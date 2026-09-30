El BID advirtió sobre una brecha de USD 630.000 millones en inversión de transporte en Latinoamérica

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, habla durante la inauguración del evento 'LAC Transport Forum 2026' el martes en Miami, Florida (EE.UU.) (EFE/Alberto Boal)

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El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, afirmó este martes en Miami que América Latina enfrenta una brecha de USD 630.000 millones en inversiones de transporte y requiere destinar cada año el equivalente al 1,3% de su producto interno bruto regional para reducir ese déficit.

La advertencia surgió durante la apertura del LAC Transport Forum 2026, un encuentro que reunió a representantes de 17 países latinoamericanos y del sector privado. En el foro se presentaron más de 110 proyectos de transporte, por un valor superior a USD 65.000 millones, con perspectivas de licitación en los próximos 18 meses.

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“Buscando proyectos más sostenibles, más eficientes y más competitivos, estimamos que podemos aumentar hasta el 35% los resultados de la inversión, el impacto de la inversión en la gente, sin aumentar el costo, que es fundamental dada la restricción fiscal que todos los países de la región tienen”, explicó Goldfajn.

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Surinam participaron de la ronda de reuniones con empresas e inversores.

El gerente del sector de Infraestructura y Energía del BID, Tomás Serebrisky, detalló que la cartera incluye carreteras, puertos y aeropuertos, además de sistemas de movilidad urbana. También contempla obras de mayor escala, como líneas de metro, trenes suburbanos y servicios ferroviarios de pasajeros.

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Goldfajn señaló que el sector privado plantea dudas sobre los permisos y los procesos de contratación pública. “A veces les lleva mucho tiempo conseguir los permisos, las licitaciones llevan mucho tiempo”, indicó. En ese sentido, mencionó inquietudes empresariales porque “a veces no sienten que hay competición” o “a veces piensan que hay conflicto de interés”.

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, habla durante la inauguración del evento 'LAC Transport Forum 2026' el martes en Miami, Florida (EEUU) (EFE/Alberto Boal)

Frente a esos reclamos, el Grupo BID presentó la plataforma regional Transport Delivers, que busca “mejorar la calidad, la transparencia y la competitividad de los procesos de inversión”. La iniciativa aplicará reformas del programa Procure+ en proyectos de infraestructura.

El presidente del banco sostuvo que los gobiernos deben ofrecer “todas las condiciones para invertir”, con “reglas claras y buenas y procesos licitatorios transparentes”. Por otra parte, añadió que el organismo propone priorizar proyectos sostenibles y con mayor valor en “el medio y largo plazo”.

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El BID organizó el foro junto con la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC) y aprovechó el encuentro para presentar a Marc Lopes como responsable de la nueva oficina de la entidad en Miami. Lopes ya fue director ejecutivo de Estados Unidos ante el BID. “Lo hacemos acá en Miami porque pensamos que Miami es un centro que nos facilita el papel de puente entre la región y los inversionistas y por eso inauguramos nuestra oficina acá”, argumentó Goldfajn.

BID inyecta recursos para financiar bionegocios en Ecuador

El banco participará en una línea de crédito de USD 21,3 millones para ampliar el financiamiento de actividades de bioeconomía en la Amazonía ecuatoriana, informó este lunes la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips).

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Vista aérea de la selva amazónica, cerca de Manaus (Europa Press)

Del total, USD 16 millones se destinarán a créditos para bionegocios. El BID aportará USD 8 millones y el Fondo Verde para el Clima (FVC) contribuirá con otros USD 8 millones, según precisó una fuente de Conafips. Los USD 5,3 millones restantes financiarán mecanismos de cobertura de riesgos y asistencia técnica. De esa cifra, USD 2,25 millones serán para el fondo de cobertura y USD 3,05 millones para cooperación técnica.

El esquema abrirá una vía de financiamiento para pequeños productores, emprendedores y organizaciones de la Amazonía y Panamazonía que desarrollen actividades generadoras de ingresos a partir del uso sostenible de los recursos naturales de la región.

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Conafips actuará como nexo entre los fondos internacionales y los beneficiarios finales. El BID y el FVC proveerán los recursos; la entidad pública los canalizará como banca de segundo piso; y las cooperativas de ahorro y crédito entregarán los préstamos a productores, microempresas, asociaciones y otros integrantes de la economía popular y solidaria.

(Con información de EFE)