calvo Valderrama”, mientras él observaba el resultado y respondía: “No joda, se ve bacano”. Esos detalles hicieron que muchos usuarios asumieran que el cambio era real y que el samario había decidido experimentar con una apariencia completamente distinta.

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Las imágenes circularon ampliamente y alimentaron comentarios sobre la decisión del exjugador, que cumplió 65 años y cuya apariencia se ha mantenido estrechamente ligada a su melena rubia.

Una melena convertida en símbolo del fútbol colombiano

La identidad visual de Valderrama se construyó alrededor de ese cabello abundante, que lo acompañó durante su trayectoria profesional y sus tres participaciones mundialistas con Colombia: Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Su estilo se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de la historia de la Tricolor.

El impacto de su apariencia trascendió las canchas colombianas. Durante su paso por el Tampa Bay Mutiny, equipo de la Major League Soccer al que llegó en 1996, su popularidad impulsó el llamado “Valderrama Day”, una jornada en la que aficionados y compañeros utilizaron pelucas rubias para rendirle homenaje.

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La melena rubia de Valderrama se convirtió en uno de los rasgos más reconocibles de su imagen durante sus participaciones mundialistas con Colombia. - crédito MLS

Por eso, la posibilidad de verlo sin cabello generó tanta atención. La melena forma parte de la imagen con la que varias generaciones de aficionados identifican al exmediocampista, recordado por su visión de juego y su capacidad para distribuir el balón.

La publicación también provocó reacciones de figuras del fútbol colombiano. René Higuita, quien compartió vestuario con Valderrama en la selección nacional, comentó el video con un mensaje de respaldo a su amigo: “Mi hermano, el que es lindo es lindo, te quedó chévere”.