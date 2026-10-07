Las autoridades investigan una posible fuga de gas tras explosión de cohetería en Honduras

Los dos niños heridos en una explosión en Copán permanecen hospitalizados con pronóstico reservado.

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Dos niños quemados en una explosión en San José, Copán, permanecen hospitalizados en Tegucigalpa con pronóstico reservado, mientras las autoridades investigan las causas del accidente ocurrido el lunes 5 de octubre en la comunidad de El Porvenir, dentro de una vivienda donde la familia fabricaba productos pirotécnicos de manera artesanal.

Olvin Carranza, de tres años, y Helen Carranza, de nueve, fueron trasladados desde el occidente del país por la gravedad de las lesiones. Cuatro integrantes de la familia resultaron afectados en total: los dos menores y dos adultos.

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El niño de tres años presenta la situación más delicada. La extensión de las quemaduras llevó al personal médico a evaluar su traslado a Estados Unidos para recibir tratamiento especializado, aunque esa alternativa depende de su evolución y de las gestiones de las autoridades. Ambos niños fueron sometidos a procedimientos de limpieza de heridas desde su llegada a la capital.

Los primeros reportes señalaron que una posible fuga de gas LPG habría provocado una acumulación dentro de la vivienda y que las chispas generadas durante trabajos de soldadura pudieron desencadenar el incendio y la posterior explosión.

Sin embargo, esa explicación debe manejarse como una hipótesis mientras avanza la investigación para establecer las circunstancias exactas del accidente.

La detonación dejó la vivienda seriamente dañada. Los vecinos intervinieron para auxiliar a los heridos, quienes fueron llevados inicialmente al Hospital Regional de Occidente. Desde allí, los dos niños fueron remitidos a Tegucigalpa para recibir atención especializada.

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El caso adquiere otra dimensión por los antecedentes del municipio. El 26 de octubre de 2022, una cohetería artesanal ubicada en la aldea Vivistorio, también en San José, Copán, explotó mientras varias personas trabajaban en la fabricación de productos pirotécnicos.

La explosión dejó inicialmente dos muertos y ocho heridos; en los días posteriores, la cifra de fallecidos llegó a diez. La mayoría de las víctimas eran jóvenes, incluidos menores de edad.

Ese mismo año se registraron otros incidentes relacionados con coheterías artesanales. Para noviembre de 2022 se contabilizaban tres explosiones de ese tipo en el departamento y 12 personas fallecidas como consecuencia de esos accidentes.

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La fabricación artesanal de cohetes representa una fuente de ingresos para familias en el departamento de Copán.

Una actividad ligada a la economía familiar

La fabricación artesanal de cohetes no puede analizarse únicamente desde el riesgo de las explosiones. En San José y otras zonas de Copán, esa actividad ha estado ligada a la necesidad de generar ingresos.

Tras la tragedia de Vivistorio, autoridades municipales plantearon la necesidad de buscar alternativas laborales para las personas dedicadas a ese trabajo: señalaron que las dificultades económicas llevaban a algunos pobladores a incorporarse a la elaboración artesanal de pólvora.

El accidente de El Porvenir vuelve a involucrar una vivienda familiar y, en este caso, a dos niños expuestos a un entorno donde se manipulaban materiales para fabricar pirotecnia.

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Los médicos evalúan el traslado a Estados Unidos del niño de tres años por la gravedad de sus lesiones.

La recuperación de los dos menores

Helen, de nueve años, y Olvin, de tres, permanecen internados en Tegucigalpa bajo vigilancia médica. La situación del niño es especialmente delicada por la extensión de las quemaduras; por esa razón se estudia la posibilidad de trasladarlo a un centro asistencial fuera de Honduras, decisión que dependerá de las evaluaciones médicas y de las gestiones necesarias.

La familia aguarda una evolución favorable mientras las autoridades determinan qué ocurrió dentro de la vivienda y cómo se originó la explosión.

El accidente de El Porvenir no alcanza, hasta ahora, la dimensión de la tragedia de Vivistorio de 2022, cuando diez personas perdieron la vida, pero vuelve a colocar a San José, Copán, frente a los riesgos de fabricar productos pirotécnicos de manera artesanal dentro de espacios habitados.

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