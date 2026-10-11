México

Julieta Ramírez evade a la prensa tras revelarse investigación de EEUU sobre presuntos nexos de su equipo con el narco

Entre los señalados por el Departamento del Tesoro aparece Rafael Buenrostro Martín, empresario y exfuncionario identificado la prensa como promotor del proyecto político de Ramírez

Primer plano del rostro de una mujer con cabello largo, labial rojo y aretes colgantes
Julieta Ramírez evadió a la prensa tras ser cuestionada por investigación de EEUU sobre presuntos nexos de su equipo con el narco (Instagram: Julieta Ramírez)
Guardar

Julieta Ramírez Padilla, coordinadora de Morena en Baja California y aspirante a la gubernatura en 2027, evitó responder a periodistas que la cuestionaron sobre los presuntos vínculos de personas cercanas a su proyecto político con el Cártel de Sinaloa.

El episodio ocurrió después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones contra integrantes de una red que, según las autoridades estadounidenses, facilitó operaciones del narcotráfico mediante sobornos e influencia política.

PUBLICIDAD

Entre los señalados aparece Rafael Buenrostro Martín, empresario y exfuncionario identificado por reportes periodísticos como promotor del proyecto político de Ramírez.

Julieta Ramírez Padilla evade responder sobre investigación de EEUU

La morenista evitó pronunciarse sobre los señalamientos contra su entorno político cuando fue abordada por reporteros, de acuerdo con Reforma.

La controversia se centra en la presencia de Buenrostro durante el acto del 15 de septiembre en el que Morena presentó a Ramírez como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Un hombre enmarcado en un círculo amarillo sostiene un teléfono celular frente a personas que aplauden ante el logotipo de Morena
La controversia se centra en la presencia de Buenrostro durante el acto del 15 de septiembre en el que Morena presentó a Ramírez como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. (YouTube: TV Azteca)

Según una publicación de Reforma del 6 de octubre, el empresario habría participado en la organización de porras y fotografías durante el encuentro, además de figurar entre los presuntos promotores económicos de sus actividades políticas.

PUBLICIDAD

Estos reportes no acreditan que Ramírez haya participado en las actividades ilícitas atribuidas a Buenrostro.

La aspirante también enfrentó cuestionamientos en septiembre, cuando N+ Focus difundió información sobre una presunta investigación estadounidense en su contra.

El medio aseguró que habría suscrito un proffer agreement, mecanismo que permite proporcionar información a fiscales bajo determinadas condiciones.

Ramírez rechazó esa versión y la calificó como “mitote”, además de cuestionar la autenticidad de la información difundida.

Documento impreso del Registro Federal con texto en inglés ordenado en columnas y una sección resaltada en color naranja
Una página del Registro Federal de Estados Unidos detalla las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros contra un individuo vinculado al Cártel de Sinaloa. (Ofact list)

¿Quién es Rafael Buenrostro Martín y de qué lo acusa EEUU?

Rafael Buenrostro Martín es un exfuncionario originario de Mexicali que trabajó en el ámbito aduanero en Chihuahua y como asesor legislativo del gobierno de Baja California.

El 29 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo incluyó entre las personas sancionadas por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Buenrostro mantuvo una relación cercana con José Ángel Rivera Zazueta, señalado como operador de la organización criminal.

Washington sostiene que el exfuncionario proporcionó favores e influencia política para facilitar las operaciones de Rivera Zazueta a cambio de sobornos.

La medida también alcanzó a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, acusado por el Tesoro de recibir pagos de Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, para permitir la influencia del grupo criminal sobre la Policía Municipal.

El documento estadounidense incluye a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, entre los presuntos operadores políticos vinculados con esa estructura.

Las sanciones contemplan el bloqueo de bienes sujetos a jurisdicción estadounidense y restricciones financieras. No equivalen, por sí mismas, a una sentencia penal.

(Crédito: Departamento del Tesoro de Estados Unidos)
(Crédito: Departamento del Tesoro de Estados Unidos)

Designación de Ramírez Padilla como coordinadora de Morena generó controversia

El 15 de septiembre, Morena designó a Julieta Ramírez como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California, posición que la perfila para buscar la gubernatura en 2027.

Su nombramiento fue anunciado por Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, dirigentes nacionales del partido, después de un proceso interno de encuestas.

