Ecuador: descalificaron del concurso de Fiscal General a la jueza clave en la sentencia de Rafael Correa

El fiscal Carlos Alarcón.

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El concurso para designar al próximo fiscal general del Estado de Ecuador sufrió un cambio drástico después de que la Comisión Ciudadana de Selección aceptara impugnaciones contra 21 de los 26 aspirantes que habían llegado a la etapa de escrutinio público. La decisión dejó provisionalmente en carrera a solo cinco postulantes y ubicó al actual fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, como el candidato con la puntuación más alta entre quienes continúan habilitados.

La Comisión resolvió 41 impugnaciones presentadas contra los participantes del concurso. De ellas, 25 fueron aceptadas, 13 negadas y tres archivadas. Las impugnaciones aprobadas afectaron a 21 postulantes, equivalentes a más del 80% de quienes habían superado las etapas previas. Según el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), una de las principales causales analizadas fue la presunta falta de probidad o idoneidad.

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Las decisiones modificaron por completo el orden que había dejado la calificación de méritos. Daniella Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia y quien encabezaba el concurso con 48 puntos sobre 50, quedó provisionalmente fuera después de que la Comisión aceptara una impugnación en su contra. Camacho dictó las primeras órdenes de prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa por el caso Balda en 2018. Posteriormente, lo llamó formalmente a juicio en el Caso Sobornos 2012-2016, proceso que culminó en la sentencia de ocho años de prisión para el exmandatario.

El cuestionamiento estuvo relacionado con una excusa presentada por Camacho dentro del caso Las Torres, debido a que conocía al excontralor Pablo Celi, uno de los procesados. Camacho sostiene que precisamente recurrió a ese mecanismo para preservar la imparcialidad judicial y ha cuestionado que esa actuación sea utilizada ahora para poner en duda su probidad. La resolución no fue unánime y uno de los comisionados votó en contra de aceptar la impugnación. La magistrada anunció que apelará.

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La jueza Daniella Camacho

También quedó excluida provisionalmente Inés Maritza Romero, jueza de la Corte Provincial de Pichincha, quien ocupaba el segundo lugar en la calificación de méritos. La Comisión aceptó varias impugnaciones en su contra relacionadas con actuaciones previas dentro de la Función Judicial y con antecedentes de otros procesos de selección.

La salida de las candidatas que ocupaban los primeros puestos llevó a Carlos Alarcón a encabezar la clasificación entre quienes permanecen habilitados. El actual fiscal subrogante había obtenido 46,5 puntos sobre 50 en méritos.

Detrás de Alarcón permanecen Mario Fonseca y Juan Guaño, ambos con 37,75 puntos; Andrea Cazar, con 37; y Patricio Haro, con 34,5. La diferencia entre el fiscal encargado y el resto de aspirantes supera los ocho puntos antes de comenzar la fase de oposición.

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Alarcón también enfrentó cuestionamientos dentro del concurso. Una impugnación que debía ser tratada en audiencia terminó archivada debido a que el ciudadano que la presentó no acudió a sustentarla. Por esa razón, el planteamiento no llegó a ser resuelto sobre el fondo.

La magnitud de las exclusiones y el hecho de que varias de las personas con mejores puntuaciones hayan quedado fuera generaron cuestionamientos de veedores y organizaciones de la sociedad civil. Algunos han señalado públicamente que las decisiones terminaron beneficiando la posición de Alarcón. Esas afirmaciones constituyen denuncias de los actores que observan el proceso y no una conclusión comprobada sobre un eventual direccionamiento del concurso.

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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se encarga de designar a las autoridades de control en Ecuador. (GK/Diego Ayala)

La Comisión Ciudadana sostiene que sus decisiones fueron motivadas y que para evaluar la probidad de los candidatos aplicó los criterios desarrollados por la Corte Constitucional.

El escenario todavía puede cambiar. Los candidatos excluidos tienen derecho a presentar apelaciones y será el Pleno del CPCCS el que resuelva esos recursos en última instancia. Solo después de esa revisión quedará definida la lista de aspirantes que continuará hacia la fase de oposición.

El concurso se califica sobre 100 puntos. La valoración de méritos representa 50 y la oposición otros 50, distribuidos entre una prueba escrita y la resolución de un caso práctico. Por ello, Alarcón encabeza actualmente la puntuación entre los aspirantes habilitados, pero el proceso todavía no ha llegado a su etapa definitiva ni existe un ganador del concurso.

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