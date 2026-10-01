Ley de rescate de la economía: Gobierno De la Espriella la llevará al Congreso en 10 a 12 días

Miguel Gómez, ministro de Hacienda, durante la rueda de prensa en la que explicó las próximas medidas fiscales del Gobierno. -crédito @MinHacienda/X

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara una nueva batería de medidas para enfrentar lo que el Ejecutivo considera un escenario de presión sobre las finanzas públicas. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anunció que el proyecto de ley de rescate de la economía será llevado al Congreso dentro de 10 a 12 días, con un paquete de ajustes y medidas de austeridad.

La iniciativa hace parte de la estrategia fiscal que prepara el Gobierno para los próximos meses. Su discusión estará acompañada por otras decisiones que el Ejecutivo considera necesarias para avanzar en el proceso de ajuste de las cuentas públicas. “Esa es una ley que hemos venido trabajando desde hace ya varias semanas, de manera muy intensa”, afirmó Gómez durante su primera rueda de prensa sobre la decisión de tasas del Banco de la República.

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El Presupuesto General de la Nación de 2027 hace parte de la primera etapa del proceso de ajuste planteado por Hacienda - crédito Colprensa

El ministro explicó que el Gobierno organizó este proceso en tres etapas. La primera está relacionada con el Presupuesto General de la Nación de 2027, cuya presentación ya está en marcha y que tendrá un papel central en las decisiones fiscales que se adopten durante el próximo año. “El primero es la presentación del presupuesto y estamos en esta primera fase. Es la primera etapa del proceso de ajuste”, señaló.

La segunda fase corresponde a la ley de rescate de la economía. En ese proyecto se concentrarán los ajustes y las medidas de austeridad que el Ejecutivo plantea para modificar el comportamiento del gasto público y avanzar en sus objetivos fiscales. En agosto, Gómez había anticipado que la propuesta contemplaría un ajuste cercano a $44 billones en el gasto público, equivalente al 2,2% del PIB. En esa oportunidad también había señalado que la iniciativa no estaría enfocada en aumentar los impuestos mediante una nueva reforma tributaria.

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La tercera etapa estará contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, documento en el que se establecerán las prioridades de gasto y las principales líneas de acción del Gobierno para el resto del periodo presidencial. “Y el tercer tema, que es más todavía de mayor impacto, es el Plan Nacional de Desarrollo”, afirmó Gómez.

El proyecto de ley de rescate de la economía será presentado ante el Congreso en las próximas semanas - crédito Prensa Cámara de Representantes/Reuters

El ministro agregó que dentro de ese plan podrían incorporarse decisiones relacionadas con el tamaño del Estado y con las formas de financiación. De acuerdo con su planteamiento, estas medidas tendrán un papel en el proceso de austeridad que busca implementar el Ejecutivo. “Naturalmente, esas medidas que se incluyen en el Plan Nacional de Desarrollo van a ser determinantes para consolidar el proceso de austeridad”, señaló.

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La presentación del proyecto de rescate se producirá mientras el Banco de la República mantiene una política monetaria restrictiva. Durante la misma jornada, Gómez respaldó la decisión de la Junta Directiva de elevar en 25 puntos básicos la tasa de interés, que quedó en 12,25%.

El ministro calificó el incremento como una decisión prudente ante varios factores que, según explicó, podrían seguir incidiendo sobre el comportamiento de los precios. Entre ellos mencionó el fenómeno de El Niño, el terremoto del pasado 10 de agosto y el precio internacional del petróleo. “No queremos tampoco anticiparnos hasta no conocer datos más precisos sobre el comportamiento de los precios en las próximas semanas y en los próximos meses”, dijo Gómez.

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La Junta Directiva decidió aumentar en 25 puntos básicos la tasa de política monetaria, que quedó en 12,25% -crédito BanRep

La inflación fue uno de los elementos considerados por la Junta. En agosto llegó a 6,2% anual, impulsada por los alimentos, que registraron una variación de 6,1%, y los servicios regulados, con 6,8%. La inflación de servicios alcanzó 7,2%, mientras la básica, que excluye alimentos y regulados, llegó a 6,1%. Las expectativas también permanecen por encima de la meta del Banco de la República. Los analistas prevén que la inflación cierre 2026 en 6,8%, mientras el emisor advirtió que el fenómeno de El Niño podría mantener presiones sobre algunos grupos de precios.

La actividad económica presenta resultados mixtos. El PIB desestacionalizado creció 3,4% anual durante el segundo trimestre y las ventas del comercio minorista aumentaron 5,3% en julio. En ese mismo mes, las importaciones medidas en dólares crecieron 22,3%. Al mismo tiempo, el ISE avanzó 1,1% en julio y la producción manufacturera cayó 2,3% anual.

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A esto se suma un escenario financiero internacional más restrictivo por la perspectiva de políticas monetarias más duras en las principales economías avanzadas. El mercado laboral agregó otro elemento a la discusión. El Dane informó que el desempleo subió a 9,4% en agosto, en el primer aumento de este indicador en dos años.