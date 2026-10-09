Murió el exgobernador de Magdalena Juan Carlos Vives Menotti a los 69 años: presidente Abelardo de la Espriella se pronunció

El exgobernador del Magdalena Juan Carlos Vives Menotti falleció a los 69 años en la ciudad de Bogotá - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El exgobernador del Magdalena Juan Carlos Vives Menotti murió el jueves 8 de octubre a los 69 años en Bogotá, donde permanecía hospitalizado en la Clínica del Country.

Su trayectoria incluyó cargos en el Congreso y el Gobierno nacional, y dejó como uno de sus principales legados el impulso para que Santa Marta obtuviera la categoría de Distrito Turístico, Cultural e Histórico.

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Hasta el momento no se ha confirmado públicamente la causa de la muerte. Vives Menotti gobernó el Magdalena entre 1998 y 2000, después de ganar las elecciones de 1997. Durante ese período también presidió el Consejo Superior de la Universidad del Magdalena, una función asociada a su condición de mandatario departamental.

La categoría especial de Santa Marta desde 1989

Juan Carlos Vives Menotti lideró la gobernación del departamento del Magdalena entre 1998 y 2000 - crédito @SantaMartaDTCH/X

Como representante a la Cámara por el Magdalena entre 1986 y 1991, promovió la iniciativa para elevar a Santa Marta a Distrito Turístico, Cultural e Histórico. En la exposición de motivos del proyecto de 1988 defendió las condiciones históricas, culturales y turísticas de la ciudad, así como su patrimonio y riqueza natural.

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La iniciativa quedó establecida mediante el Acto Legislativo 3 del 29 de diciembre de 1989. La Constitución de 1991 mantuvo ese régimen especial en su artículo 328, con efectos sobre la estructura territorial, organizacional y fiscal de la capital del Magdalena.

Durante su administración departamental, solicitó al Ministerio de Cultura que el antiguo Hospital San Juan de Dios fuera declarado “Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional”. El reconocimiento fue otorgado en 1999 y protegió el valor arquitectónico e histórico del edificio.

Cargos en el Congreso y el Gobierno nacional

Vives Menotti promovió el proyecto que elevó a Santa Marta a Distrito Turístico, Cultural e Histórico - crédito @chadanrosado/X

Su carrera pública también incluyó un paso por la Asamblea Departamental de Bolívar y la Cámara de Representantes. En 2002 participó en la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez como jefe de debate para la región Caribe.

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Desde septiembre de 2002 ocupó el cargo de viceministro del Interior. En febrero de 2005 asumió la dirección de la Dirección Nacional de Estupefacientes durante el gobierno de Uribe Vélez, y además encabezó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Juan Carlos Vives Menotti era hijo del excongresista José Ignacio Vives Echeverría, conocido como Nacho Vives, y de Silena Menotti de Vives. Nació en Santa Marta, creció en Bogotá, cursó la primaria en el Gimnasio Moderno y la secundaria en el Nuevo Liceo de Bogotá, antes de formarse como economista en la Pontificia Universidad Javeriana.

Reacciones a la muerte de Juan Carlos Vives Menotti

El presidente de la República Abelardo de la Espriella se expresó sus condolencias por la muerte de Juan Carlos Vives Menotti - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Uno de los primeros en pronunciarse a través de su cuenta en X fue el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, que expresó sus condolencias a la familia del dirigente político fallecido.

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“Lamento profundamente la muerte de mi amigo, el doctor Juan Carlos Vives Menotti, exgobernador del Magdalena y exviceministro del Interior. Toda mi solidaridad y cariño para su familia. Guardaré siempre en mi corazón los buenos recuerdos de un colombiano excepcional, cuya inteligencia iluminó la política. Que Dios lo reciba en su gloria y conceda fortaleza y consuelo a sus seres queridos. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E.)”, expresó el mandatario.

El presidente del Congreso Honorio Henríquez lamentó la muerte de Juan Carlos Vives Menotti - crédito @honohenriquez/X

Asimismo, el presidente del Congreso de la República, el senador Honorio Henríquez, lamentó el fallecimiento del excongresista Vives Menotti.

“Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro amigo Juan Carlos Vives Menotti, exgobernador del Magdalena y excongresista. Su trayectoria y servicio público dejan una huella en el Magdalena y en la historia institucional del país. A su familia, amigos y seres queridos, les envío mis más sinceras condolencias y un abrazo solidario en este difícil momento. Descanse en paz”, dice la publicación de Henríquez.

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Las exequias de Juan Carlos Vives Menotti se llevarán a cabo en la parroquia de Cristo Rey en Bogotá el sábado y las honras fúnebres serán en el Jardín Parque Cementerio Los Olivos, al occidente de la capital.