Chile: índice de inseguridad por delincuencia desciende, mientras sube la confianza en las policías

La proporción de personas con alto temor a la delincuencia bajó de 24,3% en 2025 a 20,9% este año,

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La Fundación Paz Ciudadana publicó este martes los resultados de su último índice de victimización en hogares, percepción de temor y evaluación de las principales instituciones encargadas de la seguridad pública, el que arrojó una baja en los índices de delincuencia e inseguridad y un aumento en la confianza en Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo al estudio, el 33,1% de los hogares del país declaró que al menos uno de sus integrantes fue víctima de un robo o intento de robo en los últimos seis meses, resultado que se mantiene bajo el promedio histórico y que en 2019 alcanzó un 40,6%.

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En tanto, la proporción de personas con alto temor a la delincuencia tuvo una disminución de 24,3% en 2025 a 20,9% este año, siendo la tercera baja consecutiva desde el máximo de 30,5% registrado en 2023.

Según Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, “la disminución sostenida del temor es un resultado positivo. Al mismo tiempo, la victimización por robos continúa afectando a uno de cada tres hogares y la inseguridad sigue afectando el comportamiento cotidiano de los chilenos. El desafío es consolidar esta evolución y para lograrlo debemos avanzar en una prevención focalizada del delito y la inseguridad, junto con una respuesta efectiva para cuando ocurre un delito”.

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Un 63,5% aseguró sentir miedo de ser víctima de un delito al volver a su casa al anochecer, el 54,0% al irse a trabajar por las mañanas y un 53,4%, al caminar solo por su barrio.

Región Metropolitana

Como era de esperar, el Gran Santiago es la zona donde los índices de victimización son más altos -37,6%-, frente al 25,7% de los hogares de otras grandes ciudades del país.

Tocante a la percepción de inseguridad, un 23,2% de los santiaguinos señaló sentir “alto temor” a ser asaltados, cifra que en otras ciudades rozó el 16,9%.

Por otra parte, un 63,5% de los encuestados aseguró sentir miedo de ser víctima de un delito al volver a su casa al anochecer, el 54,0% al irse a trabajar por las mañanas y un 53,4%, al caminar solo o sola por su barrio.

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Asimismo, la cifra de personas que cree que los delitos han ido en aumento en su comuna durante el último año bajó de 56,9% en 2025 a 46,6%, mientras que aquellos que creen que los niveles de delincuencia subirán en los próximos 12 meses disminuyó de 47,2% en 2025 a 40,5%.

Sin embargo, a pesar de la baja en estos índices, el reporte reveló que las personas han ido cambiando sus hábitos a fin de evitar ser víctimas de algún ilícito. Así, un 73,7% de los encuestados señaló que ha dejado de usar artículos de valor en público; un 73,3% dejó de salir a ciertas horas de la noche; un 68,9 optó por no ir a determinados lugares; un 66,2% se coordinó con sus vecinos para monitorear el barrio y el 65,1% hizo arreglos para reforzar su hogar.

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La Policía de Investigaciones (PDI) sacó la mejor nota.

Crece la confianza en las policías

El análisis arrojó también que el 62,4% de los entrevistados aseguró tener “mucha confianza” en la Policía de Investigaciones (PDI) y el 55,7%, en Carabineros, cifras que representan un alza de 58,0% y 50,9%, respectivamente, respecto al 2025.

Finalmente, se pidió a los entrevistados poner nota al desempeño de instituciones y autoridades encargadas de la seguridad pública, en una escala de 1 a 7, siendo la PDI la que obtuve la mejor evaluación, con un 4,7, seguida de Carabineros de Chile con un 4,5.

Más abajo vienen los alcaldes (4,3); Gendarmería de Chile (3,9); el Ministerio de Seguridad Pública (3,5), el Gobierno, la Defensoría Penal Pública y los Tribunales de Justicia (3,4); los fiscales del Ministerio Público (3,3); y en último lugar quedó el Congreso, con un 2,7.

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