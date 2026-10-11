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Todos los detalles de la boda de Sandra Barneda y Pascalle Paerel: vestidos ‘made in Spain’, el papel de sus padres y muchos rostros conocidos

La pareja se ha dado el ‘sí, quiero’ este sábado en uno de los pueblos más bonitos de la Sierra de Gredos

Pascalle Paerel y Sandra Barneda en su boda (INSTAGRAM)
Pascalle Paerel y Sandra Barneda en su boda (INSTAGRAM)
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Sandra Barneda y Pascalle Paerel ya son oficialmente mujer y mujer. La presentadora de televisión y la empresaria neerlandesa han celebrado su boda este sábado, 10 de octubre, en Candeleda, Ávila, un enclave muy especial para ambas, ya que fue allí donde Pascalle le pidió matrimonio a la periodista meses atrás. Rodeadas de familiares y amigos, las dos han protagonizado una ceremonia cargada de emoción, con más de 150 invitados y dos estilismos nupciales que han reflejado sus diferentes personalidades.

Después de más de cuatro años de relación, la pareja ha decidido formalizar su historia de amor en una jornada en la que no han faltado las lágrimas, los gestos de complicidad y los homenajes a sus respectivos orígenes. La ceremonia ha combinado costumbres españolas y neerlandesas y se ha desarrollado principalmente en inglés.

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Barneda ya había explicado en las semanas previas qué la había llevado a dar este paso. Para ella, casarse supone apostar por una relación cuando se tiene la certeza de haber encontrado a la persona adecuada. “El verdadero motivo por el que me caso es haber encontrado a la persona“, confesaba, convencida de que el compromiso también requiere valentía.

Sandra Barneda y Pascalle Paerel se casan (Instagram)
Sandra Barneda y Pascalle Paerel se casan (Instagram)

Una ceremonia marcada por la emoción y el cariño

Según han desvelado en el programa Fiesta, uno de los momentos más especiales se ha producido con la llegada de las novias al altar, acompañadas por sus respectivos padres. Sandra, que ha recorrido ese camino junto a Miguel y Blanca, no ha podido contener la emoción al ver acercarse a Pascalle, que ha entrado del brazo de su padre, Pawl.

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La celebración al aire libre ha contado con la participación de Carlos Latre, encargado de oficiar la ceremonia y de aportar algunos de sus conocidos guiños humorísticos. También han intervenido personas cercanas a las novias, entre ellas dos amigas de Pascalle y la hermana de Sandra, que han compartido unas palabras durante el enlace.

El alcalde de Candeleda también ha tenido un papel destacado al formalizar el matrimonio. La jornada ha estado marcada por un ambiente íntimo pese al elevado número de asistentes, que han acompañado a la pareja en uno de los días más importantes de su vida.

Sandra Barneda y Pascalle Paerel. (Instagram / @pascallepaerel)
Sandra Barneda y Pascalle Paerel. (Instagram / @pascallepaerel)

Los vestidos de las novias

La moda española ha tenido un protagonismo especial en el enlace. Sandra Barneda ha confiado en sus amigos Arnaud Maillard y Álvaro Castejón, responsables de la firma Alvarno, para diseñar un vestido exclusivo confeccionado a medida.

La presentadora ha lucido una propuesta de líneas elegantes, con un escote drapeado, una falda fluida y una larga capa que aportaba movimiento al conjunto. Los tejidos, entre ellos crepé y gasa de seda, han contribuido a crear una imagen sofisticada sin renunciar a la sencillez. Como guiño personal a Pascalle, ha elegido un ramo de tulipanes blancos y zapatos azul marino de estilo bailarina, en referencia a la trayectoria de su pareja en el mundo de la danza.

Pascalle, por su parte, ha apostado por un diseño de Rosa Clará. Su vestido, de silueta recta, escote halter y corte al bies, destacaba por su caída natural y una estética depurada. Lo ha completado con un velo y un ramo en el que sobresalían varias calas. Aunque ambas han elegido el blanco, cada una ha mantenido su propio estilo.

Sandra Barneda y Pascalle Paerel. (Imagen de archivo).
Sandra Barneda y Pascalle Paerel. (Imagen de archivo).

Jorge Javier Vázquez y Marta Torné, entre los invitados

La boda también ha reunido a numerosos rostros conocidos de la televisión. Jorge Javier Vázquez, Marta Torné, Verónica Dulanto, Bea Archidona, Ion Aramendi y Xuso Jones han acudido para acompañar a la presentadora en esta jornada.

Los mensajes de cariño se han repetido a las puertas de la finca. Archidona ha destacado el buen momento personal de Sandra, mientras que Aramendi les ha deseado una felicidad como la que comparte con su mujer, María Amores. Dulanto, por su parte, ha definido a las recién casadas como “almas gemelas”.

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