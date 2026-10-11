México

Américo Villarreal niega que EEUU le haya revocado la visa: “No he tenido comunicado por ningún medio”

Durante el Consejo Nacional de Morena, también habló sobre los resultados de seguridad en la entidad y la unidad del partido

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, también ha sido señalado por perder su visa. Crédito: Presidencia
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, también ha sido señalado por perder su visa. Crédito: Presidencia
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El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, reiteró que su visa estadounidense no ha sido revocada y aseguró que no ha recibido ninguna comunicación oficial que le informe sobre la cancelación de su documento migratorio.

Durante declaraciones a medios de comunicación en el marco del Consejo Nacional de Morena, el mandatario estatal respondió a las preguntas relacionadas con las versiones sobre el supuesto retiro de su visa y sostuvo que no ha sido notificado por ninguna vía.

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“No he tenido ningún comunicado en ese sentido (retiro de la visa) por ningún medio de que esta haya sido revocada”, afirmó, de acuerdo con información publicada por Milenio.

Con esta declaración, Villarreal Anaya mantuvo su postura frente a las versiones que han circulado sobre su situación migratoria en Estados Unidos. Sin embargo, la afirmación de que no ha recibido una notificación no constituye, por sí sola, una confirmación independiente del estatus actual de su documento.

El gobernador no reportó haber recibido una comunicación oficial sobre la presunta revocación, por lo que el tema permanece sujeto a la información que puedan proporcionar las autoridades competentes.

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Américo Villarreal destaca avances en seguridad en Tamaulipas

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Además de responder sobre su visa, el mandatario tamaulipeco se refirió a las condiciones de seguridad en el estado y aseguró que su administración ha registrado avances en este rubro.

Durante el encuentro realizado en el World Trade Center, Villarreal Anaya afirmó que Tamaulipas se encuentra entre las 10 entidades más seguras del país.

Para respaldar su postura, hizo referencia a los indicadores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), instituciones que generan información relacionada con la incidencia delictiva y la percepción de seguridad.

Morena busca fortalecer la unidad rumbo a los próximos procesos electorales

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En el mismo encuentro, el gobernador también habló sobre Morena, partido que cumplió 15 años desde su fundación, y destacó su presencia en los gobiernos y congresos estatales.

Villarreal Anaya señaló la importancia de mantener la unidad interna de la organización política y de orientar sus acciones al bienestar de la población.

Sus declaraciones se produjeron durante una reunión nacional del partido, en la que se abordaron asuntos relacionados con su organización y sus perspectivas políticas.

El mandatario tamaulipeco se sumó así a los planteamientos sobre la cohesión partidista de cara a los próximos procesos electorales, en un contexto en el que Morena busca mantener la coordinación entre sus integrantes y representantes.

¿Qué se sabe sobre la visa del gobernador de Tamaulipas?

El gobernador tamaulipeco dijo en junio pasado, que jamás ha participado ni ha mantenido relación alguna con actividades ilícitas ni con ninguna otra conducta al margen de la ley, y reiteraba que contaba con su visa vigente para ingresar a los Estados Unidos.

“Tengo la conciencia tranquila, no he cometido delito alguno, no tengo relación con organizaciones criminales”, expresó a través de un comunicado.

En su posicionamiento sobre el reportaje publicado en Los Angeles Times, en donde se le vinculó con actividades relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles, el mandatario tamaulipeco aseguró que su trayectoria es pública.

El tema continúa generando interés público debido a las posibles implicaciones de una eventual cancelación del documento. No obstante, cualquier conclusión sobre su situación migratoria deberá sustentarse en información verificable y no únicamente en versiones difundidas públicamente.

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