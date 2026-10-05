América Latina

“Ducha fría para la izquierda”: la victoria de Flávio Bolsonaro sobre Lula da Silva en los medios del mundo

El senador obtuvo el 47% de los votos frente al 45% del actual presidente, en una jornada en que la derecha arrasó también en el Congreso y las gobernaciones de Brasil

Flávio Bolsonaro en el centro rodeado de personas, junto a capturas de pantalla de titulares de prensa internacional sobre elecciones
Recortes de prensa internacional ilustran la cobertura periodística sobre la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva.
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Flávio Bolsonaro superó a Lula en la primera vuelta y ambos disputarán el balotaje presidencial en Brasil el próximo 25 de octubre, según confirmó el Tribunal Superior Electoral (TSE). Con la totalidad de los votos contabilizados, el senador por Río de Janeiro obtuvo el 47,03% de los sufragios válidos frente al 45,16% del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo que representa una ventaja de alrededor de 2,25 millones de votos. Ninguno alcanzó el umbral del 50% más uno de los votos válidos exigido para ganar en primera instancia.

Medios de todo el mundo reflejaron el resultado y dieron su visión y análisis de lo que representa esta victoria inicial para la derecha y los conservadores en Brasil, su impacto en la región y en la fuerza más importante de la izquierda en Sudamérica, el Partido de los Trabajadores que lidera el presidente brasileño de 80 años que busca su reelección.

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Captura de un diario digital con titular en inglés y fotografía de Flávio Bolsonaro rodeado de micrófonos
El artículo de The Wall Street Journal

Bolsonaro superó las encuestas y dejó al oficialismo sin margen

El resultado sorprendió a los analistas y a las principales encuestadoras brasileñas. The Wall Street Journal destacó que la jornada del domingo “subrayó la fortaleza del sentimiento de derecha en Brasil que ninguna de las grandes encuestas había logrado capturar”. La víspera del comicio, la encuestadora Datafolha había situado a Bolsonaro en el 42% de los votos frente al 45% de da Silva, una proyección que el resultado final invirtió con creces. El diario neoyorquino puntualizó que la ola conservadora también arrasó en los comicios parlamentarios y estatales concurrentes, lo que amplificó la magnitud del vuelco político.

Captura de pantalla de un artículo de prensa en inglés sobre Brasil con una fotografía de Luiz Inácio Lula da Silva con un megáfono
Así lo reflejó The Guardian

La ola conservadora barrió también el Congreso y las gobernaciones

The Guardian del Reino Unido amplió el cuadro: de los 54 senadores elegidos ese día, 34 pertenecen a fuerzas de derecha o ultraderecha. Entre los candidatos del bolsonarismo que obtuvieron escaños figuran Carlos Bolsonaro y su esposa, Michelle Bolsonaro, ambos elegidos para el Senado, así como Jair Renan Bolsonaro, el hijo menor del expresidente, que accedió a la cámara baja. El ex ministro de Infraestructura Tarcísio de Freitas fue reelegido gobernador de San Pablo, el estado más populoso y económicamente relevante del país.

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Captura de pantalla de un sitio web con una fotografía del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y un texto en inglés
Para CNN, la carrera no está "lejos de terminar"

La batalla por el sudeste resultó decisiva para el resultado final

CNN señaló que el terreno clave de la disputa fue la región sudeste, donde reside casi el 40% del electorado. Flávio Bolsonaro se impuso en San Pablo y en Minas Gerais, este último un estado con peso simbólico particular: desde 1989, cuando Brasil celebró sus primeras elecciones presidenciales directas tras la dictadura militar, Minas Gerais ha votado siempre al ganador de cada contienda. El canal estadounidense subrayó que esa victoria territorial le otorgó al candidato conservador una ventaja estructural difícil de revertir en la segunda vuelta, aunque advierte: “La carrera está lejos de terminar”.

Captura de pantalla con un titular periodístico en inglés y la fotografía de un hombre sonriente vestido con camisa azul
Financial Times: "Bolsonaro toma el liderazgo"

El Financial Times sitúa la elección en el tablero geopolítico de Trump

The Financial Times de Londres encuadró la elección en el marco de la creciente puja geopolítica en el hemisferio occidental, al señalar que la contienda, que enfrenta dos visiones radicalmente distintas de Brasil, ha sido seguida de cerca en Washington, ya que el presidente estadounidense Donald Trump busca ampliar su influencia sobre la región. El diario especializado apuntó que los analistas consideran que el senador de 45 años tiene más posibilidades de ganar el balotaje que el presidente de 80 años, dado que la mayoría de los candidatos que participaron en la primera vuelta provienen de partidos de derecha.

