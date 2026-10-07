Adriana Lucía aseguró que Vincent Ramos, ‘influencer’ afín a De la Espriella, no cumplió con orden judicial: la había vinculado con “Bendito Menor”

Vincent Ramos, ‘influencer’ de derecha, trató de relacionar a Adriana Lucía con ‘Bendito Menor’ y un juez le ordenó rectificar- crédito Vincent Ramos/Adriana Lucía/Instagram

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La cantante Adriana Lucía presentó un incidente de desacato contra Vincenth Ramos, ‘influencer de derecha’ ante un juzgado de Bogotá, tras el vencimiento de un plazo de 48 horas para rectificar una publicación que, según afirmó, la vinculaba de forma falsa con alias Bendito Menor -Naín Andrés Pérez Toncel, señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), también conocidas como Los Pachenca- y que falleció en septiembre de 2026 en medio de un operativo de las Fuerzas Militares.

“El plazo venció y no cumplió”, sostuvo la artista al compartir la solicitud en sus redes sociales.

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El escrito pide al Juzgado 5 Laboral Municipal de Bogotá abrir el trámite contra el hombre, identificado en el documento como Vincent Ramos Montes, por el presunto incumplimiento de una orden incluida en una sentencia de tutela emitida el 30 de septiembre de 2026.

Entre las peticiones, la artista solicitó que el juzgado requiera a Ramos Montes para que “acredite el cumplimiento de la orden en los términos exactos en que fue impartida o, en su defecto, exponga las razones por las que no lo ha hecho”.

La cantante Adriana Lucía presentó un incidente de desacato contra Vincenth Ramos, ‘incluencer de derecha’ ante un juzgado de Bogotá, tras el vencimiento de un plazo de 48 horas para rectificar una publicación que, según afirmó, la vinculaba de forma falsa con alias Bendito Menor - crédito @AdrianaLucia/X

La cantante también pidió que se ordene el cumplimiento inmediato de la rectificación y que se advierta que una eventual sanción no reemplaza esa obligación. El texto reclama que la publicación reconozca “de manera expresa la falsedad de la afirmación” y precise el origen de la fotografía utilizada.

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La solicitud plantea que la rectificación tenga el mismo alcance, despliegue y permanencia que la publicación del 4 de septiembre de 2026, sin expresiones que puedan “condicionen, relativicen o ridiculicen” el contenido.

Además, el documento solicita “sancionar al señor Vincent Ramos Montes con arresto y multa”, conforme al artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, con una graduación ligada a la gravedad del presunto incumplimiento.

Juez ordenó a Ramos Montes rectificar pronunciamiento sobre la cantante y los presuntos nexos con organizaciones criminales

El 2 de octubre de 2026, la cantante Adriana Lucía López Llorente, cantante y compositora colombiana, informó que una decisión judicial ordenó a Vincent Ramos Montes rectificar los señalamientos que la relacionaban con grupos armados y proteger su derecho al buen nombre y la honra.

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La cantante Adriana Lucía López Llorente confirmó que el ciudadano Vincent Ramos Montes deberá rectificar las afirmaciones con las que la vinculó con grupos armados (@AdrianaLucia/X)

Ramos Montes tendría 48 horas desde la notificación para publicar una rectificación autónoma en su cuenta de X. El mensaje deberá reconocer que es falsa y carece de sustento la afirmación sobre una supuesta amistad entre la artista y “Bendito Menor”, o con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

La decisión también establece que deberá aclarar que la fotografía usada en el señalamiento fue tomada durante el concierto Un canto por Colombia, realizado en Bogotá el 8 de diciembre de 2019.

La rectificación deberá tener el mismo alcance, despliegue y permanencia que la publicación original, difundida el 4 de septiembre de 2026.

Adriana Lucía compartió el documento y escribió: “Un juez le ordena a Vincenth Ramos rectificar las afirmaciones falsas con las que me vinculó a grupos armados y proteger mi buen nombre y honra”.

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La cantante añadió que la corrección deberá hacerse “sin relativizar ni ridiculizar la rectificación” y sostuvo: “Mi voz y mis posiciones no justifican que se mienta sobre mí”.

La decisión puede ser impugnada ante el superior jerárquico. Si no se presenta ese recurso, el expediente será enviado a la Corte Constitucional para una eventual revisión; si no es seleccionado, las diligencias serán archivadas.

Vincent Ramos sugirió una cercanía entre Adriana Lucía, Mario Muñoz de Doctor Krápula, y alias Bendito Menor tras la baja del cabecilla de las ACSN en Riohacha - crédito @AdrianaLucia/X

El juzgado deberá definir si existió incumplimiento de la orden de tutela y, de ser el caso, aplicar las medidas previstas para asegurar la rectificación. El proceso mantiene abierto el debate sobre la responsabilidad de quienes difunden señalamientos en redes sociales y la protección judicial del buen nombre frente a información sin sustento.

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