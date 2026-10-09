América Latina

Chile: demandó al casino de Viña del Mar por no pagarle un premio millonario que asegura haber ganado

La jugadora se hizo con un cuantioso pozo pero le dijeron que la máquina estaba defectuosa, le negaron el dinero y ahora pide además que le paguen el “daño moral”

El tragamonedas arrojó un premio de USD 3,8 millones y ahora pide otros USD 766 mil y el reajuste por la inflación.
El tragamonedas arrojó un premio de USD 3,8 millones y ahora pide otros USD 766 mil y el reajuste por la inflación.
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Una jugadora demandó al Casino de Viña del Mar (130 kms al noroeste de Santiago), luego de que se negara a pagarle un premio de $3.816.219.496 (USD 3,8 millones) que arrojó una máquina tragamonedas. La mujer exige ahora $4.670.095.401 (USD 4,7 millones), cifra que incluye el reajuste por la inflación y otros $750 millones (USD 766 mil) por concepto de “daño moral”.

La controversia se desató el 11 de noviembre del año pasado cuando Lilian Tumani, jugadora VIP del establecimiento, marcó un “jackpot” o premio mayor. Sin embargo, de acuerdo a la demanda, trabajadores de la casa de juegos manipularon la máquina, le aseguraron que presentaba problemas y finalmente ésta terminó arrojando una cifra harto menor.

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Para nada contenta, la jugadora estampó una querella infraccional y además una demanda civil de indemnización, según consignó una nota de BioBíoChile.

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La empresa ofreció pagarle el monto máximo que la máquina estipulaba, pero la mujer se negó.

Jugadora “platinum”

Sin embargo, la empresa sostiene que Tumani sabía perfectamente que la cifra arrojada por la máquina correspondía a un error, puesto que se trata de una jugadora “platinum” que frecuenta el casino desde 2005 y conoce al dedillo cómo funcionan dichos tragamonedas y cuáles son los montos máximos que entrega.

A modo de prueba, aseguraron que en los últimos cinco años la mujer pasó 1.350 horas apostando, acumulando al menos 1,2 millones de jugadas.

En su réplica ante el tribunal, la empresa manifestó que la jugadora “siempre supo que el premio proyectado por la máquina tragamonedas respondía a un error de la misma”, pues el pozo máximo aparecía claramente en la pantalla.

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Asimismo, detallaron que enviaron el aparato a EE.UU para que lo revisaran sus fabricantes -la empresa Konami Gaming-, quienes emitieron un informe corroborando que efectivamente presentaba desperfectos técnicos.

En adición, presentaron un reporte de fiscalización de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), ente que en agosto de este año confirmó el mal funcionamiento del artefacto.

Finalmente, la empresa declaró que actuó de manera “diligente” desde el primer momento, que retiraron el artilugio de inmediato del salón y que ofrecieron pagarle a Tumani el monto máximo que la máquina estipulaba, asunto que fue rechazado de plano por la mujer y que ahora deberá zanjar la justicia.

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