Brasil y Estados Unidos crearon un grupo de trabajo para negociar la rebaja de los aranceles impuestos en julio

Una imagen tomada desde un dron muestra un granelero siendo cargado con soja en el puerto de Paranaguá, en Paraná (Brasil), el 28 de marzo de 2026. REUTERS/Rodolfo Buhrer

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Brasil y Estados Unidos acordaron este miércoles crear un grupo de trabajo para negociar un posible acuerdo comercial que reduzca el impacto de los aranceles adicionales que Washington aplica a una parte de las exportaciones brasileñas. Así lo informó el Gobierno de Brasil en un comunicado. La decisión salió de una reunión de unos 40 minutos en Milwaukee entre el canciller, Mauro Vieira, el ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Márcio Elias Rosa, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

El encuentro se celebró al margen de la reunión de ministros de Comercio del G20, que tiene lugar en esa ciudad de Wisconsin el 30 de septiembre y el 1 de octubre, con Greer como anfitrión. El grupo abordará cuestiones arancelarias y también no arancelarias vinculadas al comercio bilateral. Estados Unidos se comprometió a enviar en las próximas semanas un documento que defina el alcance de las conversaciones.

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La reunión no produjo, sin embargo, resultados concretos sobre los gravámenes, cuya eliminación o reducción es el principal objetivo de Brasilia. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva calificó el encuentro como constructivo y destacó la voluntad de ambas partes de alcanzar un entendimiento satisfactorio para los dos países.

El Ejecutivo de Donald Trump aprobó en julio dos medidas que afectan a Brasil. La primera es un arancel del 25% sobre bienes brasileños, anunciado el 15 de julio y vigente desde el 22, con exenciones recogidas en un anexo. Se adoptó al amparo de la Sección 301 de la ley de comercio estadounidense, tras una investigación sobre presuntas prácticas desleales.

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El ministro de Industria de Brasil, Marcio Elias Rosa, habla con los periodistas en la Embajada de Brasil en Washington D.C. (EEUU) el 7 de mayo de 2026, tras la reunión del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca. REUTERS/Elizabeth Frantz

La segunda, anunciada el 23 de julio y vigente desde el 24, abarca 60 economías con tasas de entre el 10% y el 12,5%, por el uso de trabajo forzoso. Según los cálculos difundidos tras la reunión, el recargo aplicable a Brasil es del 12,5%, y la suma de ambas medidas puede elevar el gravamen adicional hasta el 37,5% para parte de las exportaciones.

Brasil rechaza las dos. Sostiene que son discriminatorias y contrarias a las reglas multilaterales del comercio. Sobre el trabajo forzoso, especialistas brasileños afirman que el país no cuenta con un mecanismo aduanero de bloqueo de importaciones idéntico al estadounidense, y que aportó a la Casa Blanca información técnica sobre su marco legal.

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La disputa se inició en 2025. En julio de ese año, Trump justificó con el juicio al expresidente Jair Bolsonaro un arancel adicional del 40% que, sumado al gravamen base del 10%, elevó el total al 50% sobre muchos productos. En noviembre de 2025, Washington eximió de ese recargo el café, la carne de vacuno y otros productos agrícolas.

El 20 de febrero de 2026, el Tribunal Supremo estadounidense dictaminó por seis votos a tres que la ley de poderes económicos de emergencia (IEEPA) no autoriza al presidente a imponer aranceles. Según un análisis del Real Instituto Elcano, Brasil fue el gran beneficiado: su arancel medio ponderado cayó 13,6 puntos porcentuales. El fallo, no obstante, no alcanza a las Secciones 232 ni 301, y por esta última vía Washington volvió a gravar a Brasil en julio.

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FOTO DE ARCHIVO: El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, camina por la Casa Blanca en Washington, D.C., EEUU, el 26 de agosto de 2026. REUTERS/Kylie Cooper/File Photo

El deshielo político empezó el 21 de agosto, con una conversación telefónica entre Lula y Trump en la que acordaron abrir un nuevo canal de comunicación. Diez días después, representantes de ambos Gobiernos mantuvieron una reunión virtual. Milwaukee es la primera cita presencial de esta etapa.

Las cifras oficiales brasileñas muestran el efecto acumulado de la escalada. En 2025, las exportaciones a Estados Unidos sumaron USD 37.700 millones, frente a los USD 40.300 millones de 2024, y las importaciones subieron un 11,3%, hasta USD 45.200 millones. Brasil cerró así el año con un déficit bilateral de unos USD 7.500 millones. Las ventas a Estados Unidos equivalen a algo más del 10% de los USD 348.700 millones que el país exportó en total.

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El golpe se amortiguó porque otros mercados compensaron la caída: el comercio con China y la Unión Europea avanzó en 2025. Esa válvula explica que Brasilia negocie sin urgencia extrema, pero no elimina su interés en recuperar acceso a un destino clave para sus manufacturas.

La pregunta de fondo es qué incluirá la propuesta estadounidense. Si se limita a cuestiones no arancelarias, Brasil obtendría poco alivio inmediato. Si abre la puerta a ampliar las listas de exenciones, como pretende Brasilia, el grupo de trabajo podría convertirse en el primer mecanismo efectivo para desactivar una disputa que, con la vía judicial cerrada en la Sección 301, solo admite una salida negociada.

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