Argentina Week: con una cena en la embajada con el ministro de Economía francés, comienza hoy la semana parisina del Gobierno de Milei

Javier Milei y Emmanuel Macron

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Desde París, Francia - La cena de lanzamiento de la edición francesa de Argentina Week, el evento con el que Javier Milei y su gobierno buscan captar inversiones -europeas, en este caso- y promocionar las reformas que llevan adelante desde que llegaron a la Casa Rosada, comenzará hoy en esta ciudad.

“Es un encuentro que reunirá a autoridades nacionales y provinciales, empresarios argentinos y líderes de compañías francesas y europeas para presentar las oportunidades comerciales y de inversión que ofrece la Argentina”, destacaron desde el Gobierno.

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Es un arranque protocolar, pero no por eso de bajo impacto: será esta noche, en la Embajada Argentina, en la coqueta rue Cimarosa de Barrio XIV de París. El embajador Ian Sieleki, organizador del evento parisino, será el anfitrión de la noche. El ágape convocará a buena parte de los empresarios y funcionarios que cruzaron el Atlántico y contará con un invitado especial, el ministro de Economía de Francia, Roland Lescure. No está prevista, al menos hasta el momento, la presencia del presidente Milei, quien llegará hoy por la tarde a esta capital.

Horacio Marín, Marcos Bulgheroni, Marcelo Mindlin, Martín Eurnekian, Francisco de Narváez Mariano Bosch, Martín Varsavsky, Manuel Antelo, Martín Migoya y Emiliano Kargieman

Sielecki es un joven diplomático de 36 años con estrechos vínculos con varios de los altos funcionarios de la administración de Emmanuel Macron, con muchos de los cuales estudió. Uno de esos vínculos estrechos es con Lescure.

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“Es prácticamente inédito que un ministro de economía de Francia vaya a una embajada a eventos de este tipo. Es muy importante, no solamente por lo simbólico, sino porque, además, refleja el gran aumento de las relaciones económicas desde que asumió el presidente Milei”, le dijo el diplomático a Infobae y destacó que en la primera mitad del mandato libertario las inversiones aumentaron 50,7 por ciento.

“También es una buena oportunidad de destacar que Francia fue uno de los países que más nos apoyó en la renegociación con el FMI, el Presidente lo dijo varias veces en los últimos días, y también en el juicio de YPF en Estados Unidos. Por otro lado, firmamos un acuerdo de minerales críticos muy importante”, agregó.

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Los gobernadores Gustavo Sáenz, Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo, Raúl Jalil e Ignacio Torres en un evento de AmCham, en el Argentina Week que se hizo en marzo en Nueva York

Antes del comienzo del evento, Milei brindó una entrevista al medio galo Le Point en la que adelantó que los inversores franceses “son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina” y sumó que “sus ganancias crearán empleos y prosperidad para los argentinos”. “Si ustedes detestan a Francia, voten por la izquierda y la extrema izquierda”, indicó el jefe de Estado.

Funcionarios, gobernadores y empresarios

Los que sí estarán presentes son los gobernadores que integran una nutrida comitiva, muchos de los cuales llegaron a la “La Ville Lumière” ayer martes. Son aliados o “cercanos” a la gestión de La Libertad Avanza y suelen acompañar en votaciones clave en el Congreso. Está prevista la presencia de Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (CABA).

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La delegación del Gobierno incluye además a Karina Milei (secretaria General de Presidencia), los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (canciller), Federico Sturzenegger (Desregulación), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Mario Lugones (Salud). También viajarán Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Prensa; y Santiago Bausili, presidente del BCRA, y Diego Sucalesca, titular de PromArgentina, la agencia oficial de inversiones. Si había alguna duda de que la energía y Vaca Muerta serán eje central del encuentro, ya lo había sido en el Argentina Week Nueva York, en marzo pasado, el área energética tiene presencia completa con el coordinador de Energía y Minería, Daniel González; el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli; y la secretaria de Energía, María Tettamanti.

