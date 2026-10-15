Guatemala

Guatemala registra una acumulación de 2,195 emergencias por la época de lluvias, que elevan el riesgo de inundaciones y deslizamientos

La Conred advirtió que la saturación del terreno acelera el desplazamiento del agua hacia ríos y quebradas, con municipios de al menos 12 departamentos que registran niveles de humedad iguales o superiores al 90%

Un vehículo negro circula por una carretera de tierra rodeada de vegetación y junto a un talud de tierra desprendida
Un vehículo circula por un camino de tierra junto a un desprendimiento de ladera cubierto de rocas y vegetación. (Conerd Guatemala)
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Guatemala acumuló 2.195 emergencias por lluvias durante la temporada de 2026, mientras la saturación del suelo elevó el riesgo de nuevas inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó el 15 de octubre que el panorama coincidió con un derrumbe fatal en la zona 7 de Ciudad de Guatemala.

La temporada dejó 632 inundaciones, 242 deslizamientos y 133 derrumbes atendidos por el sistema de respuesta. La advertencia abarca zonas donde el terreno ya no puede absorber con normalidad nuevas precipitaciones y el agua se desplaza con mayor rapidez hacia ríos, quebradas y otros cauces.

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Al menos 12 departamentos tienen municipios con una saturación de suelo igual o superior al 90%, tanto en la capa superficial como a profundidades de entre uno y tres metros. Esa acumulación de humedad también genera inestabilidad en laderas, barrancos y sectores con viviendas precarias.

Cuatro bomberos con cascos y chaquetas amarillas y rojas asisten a una persona cerca de una lona blanca en una pendiente
Efectivos de bomberos municipales y voluntarios coordinan las tareas de rescate de una persona en una ladera empinada. (Bomberos Voluntarios GT)

Alta Verapaz, el departamento con más emergencias acumuladas

Alta Verapaz concentró 568 emergencias durante la temporada, la cifra más alta del país. Le siguieron el departamento de Guatemala, con 207 casos; Izabal, con 171; y Quetzaltenango, con 117.

Los departamentos incluidos en la alerta por saturación son Alta Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, Escuintla, Huehuetenango, Izabal, Quetzaltenango, Quiché, Sacatepéquez, San Marcos, Sololá y Suchitepéquez. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología señaló que el exceso de humedad puede favorecer deslizamientos, derrumbes y otros movimientos de tierra.

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El municipio de Morales, en Izabal, presenta una saturación igual o superior al 90% en la capa superficial. Según Conred, esa condición favorece las crecidas de ríos y aumenta la posibilidad de nuevos deslizamientos si continúan las lluvias.

La entidad recomendó no cruzar ríos crecidos ni permanecer cerca de laderas inestables. También pidió identificar grietas en el suelo o inclinaciones de árboles y postes, aplicar la autoevacuación ante señales de peligro y reportar emergencias al número 119.

Cuatro bomberos con cascos y chaquetas amarillas y rojas asisten a una persona cerca de una lona blanca en una pendiente
Efectivos de bomberos municipales y voluntarios coordinan las tareas de rescate de una persona en una ladera empinada. (Bomberos Voluntarios GT)

Un derrumbe en la zona 7 dejó un hombre muerto y cuatro evacuados

Un deslizamiento sepultó durante la madrugada del jueves una vivienda del asentamiento Bendición de Dios 8 de Enero, también conocido como Granizo 3, en la zona 7 de la capital. El hecho causó la muerte de Óscar Leonel, un hombre de 45 años que dormía en la parte baja de la construcción situada en la 33 avenida, lote 16.

Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales acudieron tras recibir una alerta vecinal sobre dos posibles personas atrapadas. Los equipos removieron tierra y escombros durante unos 45 minutos hasta localizar a la víctima sobre un colchón, cubierta con sábanas, dentro del cuarto donde dormía.

Los residentes confirmaron que el hombre era el único ocupante de la vivienda, por lo que los socorristas descartaron que hubiera otra persona sepultada. El cuerpo fue trasladado a una morgue temporal, a la espera de los procedimientos del Ministerio Público.

Los rescatistas evacuaron con cuerdas, arneses y un punto de anclaje a cuatro integrantes de una familia que habían quedado incomunicados por el deslizamiento, entre ellos dos menores. Personal de técnicos en urgencias médicas los evaluó en el área de concentración de víctimas y determinó que presentaban crisis nerviosa.

La búsqueda se interrumpió parcialmente al detectarse una fuga de gas propano dentro de la estructura colapsada. Los bomberos retiraron dos cilindros del área antes de reanudar las tareas y, tras concluir el operativo, iniciaron la desmovilización de personal y unidades.

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