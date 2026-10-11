España

El tiempo en España este domingo: suben las temperaturas en un día de cielos despejados en casi todo el país

Las precipitaciones se concentrarán sobre todo en Canarias, donde se esperan chubascos moderados

Las temperaturas, este domingo 11 de octubre. (Windy)
Las temperaturas, este domingo 11 de octubre. (Windy)
Guardar

El tiempo será estable en la mayor parte de España este 11 de octubre, aunque un frente aumentará la nubosidad en el extremo norte. Las precipitaciones se concentrarán sobre todo en Canarias, donde se esperan chubascos moderados, y podrían aparecer de forma débil y dispersa en áreas cantábricas y gallegas.

El archipiélago registrará intervalos nubosos y probabilidad de lluvia débil, sobre todo de madrugada en Lanzarote y Fuerteventura. En la vertiente norte de las islas montañosas se prevén precipitaciones durante la primera mitad de la jornada.

PUBLICIDAD

El resto de las zonas canarias tendrá cielos poco nubosos, aunque la nubosidad crecerá durante las horas centrales en el sur y el interior de las islas centrales. Esa evolución podría dejar algún chubasco. Las temperaturas mínimas subirán en el archipiélago. El viento soplará del norte o nordeste, entre flojo y moderado.

La mujer, que no puso llegar al hospital antes del parto, pudo dar a luz gracias a las instrucciones que el Samur le fue indicando a su pareja. (Emergencias Madrid)

El Cantábrico y Galicia acumularán más nubosidad

Las temperaturas máximas ascenderán de forma generalizada. Las excepciones se localizarán en Cataluña, el sistema Ibérico, los Pirineos y los litorales occidental gallego y andaluz. Las mínimas también subirán en casi todo el país. El litoral andaluz será la principal excepción, con descensos previstos durante la jornada.

Las zonas altas de los Pirineos podrán registrar heladas débiles. En Aragón, las máximas bajarán en algunos puntos pirenaicos y del valle del Ebro.

PUBLICIDAD

El acercamiento del frente por el noroeste cubrirá el cielo en Galicia y favorecerá lluvias débiles en áreas del Cantábrico. En Asturias, las precipitaciones serán más probables de madrugada en la mitad oriental.

Cantabria podría registrar lluvias débiles durante la madrugada en su mitad occidental. En el País Vasco, la previsión reduce ese riesgo a lloviznas en zonas interiores a primera hora. En Cataluña, el cielo estará nuboso por la mañana y tenderá a despejarse por la tarde. Las temperaturas subirán, con un aumento más acusado en el Pirineo.

La Comunidad de Madrid mantendrá intervalos nubosos, con aumento de las mínimas y máximas sin variaciones. Castilla-La Mancha tendrá un panorama parecido, aunque las máximas subirán en Albacete y La Mancha de Ciudad Real. Extremadura contará con cielos poco nubosos o con nubes altas. El ascenso de las temperaturas mínimas será el cambio más extendido en esa comunidad. En la Comunidad Valenciana habrá nubes altas y medias que dejarán claros por la tarde. La Región de Murcia tendrá cielos poco nubosos, con nubes bajas matinales junto al litoral.

Baleares pasará de un ambiente poco nuboso a un cielo muy nuboso durante la tarde. Las temperaturas subirán y el viento será flojo del oeste y suroeste, con intervalos moderados en las horas centrales. Andalucía tendrá nubes medias y altas, además de nubosidad baja por la mañana en el litoral mediterráneo. También podrían formarse brumas en el bajo Guadalquivir.

Las brisas dominarán en el Cantábrico y el Mediterráneo. En el interior peninsular, el viento será flojo y de componente oeste. El valle del Ebro tendrá cierzo flojo. En el Ampurdán soplará tramontana entre floja y moderada. El levante en el Estrecho y Alborán perderá intensidad a lo largo de la tarde. En Andalucía, persistirán intervalos de levante moderado en el Estrecho.

Temas Relacionados

Tiempo en EspañaClimaMeteorologíaPronóstico del tiempoAemetÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Todos los detalles de la boda de Sandra Barneda y Pascalle Paerel: vestidos ‘made in Spain’, el papel de sus padres y muchos rostros conocidos

La pareja se ha dado el ‘sí, quiero’ este sábado en uno de los pueblos más bonitos de la Sierra de Gredos

Todos los detalles de la boda de Sandra Barneda y Pascalle Paerel: vestidos ‘made in Spain’, el papel de sus padres y muchos rostros conocidos

El dilema de las elecciones españolas

Feijóo lidera las encuestas, pero Abascal capitaliza el descontento con un crecimiento explosivo

El dilema de las elecciones españolas

Embalses España domingo 11 de octubre: reserva de agua bajó -0,92 %

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente boletín sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Embalses España domingo 11 de octubre: reserva de agua bajó -0,92 %

Tom Grond, el nómada holandés que lleva 14 años sin casa: así es su vida de viajero permanente

El influencer de viajes dejó atrás su vida convencional para convertirse en nómada digital y financiar sus desplazamientos a través de su blog

Tom Grond, el nómada holandés que lleva 14 años sin casa: así es su vida de viajero permanente

Las cuatro claves que marcarán las elecciones generales del 29-N: la crisis de vivienda que tumbó a Sánchez, el pulso por la migración, la corrupción y los salarios

Comienza una carrera electoral en la que los partidos tendrán que responder a los problemas de los españoles mientras el hartazgo en materia de vivienda se refleja en la Puerta del Sol

Las cuatro claves que marcarán las elecciones generales del 29-N: la crisis de vivienda que tumbó a Sánchez, el pulso por la migración, la corrupción y los salarios
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las cuatro claves que marcarán las elecciones generales del 29-N: la crisis de vivienda que tumbó a Sánchez, el pulso por la migración, la corrupción y los salarios

Las cuatro claves que marcarán las elecciones generales del 29-N: la crisis de vivienda que tumbó a Sánchez, el pulso por la migración, la corrupción y los salarios

Democracia 21, el nuevo partido de Miriam González que busca romper los “dos bloques férreos” del bipartidismo, se presenta a las generales del 29N por Madrid y Barcelona

El PSOE abre la precampaña para el 29N con Sánchez como “un perro que no tiene amo” que promete que “la política de vivienda no tiene fecha de caducidad”

Ayuso vuelve a arremeter contra el voto por correo en el acto inaugural de la precampaña del PP: afirma que teme “trampas” porque en 2023 hubo gente que no recibió papeletas

El Ministerio de Justicia investiga cómo es posible que Víctor de Aldama haya sido dado de alta por tercera vez en el ‘caso Leire’ sin ser parte

ECONOMÍA

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

DEPORTES

El Real Madrid sobrevive ante el Villarreal en un Santiago Bernabéu al rojo vivo, el caos del VAR y la cara y la cruz de Vinícius Jr

El Real Madrid sobrevive ante el Villarreal en un Santiago Bernabéu al rojo vivo, el caos del VAR y la cara y la cruz de Vinícius Jr

El Rayo Vallecano de Martín Presa acusa a Bukaneros de planificar la suspensión del partido y anuncia que identificará a los “vándalos”

El récord del Real Madrid que le puede arrebatar el FC Barcelona en el Clásico: las 24 victorias consecutivas en casa de la Quinta del Buitre

El FC Barcelona vuela en su regreso del parón de selecciones y arrolla a un Getafe que empieza a mirar a la parte baja de la clasificación

El Atlético de Madrid rompe el maleficio de Mendizorroza y se impone a un guerrillero Alavés al ritmo de Álex Baena y el Cuti Romero