AMLO reaparece para recordar que “aunque cause molestia a algunos”, el pueblo manda en una auténtica democracia

Crédito: Amlo

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Andrés Manuel López Obrador reapareció en redes sociales para anunciar la publicación de su nuevo libro, titulado Pueblo, con el que, según explicó, busca abordar parte de la historia política de México y continuar con la exposición de su concepto de “Humanismo Mexicano”.

A través de su cuenta de X, el expresidente señaló que inicialmente contempló llamar Gloria a la obra, pero finalmente optó por Pueblo. En su mensaje, destacó que el libro aborda la historia política del país y vinculó su contenido con la idea de que en una democracia el pueblo es quien ejerce la soberanía.

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López Obrador explicó que con Pueblo y su obra anterior, Grandeza, concluye lo que considera la exposición de los fundamentos del “Humanismo Mexicano”, concepto que relacionó con el movimiento de la Cuarta Transformación y con la frase: “por el bien de todos, primero los pobres”.

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