Lula explicó que no asistió al debate presidencial porque el formato es “infructífero” y permite “bromas” de otros candidatos

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, asiste a una ceremonia en el Palacio Planalto en Brasilia (REUTERS/Adriano Machado)

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El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió el jueves su decisión de no asistir al debate de la cadena Globo, que fue cancelado a última hora tras resoluciones judiciales que modificaron las condiciones previstas para el encuentro. El mandatario calificó de “infructífero” el formato del debate y sostuvo que permite “bromitas” de aspirantes con menor respaldo.

En una entrevista con el pódcast Flow, a tres días de la primera vuelta, cuestionó que las reglas no ofrezcan “continuidad” a las intervenciones de cada candidato. “Me caes mejor tú que Globo; hace tiempo que cuestiono esos debates”, sostuvo el líder de Partido de los Trabajadores a Igor Rodrigues, conductor del programa.

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El jefe de Estado, que no participó de ningún debate en la campaña, afirmó que es frecuente que candidatos que buscan visibilidad hagan “gracietas”, pese a que una elección presidencial es “algo serio”. Lula planteó que los encuentros entre los aspirantes deberían organizarse de acuerdo con el respaldo electoral de cada aspirante, para garantizar “una disputa con iguales”.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) impidió que la cadena mostrara el atril vacío de Lula durante el debate que iba a ser televisado y que los demás candidatos le formularan preguntas pese a su ausencia. Globo afirmó que esas medidas provocaban inseguridad jurídica y constituían una “interferencia indebida” en la facultad de los medios para fijar las reglas del evento. La emisora suspendió el debate después de las decisiones judiciales, a tan solo una hora del inicio.

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Por su parte, el senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro calificó de “cobarde” a Lula da Silva por no asistir a los debates de campaña y pidió concentrar el voto opositor para definir la elección presidencial en la primera vuelta del domingo. El dirigente del Partido Liberal (PL) se expresó en una transmisión en sus redes sociales, que comenzó a la hora prevista para el debate organizado por la cadena de televisión.

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), habla con los periodistas durante un acto de campaña en Alliance Jiu Jitsu en São Paulo, Brasil, el 29 de septiembre de 2026 (REUTERS/Brian Snyder)

A tres días de los comicios, el hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro pidió a los electores respaldar su candidatura. Lula y Flávio Bolsonaro reúnen cerca del 85% de las intenciones de voto, de acuerdo con las encuestas.

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“Vamos a dar el voto inteligente este domingo, con todo respeto a los otros competidores en la disputa presidencial. Solamente Flávio Bolsonaro tiene condiciones de vencer a Lula ya en la primera vuelta, para comenzar a arreglar este país a partir del próximo lunes”, afirmó.

Bolsonaro cuestionó las decisiones de la Justicia Electoral que impidieron mostrar el atril vacío de Lula durante el debate y prohibieron que los otros aspirantes le dirigieran preguntas en su ausencia. El senador definió esas medidas como “censura en su más alto grado”.

El candidato sostuvo que Lula de Silva recurrió a sus “aliados” judiciales para evitar críticas y la confrontación con otros postulantes. También afirmó que esas resoluciones afectaron el equilibrio de la contienda y limitaron la libertad de prensa.

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Entre sus propuestas, Bolsonaro aseguró que nombrará magistrados “decentes” para la Corte Suprema, “que no sean sirvientes de Lula”, sino “que tomen decisiones conforme a la ley” y “a la Constitución”. El debate de TV Globo, el último antes de las elecciones, iba a ser el primero de la campaña con la presencia de Bolsonaro. Lula ya había informado el día anterior que no asistiría y eligió conceder una entrevista al pódcast en el mismo horario.

Investigan si un bolso lanzado contra el Supremo Tribunal tiene un explosivo (Archivo)

En paralelo a la discusión por el debate electoral, la Policía Militar de Brasilia descartó el jueves a última hora la presencia de explosivos en una mochila arrojada frente a la Corte Suprema, donde un sospechoso intentó ingresar al área protegida en los días previos a las elecciones presidenciales.

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El tribunal informó que el hombre “intentó saltar las vallas de la corte” y “lanzó una mochila sobre una parada de ómnibus”, lo que activó el protocolo de seguridad. Una docena de patrullas acordonó el sector, según constató un periodista de la AFP. Los agentes revisaron el bolso ante la posibilidad de que contuviera “un explosivo”, explicó el vocero de la Policía Militar de Brasilia, Raphael Broocke.

Tras la inspección, las autoridades determinaron que la mochila contenía “solo objetos personales”, precisó Broocke a la AFP. El sospechoso opuso resistencia durante el arresto y permanecerá detenido mientras avanza la investigación, añadió el portavoz.

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(Con información de EFE y AFP)