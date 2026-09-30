Colombia

La novia de Simón Brand reveló cómo enfrentó el odio en redes tras confirmar su relación con el exesposo de Claudia Bahamón: “Mucha tristeza”

Jimena Rugeles habló sobre los comentarios negativos que recibió luego de hacerse pública su vida sentimental con el ex de la presentadora

Jimena Rugeles, pareja de Simon Brand, expuso chats en los que Ricardo Orrego al parecer le coqueteaba, lo que fue cuestionado por la influencer asegurando que no tiene una cercanía con él - crédito @jimenarugeles/ Instagram
Jimena Rugeles contó cómo superó los ataques en redes por su relación con Simón Brand - crédito @jimenarugeles/ Instagram
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Jimena Rugeles, pareja actual del director de cine Simón Brand, habló sobre la manera en que enfrentó la ola de comentarios negativos que recibió tras hacerse pública su relación con el cineasta, quien estuvo casado durante más de dos décadas con la presentadora Claudia Bahamón. La creadora de contenido se refirió al tema durante una dinámica de preguntas y respuestas que realizó en su cuenta de Instagram.

Una usuaria le preguntó de manera directa cómo había sobrellevado el rechazo de algunos sectores en redes sociales tras conocerse su vínculo sentimental con Brand. “Al inicio me afectó, me dio mucha tristeza”, respondió Rugeles, quien reconoció que la exposición pública derivada de su relación no fue sencilla durante los primeros meses.

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“Bloqueando (...) Entiendo que nadie tiene la culpa de ser como es”, agregó la diseñadora, en un mensaje con el que dejó ver la estrategia que adoptó para proteger su tranquilidad emocional frente a los señalamientos que continúan apareciendo en sus publicaciones.

Jimena Rugeles cuenta cómo nació su historia de amor con Simón Brand y enciende las redes - crédito @jimenarugeles/IG
Jimena Rugeles contó cómo enfrentó los comentarios negativos tras hacer pública su relación con Simón Brand - crédito @jimenarugeles/IG

La relación entre Jimena Rugeles y Simón Brand se dio a conocer en marzo de 2025, luego de que ambos fueran captados juntos durante el Festival Estéreo Picnic en Bogotá. Las imágenes, difundidas inicialmente por el programa La Red, de Caracol Televisión, mostraban al director en una actitud cercana con la diseñadora, lo que encendió las especulaciones sobre una posible crisis en su matrimonio con Claudia Bahamón.

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En ese momento, ninguno de los dos se pronunció de manera oficial sobre su situación sentimental. La separación se manejó con discreción, sin comunicados públicos, mientras las fotografías del cineasta junto a Rugeles continuaban circulando en plataformas digitales y alimentando el debate entre los seguidores del entretenimiento colombiano.

Las versiones sobre una presunta infidelidad se intensificaron debido a la falta de pronunciamientos de las partes involucradas. Sin embargo, con el paso de los meses, tanto Brand como Bahamón confirmaron, por separado, que cada uno mantenía una nueva relación sentimental, lo que llevó a que la hipótesis inicial de una infidelidad perdiera fuerza entre el público.

Jimena Rugeles rompe el silencio y responde a los ataques en redes tras su relación con Simón Brand - crédito @jimenesrugeles/IG
Rugeles reconoció que los señalamientos en redes sociales le causaron tristeza al inicio - crédito @jimenesrugeles/IG

Claudia Bahamón optó por mantener un perfil reservado frente al fin de su matrimonio, aunque en distintas ocasiones compartió mensajes en sus redes sociales relacionados con su proceso emocional tras la ruptura. La presentadora evitó señalar directamente a Rugeles y se limitó a confirmar el fin de la relación de pareja, al tiempo que remarcó que mantiene con Brand un vínculo estable en su rol como padres de sus dos hijos en común.

La confirmación pública de la nueva relación de Brand llegó en julio de 2025, cuando el director compartió una fotografía junto a Rugeles en sus redes sociales. Ese gesto marcó el inicio de una etapa en la que ambos comenzaron a mostrarse con mayor frecuencia en distintos escenarios, lo que incrementó la atención mediática sobre la diseñadora.

Desde entonces, Rugeles ha debido enfrentar comentarios que la señalan como la presunta causante de la ruptura entre Brand y Bahamón, pese a que no existe una confirmación oficial de una infidelidad durante el matrimonio. En distintas dinámicas de preguntas y respuestas, la diseñadora ha insistido en que las versiones sobre su responsabilidad en la separación corresponden a especulaciones de terceros.

Ella es Jimena Rugeles, la modelo con la que Simón Brand habría reemplazado a Claudia Bahamón
La separación entre Simón Brand y Claudia Bahamón se manejó sin comunicados públicos en los primeros meses - crédito @laredcaracol/Instagram

En una intervención anterior, Rugeles explicó que parte de las críticas que recibe se relacionan con la necesidad de algunos usuarios de identificar a un responsable en situaciones de este tipo. “Muchas personas buscan un villano en las situaciones”, señaló en esa ocasión, al referirse a la forma en que el público suele interpretar este tipo de rupturas mediáticas.

La diseñadora también ha compartido en sus plataformas digitales distintos momentos de su relación con Brand, entre ellos varios viajes que han realizado juntos. Esas publicaciones han generado comentarios divididos, entre seguidores que respaldan la nueva etapa sentimental del cineasta y otros que continúan cuestionando el origen de su relación con Rugeles.

Simón Brand y Jimena Rugeles, en el centro de la polémica: así reaccionan ante los rumores y críticas en redes sociales - crédito @jimenarugeles/IG
La diseñadora sostuvo que algunos usuarios buscan identificar a un culpable ante las rupturas de figuras públicas - crédito @jimenarugeles/IG

Pese a los señalamientos, la creadora de contenido ha insistido en que actualmente afronta las críticas con mayor tranquilidad, apoyada en el respaldo de su pareja. Con su más reciente intervención, Rugeles buscó cerrar parte de las especulaciones sobre cómo vivió el momento en que su relación se hizo pública y la ola de comentarios que acompañó esa etapa.

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