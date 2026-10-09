Colombia

Huevos fritos con pollo y espinacas: receta rápida, saludable y proteica

Descubre cómo transformar un plato sencillo en una comida completa, saciante y llena de nutrientes con solo 430 calorías por porción

Un plato hondo con espinacas, pollo sazonado y dos huevos fritos sobre una mesa de madera junto a cubiertos, servilleta y vaso con agua.
Cada porción del plato aporta 46 gramos de proteína para favorecer la recuperación muscular - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Disfrutar de un plato saciante y lleno de sabor no requiere complicaciones ni ingredientes grasos. Esta combinación de huevos fritos, pollo a la plancha y espinacas destaca como una alternativa balanceada y nutritiva que sustituye opciones procesadas como el tocino sin renunciar al placer de un buen desayuno o una cena rápida.

Gracias a su excelente aporte de 46 g de proteína por porción, es una opción perfecta para favorecer la recuperación muscular y mantener la saciedad durante horas, mientras que las espinacas aportan la dosis justa de fibra, micronutrientes y frescura. Todo preparado en poco más de 20 minutos con la ligereza del aceite de oliva virgen extra.

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Receta de huevos fritos con pollo y espinacas

Esta receta combina huevos fritos con poco aceite de oliva con tiras de pollo doradas y espinacas salteadas. La técnica principal consiste en cocinar cada ingrediente por separado para conservar mejor su textura.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos.
  • Cocción: 12 minutos.
  • Tiempo total: 22 minutos.

Ingredientes

Huevos, pechuga de pollo, espinacas, aceite de oliva, especias, medio limón y utensilios sobre una mesa de madera.
La combinación de huevos fritos, pollo a la plancha y espinacas sustituye a las opciones procesadas como el tocino - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. 4 huevos.
  2. 240 g de pechuga de pollo.
  3. 160 g de espinacas frescas.
  4. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
  5. 1 diente de ajo picado.
  6. ½ cucharadita de paprika.
  7. Sal al gusto.
  8. Pimienta al gusto.
  9. 1 cucharadita de jugo de limón.

Cómo hacer huevos fritos con pollo y espinacas, paso a paso

  1. Retire la grasa visible de la pechuga de pollo.
  2. Corte el pollo en tiras delgadas y sazone con sal, pimienta, paprika y jugo de limón.
  3. Caliente 1 cucharada de aceite en una sartén a fuego medio-alto.
  4. Cocine las tiras de pollo durante 6 a 8 minutos. Muévalas para que se doren por todos los lados.
  5. Retire el pollo de la sartén y resérvelo en un plato.
  6. Añada el ajo y las espinacas a la misma sartén.
  7. Saltee durante 2 a 3 minutos, hasta que las hojas reduzcan su volumen. Evite cocinarlas demasiado para conservar su textura.
  8. En otra sartén, caliente el aceite restante a fuego medio.
  9. Rompa los huevos y cocínelos durante 3 a 4 minutos, hasta que la clara esté firme y la yema conserve el punto deseado.
  10. Use poco aceite y una temperatura media para evitar que los huevos absorban grasa en exceso.
  11. Sirva una base de espinacas, agregue las tiras de pollo y coloque encima los huevos fritos.
  12. Corte el pollo en tiras de tamaño similar para lograr una cocción pareja.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación rinde 2 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Persona con suéter gris sentada a una mesa frente a un plato con huevos fritos, pollo, espinacas, rebanada de pan, mantequilla y un café.
La receta requiere poco más de 20 minutos de elaboración con aceite de oliva virgen extra - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estimación por porción:

  • Calorías: 430 kcal.
  • Proteínas: 46 g.
  • Grasas: 23 g.
  • Carbohidratos: 5 g.
  • Fibra: 2 g.
  • Sodio: depende de la cantidad de sal utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarde el pollo y las espinacas en un recipiente con tapa dentro de la nevera hasta por 2 días.

Los huevos fritos se deben consumir recién preparados para conservar mejor su textura. No se recomienda congelar el plato completo.

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