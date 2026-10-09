Chile: índice de inseguridad por delincuencia desciende, mientras sube la confianza en las policías

La Fundación Paz Ciudadana publicó este martes los resultados de su último índice de victimización en hogares, percepción de temor y evaluación de las principales instituciones encargadas de la seguridad pública, el que arrojó una baja en los índices de delincuencia e inseguridad y un aumento en la confianza en Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).
De acuerdo al estudio, el 33,1% de los hogares del país declaró que al menos uno de sus integrantes fue víctima de un robo o intento de robo en los últimos seis meses, resultado que se mantiene bajo el promedio histórico y que en 2019 alcanzó un 40,6%.
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En tanto, la proporción de personas con alto temor a la delincuencia tuvo una disminución de 24,3% en 2025 a 20,9% este año, siendo la tercera baja consecutiva desde el máximo de 30,5% registrado en 2023.
Según Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, “la disminución sostenida del temor es un resultado positivo. Al mismo tiempo, la victimización por robos continúa afectando a uno de cada tres hogares y la inseguridad sigue afectando el comportamiento cotidiano de los chilenos. El desafío es consolidar esta evolución y para lograrlo debemos avanzar en una prevención focalizada del delito y la inseguridad, junto con una respuesta efectiva para cuando ocurre un delito”.
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Región Metropolitana
Como era de esperar, el Gran Santiago es la zona donde los índices de victimización son más altos -37,6%-, frente al 25,7% de los hogares de otras grandes ciudades del país.
Tocante a la percepción de inseguridad, un 23,2% de los santiaguinos señaló sentir “alto temor” a ser asaltados, cifra que en otras ciudades rozó el 16,9%.
Por otra parte, un 63,5% de los encuestados aseguró sentir miedo de ser víctima de un delito al volver a su casa al anochecer, el 54,0% al irse a trabajar por las mañanas y un 53,4%, al caminar solo o sola por su barrio.
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Asimismo, la cifra de personas que cree que los delitos han ido en aumento en su comuna durante el último año bajó de 56,9% en 2025 a 46,6%, mientras que aquellos que creen que los niveles de delincuencia subirán en los próximos 12 meses disminuyó de 47,2% en 2025 a 40,5%.
Sin embargo, a pesar de la baja en estos índices, el reporte reveló que las personas han ido cambiando sus hábitos a fin de evitar ser víctimas de algún ilícito. Así, un 73,7% de los encuestados señaló que ha dejado de usar artículos de valor en público; un 73,3% dejó de salir a ciertas horas de la noche; un 68,9 optó por no ir a determinados lugares; un 66,2% se coordinó con sus vecinos para monitorear el barrio y el 65,1% hizo arreglos para reforzar su hogar.
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Crece la confianza en las policías
El análisis arrojó también que el 62,4% de los entrevistados aseguró tener “mucha confianza” en la Policía de Investigaciones (PDI) y el 55,7%, en Carabineros, cifras que representan un alza de 58,0% y 50,9%, respectivamente, respecto al 2025.
Finalmente, se pidió a los entrevistados poner nota al desempeño de instituciones y autoridades encargadas de la seguridad pública, en una escala de 1 a 7, siendo la PDI la que obtuve la mejor evaluación, con un 4,7, seguida de Carabineros de Chile con un 4,5.
Más abajo vienen los alcaldes (4,3); Gendarmería de Chile (3,9); el Ministerio de Seguridad Pública (3,5), el Gobierno, la Defensoría Penal Pública y los Tribunales de Justicia (3,4); los fiscales del Ministerio Público (3,3); y en último lugar quedó el Congreso, con un 2,7.
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