La decisión provocó inconformidad entre otros participantes. Evangelina Moreno Guerra impugnó la designación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al cuestionar su exclusión de la encuesta final.

También surgieron diferencias con el Partido del Trabajo, mientras el Partido Verde manifestó su respaldo a Ramírez.

Durante su nombramiento, la morenista llamó a mantener la unidad y expresó:

“Quiero hacer un llamado a la escucha y al diálogo permanente con el pueblo... A quien nos debemos es al pueblo, a la gente es a quien debemos dar respuesta y resultado”.

La controversia coloca nuevamente bajo escrutinio al entorno político de Julieta Ramírez. Mientras Estados Unidos mantiene sanciones contra Rafael Buenrostro y otros presuntos facilitadores del Cártel de Sinaloa, la aspirante de Morena no ha ofrecido una explicación pública sobre el papel que el empresario habría desempeñado en su proyecto político.

Temas Relacionados

Julieta Ramírez PadillaBaja CaliforniaCártel de SinaloaNarco en MéxicoEEUUÚltima horamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 11 de octubre: activan alerta roja por el huracán Simón

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 11 de octubre: activan alerta roja por el huracán Simón

¿Cuándo, dónde y con qué fuerza tocará tierra el huracán Simón?

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene alerta roja en Colima y Jalisco por el embate del ciclón

¿Cuándo, dónde y con qué fuerza tocará tierra el huracán Simón?

“Venimos por un equipo de época”: la promesa con la que José Miguel Bejos ya comienza a construir una nueva era para el Atlas

El presidente de Grupo PRODI afirma que la afición rojinegra es la verdadera propietaria del club y apunta a una apuesta sostenida por décadas

“Venimos por un equipo de época”: la promesa con la que José Miguel Bejos ya comienza a construir una nueva era para el Atlas

Pronósticos: dónde ver los números ganadores del Tris de hoy 10 de octubre

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Pronósticos: dónde ver los números ganadores del Tris de hoy 10 de octubre

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de octubre: Narcoguerra expone negocio de maquinitas en Culiacán

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país a través de Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de octubre: Narcoguerra expone negocio de maquinitas en Culiacán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado en refinería de Pemex en Minatitlán deja un vigilante muerto y otro herido en Veracruz

Ataque armado en refinería de Pemex en Minatitlán deja un vigilante muerto y otro herido en Veracruz

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de octubre: Narcoguerra expone negocio de maquinitas en Culiacán

Aseguran 18 vehículos en el estacionamiento de un lujoso complejo de apartamentos en Puerto Peñasco: 17 tienen reporte de robo en EEUU

Ataque armado deja un policía herido en Chipilo, Puebla: despliegan operativo con apoyo federal para detener a responsables

Frontera México-EEUU: autoridades estadounidenses presumen desmantelamiento de red de narcodrones

ENTRETENIMIENTO

Arturo Barba nos habla de la obra de teatro “El Quinto Paso”, puesta en escena que explora la sombra que tenemos todos los seres humanos

Arturo Barba nos habla de la obra de teatro “El Quinto Paso”, puesta en escena que explora la sombra que tenemos todos los seres humanos

La relación entre Andrea Legarreta y Timbiriche: de la cercanía como fan a ignorar al elenco de la nueva serie

Viviana Chávez nos habla de la obra “Si no me acuerdo de ti”

Así se encontraba Jorge Kahwagi antes de su fallecimiento, según Leonardo García

Postal especial de El Laberinto del Fauno en 3D: cómo conseguirla y a partir de cuándo

DEPORTES

“Venimos por un equipo de época”: la promesa con la que José Miguel Bejos ya comienza a construir una nueva era para el Atlas

“Venimos por un equipo de época”: la promesa con la que José Miguel Bejos ya comienza a construir una nueva era para el Atlas

Chivas sufre para empatar con Atlas en el Clásico Tapatío: Ángel Sepúlveda marcó el gol tras fallar un penal

De los Hermanos Rodríguez a Checo Pérez: los pilotos que enorgullecen a México en el automovilismo

Rotondi aparece en CU, el estadio donde se convirtió en héroe para el título de Cruz Azul frente a Pumas

Checo Pérez defendió su clasificación y aseguró que solo quienes entienden el deporte valoran su vuelta