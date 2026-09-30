Colombia

El vicepresidente José Manuel Restrepo se refirió a la propuesta de igualar la edad de jubilación para hombres y mujeres en Colombia: “Ya existe un proyecto de ley”

El vicepresidente afirmó que el Ejecutivo desconoce la iniciativa planteada por el presidente de la Corte Suprema y que priorizará la implementación de la reforma pensional ya aprobada

El vicepresidente José Manuel Restrepo descartó que el Gobierno nacional contemple modificar la edad de jubilación en Colombia -crédito @jrestrp/X
El vicepresidente José Manuel Restrepo descartó que el Gobierno nacional contemple modificar la edad de jubilación en Colombia -crédito @jrestrp/X
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El vicepresidente José Manuel Restrepo afirmó en la tarde del miércoles 30 de agosto que ni el Gobierno nacional, ni el presidente Abelardo de la Espriella, ha considerado modificar las normas que fijan la edad de jubilación para hombres y mujeres en Colombia.

En medio de su participación en un evento con pequeños y medianos empresarios, Restrepo señaló que la iniciativa, propuesta inicialmente por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, y que consiste en igualar la edad de retiro laboral para ambos sexos, es completamente desconocida para el Ejecutivo.

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“Nosotros no hemos hablado absolutamente nada de este tema. Esta es una discusión que trata además, seguramente se ha dado en el marco del Congreso de la República”, comentó Restrepo durante un encuentro con empresarios y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín.

El vicepresidente sostuvo que la discusión sobre una eventual equiparación de los requisitos de retiro corresponde al Congreso de la República. También dijo que no conoce los alcances de la iniciativa planteada por Lenis.

Hombre con anteojos sentado a una mesa con una calculadora, solicitudes de pensión de jubilación en papel y un calendario de pared de 2024.
Iván Mauricio Lenis propuso igualar los requisitos de edad de retiro entre hombres y mujeres dentro del sistema pensional - crédito imagen Ilustrativa Infobae

Restrepo señaló que la prioridad del Ejecutivo está puesta en la norma pensional que ya fue aprobada. “Desconozco cuál es la idea de la misma. Lo que está absolutamente claro es que existe ya un proyecto de ley de la República que tiene que ser implementado y ya veremos cuál es el camino”, concluyó Restrepo.

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La declaración del vicepresidente se produjo durante una actividad con representantes del gremio de micro y pequeñas empresas. Allí ratificó el compromiso del Gobierno con ese sector de la economía.

Restrepo afirmó que el crecimiento económico requiere respaldo para esos negocios. El plan oficial contempla la eliminación de trámites, mayores facilidades de crédito y la apertura de mercados nacionales e internacionales.

La cartera de Comercio tendrá a su cargo parte de esas acciones orientadas a ampliar las oportunidades para las micro y pequeñas empresas.

El vicepresidente también habló sobre una reunión realizada el día anterior para avanzar en la modernización y simplificación de la administración pública. Ese compromiso, recordó, formó parte de la campaña presidencial.

Ilustración de un hombre y una mujer ancianos sentados a una mesa contando billetes y monedas junto a cartas y un monedero.
El Ejecutivo priorizará la aplicación del proyecto de ley pensional ya aprobado antes de analizar nuevos cambios - crédito imagen Ilustrativa Infobae

El trabajo reúne a los ministerios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Comercio y Justicia. Esta última cartera tendrá la tarea de depurar las normas vigentes.

La coordinación quedó bajo responsabilidad del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por decisión del jefe de Estado. Restrepo consideró que esa estrategia facilitará los trámites para los ciudadanos y los pequeños empresarios.

En qué consiste la propuesta de igualar la edad de jubilación para hombres y mujeres

Iván Mauricio Lenis propuso igualar la edad de jubilación de hombres y mujeres y elevar ese requisito como parte de una revisión del sistema pensional colombiano. El presidente de la Corte Suprema de Justicia sostuvo ante Blu Radio que el envejecimiento de la población y la menor natalidad presionan las cuentas destinadas al pago de las mesadas.

El magistrado planteó que la discusión debe abarcar también nuevas vías de financiación pública. A su juicio, las cotizaciones de los trabajadores no alcanzarán para sostener el modelo ante los cambios demográficos y la persistencia de la informalidad laboral.

La propuesta de Iván Mauricio Lenis consiste en aumentar la edad de jubilación y fijar un mismo requisito para mujeres y hombres. El magistrado considera que esta medida permitiría aliviar las finanzas del sistema sin elevar las semanas de cotización ni el porcentaje que aportan los trabajadores.

En Colombia, las mujeres pueden acceder a la pensión de vejez desde los 57 años y los hombres desde los 62. La modificación anterior empezó a regir en 2014, tras la aplicación de la Ley 797 de 2003, que había aumentado esas edades desde los 55 y los 60 años.

Lenis afirmó que la diferencia vigente puede perjudicar a las trabajadoras porque una carrera contributiva más corta reduce el monto final de la mesada. “Para avanzar en la equidad las mujeres deberían tener la misma edad para pensionarse que los hombres”, dijo el presidente de la Corte Suprema a Blu Radio.

El magistrado vinculó su planteamiento con la expectativa de vida. Si las personas viven más años, el sistema debe asumir pagos durante un período mayor, una presión que obliga a revisar el momento en que comienza el reconocimiento de la prestación.

Ante la emisora, Lenis explicó que prolongar la edad de retiro tendría un efecto fiscal favorable porque retrasaría el inicio de los desembolsos. La medida, según su análisis, debe formar parte de una discusión nacional sobre las reglas de sostenibilidad del modelo.

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