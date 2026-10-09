Huevos fritos con pollo y espinacas: receta rápida, saludable y proteica

Disfrutar de un plato saciante y lleno de sabor no requiere complicaciones ni ingredientes grasos. Esta combinación de huevos fritos, pollo a la plancha y espinacas destaca como una alternativa balanceada y nutritiva que sustituye opciones procesadas como el tocino sin renunciar al placer de un buen desayuno o una cena rápida.
Gracias a su excelente aporte de 46 g de proteína por porción, es una opción perfecta para favorecer la recuperación muscular y mantener la saciedad durante horas, mientras que las espinacas aportan la dosis justa de fibra, micronutrientes y frescura. Todo preparado en poco más de 20 minutos con la ligereza del aceite de oliva virgen extra.
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Receta de huevos fritos con pollo y espinacas
Esta receta combina huevos fritos con poco aceite de oliva con tiras de pollo doradas y espinacas salteadas. La técnica principal consiste en cocinar cada ingrediente por separado para conservar mejor su textura.
Tiempo de preparación
- Preparación: 10 minutos.
- Cocción: 12 minutos.
- Tiempo total: 22 minutos.
Ingredientes
- 4 huevos.
- 240 g de pechuga de pollo.
- 160 g de espinacas frescas.
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
- 1 diente de ajo picado.
- ½ cucharadita de paprika.
- Sal al gusto.
- Pimienta al gusto.
- 1 cucharadita de jugo de limón.
Cómo hacer huevos fritos con pollo y espinacas, paso a paso
- Retire la grasa visible de la pechuga de pollo.
- Corte el pollo en tiras delgadas y sazone con sal, pimienta, paprika y jugo de limón.
- Caliente 1 cucharada de aceite en una sartén a fuego medio-alto.
- Cocine las tiras de pollo durante 6 a 8 minutos. Muévalas para que se doren por todos los lados.
- Retire el pollo de la sartén y resérvelo en un plato.
- Añada el ajo y las espinacas a la misma sartén.
- Saltee durante 2 a 3 minutos, hasta que las hojas reduzcan su volumen. Evite cocinarlas demasiado para conservar su textura.
- En otra sartén, caliente el aceite restante a fuego medio.
- Rompa los huevos y cocínelos durante 3 a 4 minutos, hasta que la clara esté firme y la yema conserve el punto deseado.
- Use poco aceite y una temperatura media para evitar que los huevos absorban grasa en exceso.
- Sirva una base de espinacas, agregue las tiras de pollo y coloque encima los huevos fritos.
- Corte el pollo en tiras de tamaño similar para lograr una cocción pareja.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta preparación rinde 2 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación por porción:
- Calorías: 430 kcal.
- Proteínas: 46 g.
- Grasas: 23 g.
- Carbohidratos: 5 g.
- Fibra: 2 g.
- Sodio: depende de la cantidad de sal utilizada.
Cabe señalar que estas son estimaciones y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarde el pollo y las espinacas en un recipiente con tapa dentro de la nevera hasta por 2 días.
Los huevos fritos se deben consumir recién preparados para conservar mejor su textura. No se recomienda congelar el plato completo.
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