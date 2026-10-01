Lula evita el cara a cara con Flávio Bolsonaro: rechazó participar en el debate de TV antes de las elecciones de Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva rechazó la asistencia al debate presidencial de este jueves para transmitir una entrevista en un pódcast. (REUTERS/Mike Segar)

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Luiz Inácio Lula da Silva no participará del debate presidencial organizado para este jueves, a tres días de la primera vuelta de las elecciones brasileñas, pese al desafío público lanzado por Flávio Bolsonaro. El presidente y candidato a la reelección comunicó su decisión a los organizadores y optó por participar, en paralelo, de una entrevista en un podcast. La ausencia dejará a Bolsonaro frente a otros tres aspirantes, con la posibilidad de dirigir sus intervenciones hacia una silla vacía.

La jornada electoral será el 4 de octubre y, si ningún candidato supera la mitad de los votos válidos, habrá segunda vuelta el 25 de octubre.

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La decisión se conoció este miércoles, después de la presión de Bolsonaro para que ambos se encontraran frente a las cámaras. El senador había anunciado el domingo que concurriría al debate y había llamado directamente al mandatario a hacer lo mismo.

“Voy al debate de Globo. Lo estoy confirmando aquí. Él que decida. Quiero ir para debatir con él”, afirmó Bolsonaro durante un acto de campaña.

“Lula, ven a debatir conmigo porque quiero restregarte la verdad en la cara y voy a mostrar que mi proyecto de Brasil es mejor que el tuyo”, expresó el candidato ultraderechista.

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Flávio Bolsonaro confirmó su presencia en el debate junto a otros tres candidatos a la presidencia de Brasil. (REUTERS/Brian Snyder)

Bolsonaro confirmó finalmente su presencia aun después de conocerse la ausencia de Lula. También participarán Ronaldo Caiado, Augusto Cury y Romeu Zema. Las reglas del encuentro contemplan que el espacio reservado al presidente permanezca vacío, mientras los demás participantes podrán formular preguntas dirigidas a él.

Lula, en cambio, eligió una entrevista en el podcast Flow, programada para coincidir con el debate. Con esa decisión, Lula no participará en debates durante esta primera vuelta. En el primer debate de fines de agosto, el mandatario también optó por una entrevista televisiva.

Una elección definida por una disputa muy ajustada

La disputa entre Lula y Bolsonaro llega al tramo final con diferencias reducidas. Un sondeo de septiembre citado en la campaña ubicó al presidente con 40% de las intenciones de voto y al senador con 36%, dentro de un escenario de empate técnico. En una eventual segunda vuelta, la distancia también es estrecha: 47% para Lula frente a 45% para Bolsonaro.

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El costo de vida es uno de los asuntos centrales de la campaña. Lula sostiene que la situación económica ha mejorado a partir de la reducción del desempleo, la caída de la desigualdad y una desaceleración reciente de la inflación. Su mensaje busca responder a una percepción extendida entre hogares que todavía enfrentan precios elevados de alimentos y mayores obligaciones financieras.

Un sondeo de septiembre ubicó a Lula da Silva con el 40 por ciento de los votos y a Flávio Bolsonaro con el 36 por ciento.

Una encuesta realizada en septiembre encontró que casi la mitad de los brasileños consideraba que la economía había empeorado durante el último año, mientras una proporción menor decía haber visto una mejora.

Los precios de los alimentos dejaron de aumentar al ritmo registrado durante los años posteriores a la pandemia e incluso se produjeron descensos en algunos meses, pero el nivel general de precios continúa por encima del registrado antes de 2020. También pesan el endeudamiento familiar y los intereses elevados, que reducen el dinero disponible para consumo.

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Bolsonaro convirtió precisamente el poder de compra en uno de los ejes de su campaña. El senador compara el costo actual de productos básicos con el de años anteriores y propone reducir cargas tributarias, mejorar el transporte de mercancías, ampliar la capacidad de almacenamiento agrícola y aumentar la producción nacional de fertilizantes.

Lula responde destacando el crecimiento de la producción agropecuaria, los programas de abastecimiento y la ampliación del crédito rural. También anunció un aumento del programa de asistencia social y medidas contra las apuestas en línea.

Una encuesta reflejó que casi la mitad de los electores brasileños consideró que la economía empeoró durante el último año. (REUTERS/Ricardo Moraes)

Con la elección a pocos días, el debate que debía reunir a los principales aspirantes terminará sin el presidente. Bolsonaro sí estará en el estudio, mientras Lula buscará llegar a los votantes mediante una entrevista transmitida por internet. El formato tendrá especial relevancia porque será una de las últimas exposiciones públicas antes de la votación.

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