México

Senado avala participación de Fuerzas Armadas en decisiones sobre inversión extranjera

Reforma incorpora a Defensa, Marina y SSPC a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para evaluar operaciones vinculadas con seguridad nacional

La reforma incorpora a Defensa, Marina y Seguridad a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras..
La reforma incorpora a Defensa, Marina y Seguridad a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras..
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El Senado de la República aprobó este 30 de septiembre reformas a la Ley de Inversión Extranjera para ampliar la participación de instituciones de seguridad en la revisión de operaciones que puedan representar riesgos para la seguridad nacional.

El dictamen fue avalado en lo general con 65 votos a favor y 30 en contra, mientras que en lo particular recibió 65 votos favorables y 28 en contra.

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La reforma fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y ahora fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual discusión.

La modificación incorpora a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), donde tendrán voz y voto.

¿Qué cambia con la reforma a la Ley de Inversión Extranjera?

El nuevo esquema establece un procedimiento específico para revisar determinadas adquisiciones de empresas mexicanas por parte de capital extranjero cuando puedan involucrar sectores, infraestructura, tecnologías o información considerados estratégicos.

La CNIE pasará de estar integrada por 10 a 13 secretarías, con la incorporación de Defensa, Marina y Seguridad. Además, cuando se analicen asuntos relacionados con seguridad nacional podrán participar como invitadas permanentes, con voz pero sin voto, las personas titulares de la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

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También contempla la participación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, debido a sus atribuciones en infraestructura digital, ciberseguridad, inteligencia artificial y protección de datos.

Uno de los principales cambios se relaciona con la adquisición de empresas mexicanas. La autorización de la CNIE será necesaria cuando un inversionista extranjero busque adquirir más de 49% del capital social de una compañía cuyos activos superen un monto que todavía deberá establecer la propia Comisión y que participe en actividades consideradas estratégicas.

Inversión extranjera: estos sectores estarán sujetos a revisión

El dictamen contempla diversas áreas en las que una operación podrá ser analizada desde la perspectiva de seguridad nacional.

Entre ellas se encuentran:

  • Energía y transporte.Salud, minería y comunicaciones.
  • Tratamiento y almacenamiento de datos.
  • Infraestructura y sistemas digitales.
  • Instalaciones aeroespaciales y de defensa.
  • Inteligencia artificial, robótica y semiconductores.
  • Ciberseguridad, almacenamiento de energía y computación cuántica y nuclear.
  • Nanotecnología y biotecnología.
  • Actividades relacionadas con insumos fundamentales y seguridad alimentaria.
  • Empresas con acceso a información sensible, incluidos datos personales.

El monto de activos que activará este mecanismo aún no está definido. La reforma establece que la CNIE tendrá 180 días naturales después de la entrada en vigor del decreto para emitir y publicar en el Diario Oficial de la Federación la resolución general que establezca dicho umbral.

Cuando una empresa no supere ese monto, pero el inversionista pretenda adquirir más de 49% de su capital, la solicitud ante la Comisión será voluntaria. En cambio, cuando se cumplan el porcentaje de participación, el umbral de activos y la actividad estratégica, será obligatoria la autorización.

CNIE podrá autorizar, condicionar o impedir adquisiciones

El procedimiento establece que la solicitud deberá ser presentada conjuntamente por la empresa mexicana y el inversionista extranjero ante la Secretaría Técnica de la CNIE.

La Comisión contará con 60 días hábiles para resolver, aunque el plazo podrá suspenderse si se solicita información adicional y ampliarse hasta por otros 30 días hábiles cuando la complejidad del asunto lo justifique.

La CNIE tendrá tres posibilidades al concluir el análisis: autorizar la operación cuando determine que no existen riesgos o amenazas para la seguridad nacional; condicionarla a modificaciones o medidas para reducir los riesgos detectados; o impedirla por razones de seguridad nacional.

En caso de establecer condiciones, estas podrán incluir reportes periódicos y revisiones para verificar su cumplimiento.

Además, los integrantes de la Comisión no podrán abstenerse de votar en asuntos relacionados con seguridad nacional.

La reforma también contempla que la Secretaría Ejecutiva de la CNIE envíe al Congreso, cada seis meses, un informe sobre la gestión de la Comisión en esta materia y comparezca ante las comisiones legislativas cuando sea convocada.

Oposición cuestiona participación de Fuerzas Armadas en la CNIE

Durante la discusión, legisladores de oposición expresaron reservas sobre el nuevo esquema. El senador del PAN, Miguel Márquez Márquez, sostuvo que la participación de Defensa, Marina y Seguridad con voz y voto puede generar incertidumbre para quienes buscan invertir en México.

El legislador señaló que su bancada respalda la protección de la seguridad nacional, pero cuestionó que las Fuerzas Armadas formen parte con derecho a voto de las tareas ordinarias de un órgano de naturaleza económica y civil.

Por su parte, Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, centró sus críticas en la falta de definición del monto de activos y de algunos de los sectores sujetos al procedimiento. También cuestionó que el silencio de la autoridad implique la negativa de la solicitud una vez vencidos los plazos.

Desde Morena, el senador Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, defendió el dictamen y señaló que la incorporación de Defensa, Marina y Seguridad no modifica el régimen de áreas estratégicas previsto en la Constitución.

Reyes sostuvo que el objetivo es mantener la apertura a la inversión extranjera y, al mismo tiempo, contar con mecanismos para revisar operaciones que puedan representar riesgos para la seguridad nacional.

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien presentó el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, explicó que la reforma no pretende someter toda la inversión extranjera a revisión, sino establecer reglas específicas para operaciones que puedan implicar control sobre infraestructura, tecnologías o información estratégica.

La reforma también modifica el régimen de sanciones. Entre las nuevas infracciones se contempla transferir una participación accionaria pese a que la CNIE haya negado la operación o sin contar previamente con una resolución favorable. Estas conductas podrán ser sancionadas con multas de 5,000 a 200,000 veces el valor diario de la UMA.

El dictamen aprobado por el Senado fue enviado a la Cámara de Diputados, donde continuará su proceso legislativo.

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