Titular de noticias en inglés sobre elecciones brasileñas acompañado por fotografías de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro
The New York Times publicó este artículo

Para The New York Times, Bolsonaro se acerca a su objetivo

The New York Times destacó que, si bien ninguno de los dos candidatos alcanzó la mayoría absoluta en la primera vuelta, Flávio Bolsonaro reunió más votos que el presidente en ejercicio y avanzó hacia su objetivo de devolver el movimiento político de su padre al poder. El diario recordó que Jair Bolsonaro, el expresidente cuya figura sigue siendo el eje del movimiento conservador, cumple una condena de 27 años de prisión por haber conspirado para perpetrar un golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022.

Un titular de prensa en español acompañado por una fotografía de un hombre que habla frente a una multitud
El País de España reporta que Bolsonaro supera a Lula en la primera vuelta

El País: la ultraderecha acaricia el retorno al poder en América Latina

El País de España inscribió el resultado en una tendencia regional más amplia. “La ola ultraconservadora que recorre América Latina se ha apuntado este domingo en Brasil una victoria crucial con visos de ser definitiva en tres semanas”, escribió el diario madrileño. El rotativo señaló que el heredero del clan bolsonarista lideró el escrutinio de principio a fin, por delante de uno de los políticos más influyentes del continente en lo que va del siglo, que ha gobernado Brasil durante once años en distintos períodos.

Captura de pantalla de una noticia digital en francés con el titular de Le Monde y una fotografía de Flavio Bolsonaro rodeado de simpatizantes
El periódico francés Le Monde informa sobre el liderazgo de Flávio Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil.

Le Monde: Lula pagó el precio del descontento ciudadano

Le Monde de Francia tituló que “Lula pagó el precio del descontento de los votantes” y analizó cómo el resultado fue una “ducha fría” para la izquierda latinoamericana. El vespertino parisino señaló que, durante la primera hora de escrutinio, Bolsonaro llegó a superar el 50% de los votos mientras Lula no alcanzaba el 40%, pero que la llegada de los sufragios del noreste —bastión del mandatario con 43 millones de electores— fue reduciendo la brecha progresivamente. Lula, por su parte, aseguró que concentrará su campaña en convencer a los 30 millones de personas que no votaron —un ausentismo récord que representa el 21% del padrón— una cifra más que suficiente para revertir una diferencia de 2,5 millones de votos.

Retratos de Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva colocados uno al lado del otro debajo de un titular de prensa en inglés
Una captura del sitio The Times of Israel

The Times of Israel: la elección determinará el vínculo de Brasil con Washington y Pekín

The Times of Israel precisó las implicaciones geopolíticas de la decisión del electorado brasileño: el ganador estará a cargo de la mayor economía de América Latina y de una población de 214 millones de personas. Una victoria de Bolsonaro, según el diario israelí, acercaría a Brasil a la órbita de influencia de Estados Unidos, mientras que un triunfo de Lula mantendría al país a distancia de Washington y profundizaría su relación estratégica con China. El medio también consignó que Flávio Bolsonaro dirigió su primera declaración pública tras conocerse los resultados desde su residencia en Brasilia, ante un pequeño grupo de seguidores entre los que había personas con camisetas de Brasil en los colores verde y amarillo, y una mujer envuelta en la bandera israelí.

Captura de pantalla de la página web de Bloomberg con titulares sobre las elecciones presidenciales de Brasil y un video
Bloomberg analiza el panorama para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil.

Bloomberg: los mercados esperan un alza y la campaña entra en su etapa decisiva

Bloomberg anticipó que los resultados impulsarán casi con certeza los activos brasileños cuando los mercados abran el lunes por la mañana, dado que los inversores han favorecido a Bolsonaro ante la percepción de que es más probable que intente contener los crecientes déficits fiscales y el aumento de la deuda pública del país. La agencia financiera encuadró además la disputa en clave de política exterior: mientras Lula se ha resistido a los esfuerzos del gobierno de Trump por ampliar la influencia de Estados Unidos sobre el hemisferio occidental, Bolsonaro busca acercarse a esa órbita. Según Bloomberg, la contienda entrará ahora en tres frenéticas semanas de campaña para determinar quién controlará la mayor economía de América Latina.

El balotaje del 25 de octubre definirá el rumbo del gigante sudamericano

Con la primera vuelta resuelta, la atención se traslada ahora a la campaña de las próximas tres semanas. The Guardian advirtió que Bolsonaro parte como favorito para el balotaje, en parte porque se espera que los votos de los otros candidatos de derecha —entre ellos Ronaldo Caiado, con el 2,1%, y Renan Santos, con el 2,2%— migren mayoritariamente hacia él. La segunda vuelta entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva está programada para el domingo 25 de octubre de 2026, y el próximo mandato presidencial comenzará el 5 de enero de 2027.

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