Entre los empresarios argentinos estarán Horacio Marín (YPF), Marcos Bulgheroni (PAE), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Mariano Bosch (Adecoagro), Alejandro Elsztain (Cresud), Manuel Antelo (Grupo Antelo), Juan Pablo Bagó (Bagó), Martín Migoya (Globant), Martín Varsavsky (Inception Fertility), Alejandro Bulgheroni (presidente de PAE), Martín Eurnekian (Corporación América), Francisco de Narváez (GDN), Juan Garibaldi (Danone), Emiliano Kargieman (Satellogic) y Mariano Mayer (Newtopia), entre otros. También dirigentes empresariales, como Bettina Bulgheroni (Cicyp), Martín Rappallini (UIA) y Nicolás Pino (SRA). Estos dos últimos son miembros del Grupo de los Seis y representantes de sectores que marchan a velocidades dispares, las ya famosas dos velocidades de la economía vernácula. En este caso la industria -que tiene una parte beneficiada con los proyectos del RIGI, pero con miles de pymes que la pasan muy mal-, y el campo, que en general celebra.

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Se esperan unos 700 participantes de los cuales solo unos 200 serán argentinos. Los intentos de acreditación aumentaron a último momento y con todas las listas cerradas, varios se tomaron igual el avión para esta ciudad; a ver si pueden entrar de alguna manera. Será difícil: la seguridad de la sede de la OCDE, donde hablarán Milei mañana, es más que estricta.

Días atrás, París estuvo convulsionada por la visita del papa León XIV y, en las últimas horas, una serie de protestas estudiantiles y de otros sectores por recortes presupuestarios se extendió por las calles parisinas y redundó en bloqueos y enfrentamientos con la policía que dejaron unos 440 detenidos.

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Ministro francés

Como se dijo, una de las presencias estelares de la noche de hoy será el ministro francés, un alfil de Macron, quien recibirá mañana a Milei y a buena parte de su comitiva en el Palacio Elíseo. Habrá una bilateral cerrada de los mandatarios y luego un encuentro de trabajo al que se sumarán funcionarios de ambos países y algunos empresarios.

El ministro Roland Lescure (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Hace pocos días, Lescure hizo lo que ninguno de sus colegas quiere hacer en público: anunció que la previsión de crecimiento de Francia para este año bajó a 0,5%, contra el 1% anterior. Y a continuación pidió, con la palabra “imperiosa” en la boca, aprobar el presupuesto 2027 lo antes posible, ojalá antes de fin de año.

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Su cartera es más amplia, en rigor: Ministerio de Economía, Finanzas y Soberanía industrial, energética y digital. Es el cargo que en Francia se conoce por su sede, Bercy.

Lo más revelador de su currículum está en Canadá. Entre 2009 y 2017 fue vicepresidente primero y jefe de inversiones de la Caisse de dépôt et placement du Québec, uno de los fondos públicos más grandes del mundo. Como su actual par argentino, estuvo también del otro lado del mostrador.

La política llegó de la mano de Emmanuel Macron. Ocupó varios cargos y ahora le toca uno de los más difíciles. Puso sobre la mesa un esfuerzo de unos 30.000 millones de euros de ahorro para 2027, con fuerte contribución de los jubilados de mayores ingresos, aunque aseguró que ninguna pensión bajará. Sin mayoría en el Parlamento, no descartó accionar por decreto y dijo que prefiere dejar de ser ministro con un presupuesto aprobado antes que seguir en el cargo sin él.

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Mañana será el comienzo formal de Argentina Week París: una larga jornada en la sede de la OCDE. Hablarán Milei, Caputo y Bausili, y habrá paneles de sectores estratégicos, como energía y minería, y la promesa de muchos europeos de peso en el auditorio. Se esperan anuncios de inversiones, pero sobre todo, transmitir la idea que Milei busca instalar desde que asumió: que ahora en Argentina sí es diferente.