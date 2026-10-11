El tiempo en España este domingo: suben las temperaturas en un día de cielos despejados en casi todo el país

Las temperaturas, este domingo 11 de octubre. (Windy)

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El tiempo será estable en la mayor parte de España este 11 de octubre, aunque un frente aumentará la nubosidad en el extremo norte. Las precipitaciones se concentrarán sobre todo en Canarias, donde se esperan chubascos moderados, y podrían aparecer de forma débil y dispersa en áreas cantábricas y gallegas.

El archipiélago registrará intervalos nubosos y probabilidad de lluvia débil, sobre todo de madrugada en Lanzarote y Fuerteventura. En la vertiente norte de las islas montañosas se prevén precipitaciones durante la primera mitad de la jornada.

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El resto de las zonas canarias tendrá cielos poco nubosos, aunque la nubosidad crecerá durante las horas centrales en el sur y el interior de las islas centrales. Esa evolución podría dejar algún chubasco. Las temperaturas mínimas subirán en el archipiélago. El viento soplará del norte o nordeste, entre flojo y moderado.

La mujer, que no puso llegar al hospital antes del parto, pudo dar a luz gracias a las instrucciones que el Samur le fue indicando a su pareja. (Emergencias Madrid)

El Cantábrico y Galicia acumularán más nubosidad

Las temperaturas máximas ascenderán de forma generalizada. Las excepciones se localizarán en Cataluña, el sistema Ibérico, los Pirineos y los litorales occidental gallego y andaluz. Las mínimas también subirán en casi todo el país. El litoral andaluz será la principal excepción, con descensos previstos durante la jornada.

Las zonas altas de los Pirineos podrán registrar heladas débiles. En Aragón, las máximas bajarán en algunos puntos pirenaicos y del valle del Ebro.

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El acercamiento del frente por el noroeste cubrirá el cielo en Galicia y favorecerá lluvias débiles en áreas del Cantábrico. En Asturias, las precipitaciones serán más probables de madrugada en la mitad oriental.

Cantabria podría registrar lluvias débiles durante la madrugada en su mitad occidental. En el País Vasco, la previsión reduce ese riesgo a lloviznas en zonas interiores a primera hora. En Cataluña, el cielo estará nuboso por la mañana y tenderá a despejarse por la tarde. Las temperaturas subirán, con un aumento más acusado en el Pirineo.

La Comunidad de Madrid mantendrá intervalos nubosos, con aumento de las mínimas y máximas sin variaciones. Castilla-La Mancha tendrá un panorama parecido, aunque las máximas subirán en Albacete y La Mancha de Ciudad Real. Extremadura contará con cielos poco nubosos o con nubes altas. El ascenso de las temperaturas mínimas será el cambio más extendido en esa comunidad. En la Comunidad Valenciana habrá nubes altas y medias que dejarán claros por la tarde. La Región de Murcia tendrá cielos poco nubosos, con nubes bajas matinales junto al litoral.

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Baleares pasará de un ambiente poco nuboso a un cielo muy nuboso durante la tarde. Las temperaturas subirán y el viento será flojo del oeste y suroeste, con intervalos moderados en las horas centrales. Andalucía tendrá nubes medias y altas, además de nubosidad baja por la mañana en el litoral mediterráneo. También podrían formarse brumas en el bajo Guadalquivir.

Las brisas dominarán en el Cantábrico y el Mediterráneo. En el interior peninsular, el viento será flojo y de componente oeste. El valle del Ebro tendrá cierzo flojo. En el Ampurdán soplará tramontana entre floja y moderada. El levante en el Estrecho y Alborán perderá intensidad a lo largo de la tarde. En Andalucía, persistirán intervalos de levante moderado en el Estrecho.

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