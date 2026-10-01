Colombia

CAR pone bajo revisión las concesiones de agua de empresas en 35 municipios por escasez

La autoridad ambiental evaluará durante las próximas dos semanas el estado de las fuentes y las medidas de ahorro implementadas por cada compañía para determinar qué captaciones requieren ajustes

Procure cerrar la llave mientras se lava las manos o se cepilla los dientes - crédito La Patria/Colprensa
La CAR revisará captaciones en ríos, quebradas y nacimientos que presentan condiciones de estrés hídrico - crédito La Patria/Colprensa
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La presión sobre las fuentes de agua llevó a la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca a preparar una revisión de las concesiones otorgadas a empresas en 35 municipios de Cundinamarca y Boyacá. La entidad podrá disminuir los caudales autorizados o suspender temporalmente las captaciones cuando exista riesgo para el abastecimiento de las comunidades.

La medida no implicará un cierre general de actividades productivas. Durante las próximas dos semanas, las 14 direcciones regionales de la CAR evaluarán cada concesión con aforos, visitas de campo e informes técnicos. La decisión dependerá del estado de la fuente, la actividad desarrollada y las acciones adoptadas por cada empresa para ahorrar y reutilizar el recurso.

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El Acueducto informó que habrá servicio de carrotanques mediante la Acualínea 116 - crédito Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
Las empresas que no cuenten con sistemas de reúso, captación de lluvias o riego eficiente podrían enfrentar mayores restricciones en el uso del recurso - crédito Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

El director Alfred Ignacio Ballesteros explicó que el objetivo es establecer cuáles captaciones ejercen presión crítica sobre fuentes de las que dependen acueductos urbanos y rurales. “Vamos a empezar a limitarles los caudales, a reducirlos en algunos casos y, en algunos otros, a suspenderlos de forma total, porque es nuestra obligación garantizar que la prioridad del uso del agua sea para consumo humano”, afirmó Ballesteros, citado por Blu Radio.

La revisión ocurre ante una menor disponibilidad hídrica. Según la CAR, 35 municipios de su jurisdicción presentan algún grado de afectación y cerca del 33% del territorio enfrenta dificultades relacionadas con el abastecimiento. El análisis comprenderá concesiones para captaciones de ríos, quebradas y nacimientos que atraviesan condiciones de estrés hídrico. La autoridad verificará si actividades industriales, comerciales, agrícolas o ganaderas aumentan la presión sobre fuentes utilizadas por las comunidades.

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La CAR podrá modificar las asignaciones existentes, disminuir el volumen autorizado o suspender temporalmente concesiones de aguas superficiales. El criterio será evitar que una actividad productiva compita por el recurso con los acueductos que abastecen a la población.

Red de tuberías de agua expuestas con fugas, uniones oxidadas, medidores de agua y una llave de paso en un entorno de tierra y concreto.
El director de la CAR explicó que las decisiones tendrán como prioridad garantizar el abastecimiento de agua para las comunidades -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las empresas que hayan adoptado medidas de ahorro podrían tener una consideración diferente. Ballesteros señaló que la entidad revisará mecanismos como el aprovechamiento de aguas lluvias, el reúso y la economía circular, además de los sistemas empleados para disminuir la dependencia de fuentes superficiales.

“Si yo tengo una empresa que tiene hoy aprovechamiento de aguas lluvias, que está haciendo reúso, que está aplicando economía circular, es decir, que es responsable, por supuesto que le voy a colaborar también”, explicó el director. La situación podría ser distinta para compañías que no cuenten con fuentes alternativas ni sistemas eficientes. El funcionario mencionó a las empresas floricultoras que utilizan agua superficial y no tienen mecanismos de captación de lluvias, reúso o riego eficiente.

“Si tengo una empresa floricultora, por decir algo, que no me está aprovechando aguas lluvias, que no tiene un sistema eficiente de goteo para sus cultivos, que no está haciendo reúso de agua, pues creo que hay que cerrarle la llave”, sostuvo. Algunas restricciones podrían prolongarse hasta que termine el fenómeno de El Niño, aunque el tiempo dependerá de las condiciones particulares de cada cuenca. La CAR vigilará temperaturas, caudales y niveles de las fuentes para ajustar decisiones.

Agua potable - Colombia
La autoridad ambiental también contempla alternativas como aguas subterráneas, pozos profundos y cosecha de lluvia para reducir la presión sobre las fuentes superficiales - crédito Unicef

La presión ya tiene efectos en varios municipios. Puerto Salgar y Viotá declararon calamidad pública, mientras Villeta, Caparrapí, Tocaima y El Colegio permanecen en alerta roja por dificultades para atender de manera estable la demanda. Facatativá, Apulo, Agua de Dios, Guaduas, Cachipay, Fúquene y Buenavista están en alerta naranja y presentan cortes parciales. En otras zonas, algunas veredas han requerido abastecimiento mediante carrotanques. Once municipios de la Sabana reciben agua del sistema de Bogotá y no presentarían riesgo durante lo restante de 2026. Cerca de 90 municipios dependen de fuentes locales.

Para las compañías que puedan enfrentar restricciones, la CAR anunció acompañamiento técnico para identificar alternativas como aguas subterráneas, pozos profundos, aljibes tecnificados, cosecha de lluvias y fuentes superficiales secundarias. La entidad estudia el agua subterránea como alternativa frente a la sequía, con análisis de disponibilidad, recarga, demanda y usos junto con comunidades y empresas.

Ballesteros pidió además al sector empresarial invertir en las microcuencas de las que obtiene el recurso. La CAR adelanta proyectos para recuperar 800 microcuencas abastecedoras, con inversiones cercanas a $200.000 millones, además de ampliar la capacidad del embalse de Neusa y entregar más de 80.000 sistemas para aprovechar aguas lluvias.

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