Chile: carabineros dio muerte a dos jóvenes que huyeron de un control vehicular

Ninguno portaba armas, pero uno tenía tres órdenes de detención.

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Dos jóvenes de 22 años que huyeron de una fiscalización policial fallecieron baleados por carabineros la madrugada de este martes en la comuna santiaguina de Cerrillos. Desde la institución aseguran que los individuos intentaron atropellar a los uniformados, sin embargo, sus familiares insisten en que no existen evidencias de ello y piden una investigación formal.

Todo ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada, cuando el Mazda 3 gris que conducían huyó de un control policial en la comuna de Lo Espejo. Se dio inicio entonces a una persecución, la que finalizó cuando el vehículo se vio rodeado y quedó encajonado en un pasaje sin salida.

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Al intentar retroceder, los jóvenes chocaron a un patrulla policial y de acuerdo al subcomisario de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, Víctor Monje, “en ese momento, el vehículo dirige la marcha contra personal de Carabineros, por lo que hacen uso de su arma de fuego”, impactando a ambos individuos.

Según trascendió, los ocupantes del Mazda no portaban armas de fuego, por lo que no hubo intercambio de disparos y ningún carabinero resultó herido. El vehículo tampoco tenía encargo por robo, pero uno de los fallecidos sí tenía antecedentes penales y de hecho, pendían sobre él tres órdenes de detención, dos por receptación de artículo robado y una por robo con intimidación.

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Sus familias aseguran que fueron acribillados de manera injustificada.

Familias piden una investigación formal

Debido a esto, la familia de los muchachos pide que se abra una investigación, a fin de determinar si los uniformados actuaron de manera justificada.

Un hermano del chofer, identificado como Moisés, señaló a BioBíoChile que “mi hermano venía de la pega (trabajo), nos juntamos en la casa de un amigo en Lo Espejo (...) Salimos de la casa los dos vehículos juntos, a lo que la policía nos detiene. Mi hermano tomó la decisión de evadir el control y arrancar”, admitió.

“Se asustó yo creo, lo más probable por sus temas legales. Pero temas de armamento o algo ilícito, doy fe de que no llevaba armas, nada”, agregó.

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Moisés aseguró que los uniformados apenas prestaron ayuda los jóvenes heridos, y dudó del supuesto intento de atropello puesto que “el auto no tiene ningún tipo de choque y los casquillos de las balas de carabineros están a los costados. Me daba como la impresión de que tiraban directo a matar, y por los lados. Si hubiera habido un intento de atropello, estarían las balas directas en el parabrisas”

“Quiero que se aclare, para ver si es que fueron necesarios los impactos de balas directos a matar, o puede haber habido otra salida, por ejemplo, que dispararan a los neumáticos”, demandó.

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Por otra parte, otro hermano del joven que iba como copiloto, identificado como Benjamín, sostuvo al medio citado que “en ningún momento hubo un intento de atropello a un funcionario. Si se percatan, no hubo siquiera disparos en el parabrisas como tendría que haber sido, sino que fue directamente en el (vidrio) lateral, ambos del conductor y el copiloto, dos casquillos por un lado y tres casquillos por el otro”, argumentó.