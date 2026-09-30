Colombia

Desde septiembre se siente que viene diciembre: ¿Qué más buscaron los colombianos este mes? Estas fueron sus tendencias

El registro de Google Trends, con corte al día 29 y una medición de 30 días, situó estas consultas por encima de El Niño, los planes de salud y la seguridad en Santa Marta

El interés por los sismos alcanzó la puntuación máxima de 100 en la escala de Google Trends a mediados de septiembre - crédito Google Trends
El interés por los sismos alcanzó la puntuación máxima de 100 en la escala de Google Trends a mediados de septiembre - crédito Google Trends
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El interés digital en Colombia durante septiembre 2026 no se repartió de forma uniforme. Las consultas por el fenómeno de El Niño, los planes de salud, la seguridad en Santa Marta y la crisis humanitaria en La Guajira quedaron por detrás de un asunto que concentró la atención inmediata: los sismos.

Los datos de Google Trends, medidos durante los 30 días previos al 29 de septiembre de 2026, ubicaron a “temblor en Colombia” como el término con mayor interés relativo entre los cinco temas analizados. La búsqueda superó con amplitud al resto de las consultas incluidas en la comparación.

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El interés por los sismos tuvo varios repuntes durante septiembre

La búsqueda sobre temblores alcanzó su punto máximo a mediados de mes, cuando llegó a 100 en la escala relativa de Google Trends. Ese registro marcó el mayor nivel de interés del período.

La tendencia no se concentró en una sola fecha. También se detectaron aumentos en los primeros días del intervalo, cerca del 10 de septiembre, alrededor del 19 y en la última semana del mes.

Las búsquedas sobre el temblor en Colombia lideraron el interés digital en el país durante septiembre de 2026 - crédito Google Trends
Las búsquedas sobre el temblor en Colombia lideraron el interés digital en el país durante septiembre de 2026 - crédito Google Trends

Las consultas asociadas a los movimientos telúricos mostraron una demanda de información inmediata. Los usuarios buscaron referencias a hechos ocurridos durante jornadas concretas y datos sobre el evento más reciente.

Las frases “temblor en Colombia hoy 14 de septiembre”, “temblor en Colombia hoy 13 de septiembre” y “temblor en Colombia hoy 26 de septiembre” figuraron entre las consultas en ascenso. También apareció la pregunta por el “temblor más reciente en Colombia”.

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El nombre de Chaparral, en el departamento del Tolima, estuvo entre los términos relacionados con las búsquedas sísmicas. El registro lo vinculó con el interés generado por los movimientos de tierra durante el mes.

La consulta por temblores fue la principal tendencia de búsqueda en Colombia porque reunió picos de interés en distintas fechas de septiembre y concentró preguntas sobre sismos recientes. Los datos reflejan que los usuarios priorizaron información puntual sobre cuándo ocurrió el último movimiento y dónde se sintió.

El municipio de Chaparral figuró entre los términos asociados a los reportes de temblores en el país - crédito Google Trends
El municipio de Chaparral figuró entre los términos asociados a los reportes de temblores en el país - crédito Google Trends

Amazonas encabezó las consultas sobre el fenómeno de El Niño

El fenómeno de El Niño ocupó el segundo lugar entre los temas examinados, aunque tuvo un comportamiento más irregular y un volumen menor que el vinculado a los sismos.

El interés por ese evento climático registró aumentos puntuales a lo largo del mes. La consulta no mantuvo una subida constante durante todo el período analizado. El desglose territorial ubicó a Amazonas como la región con mayor interés en el término. Detrás se situaron Norte de Santander, Cundinamarca, Bogotá y Nariño.

La pregunta relacionada con mayor crecimiento fue “cuál es el fenómeno del Niño”, que tuvo un alza de 90%. Ese resultado mostró búsquedas centradas en entender las características y los posibles efectos del fenómeno.

La distribución territorial diferenció este tema de las consultas sobre temblores. Mientras los sismos impulsaron búsquedas ligadas a una novedad inmediata, el interés climático se concentró en dudas de carácter informativo y regional.

El fenómeno de El Niño ocupó el segundo lugar de consultas en Google Trends durante el período analizado - crédito Google Trends
El fenómeno de El Niño ocupó el segundo lugar de consultas en Google Trends durante el período analizado - crédito Google Trends

Los planes de salud reunieron preguntas por cobertura y afiliación

La expresión “plan de salud” mantuvo un nivel de interés inferior al de los movimientos telúricos. Aun así, tuvo una presencia estable durante el período considerado.

El mapa por subregiones mostró que las búsquedas se concentraron sobre todo en departamentos del centro y occidente del país. Las consultas estuvieron orientadas a coberturas, reglas y alternativas de afiliación.

Entre los términos que tuvieron aumentos puntuales estuvieron “mi seguridad social” y “planes complementarios Salud Total”. El comportamiento indicó una demanda vinculada con la atención sanitaria y los mecanismos de acceso al sistema.

También crecieron las búsquedas relacionadas con el Decreto 1072 de 2015, el “plan maestro” y el Plan Decenal de Salud Pública 2022 a 2031. Los temas combinaron inquietudes normativas con preguntas sobre la planificación del sector.

Las búsquedas en torno al plan de salud mantuvieron un nivel bajo pero constante en departamentos del centro y occidente- crédito Google Trends
Las búsquedas en torno al plan de salud mantuvieron un nivel bajo pero constante en departamentos del centro y occidente- crédito Google Trends

Los planes de salud no alcanzaron los niveles de interés que generaron los temblores, pero conservaron continuidad. La diferencia estuvo en el tipo de consulta: las búsquedas sanitarias se enfocaron en condiciones, beneficios y disposiciones de seguridad social.

Los términos “seguridad en Santa Marta” y “crisis humanitaria en La Guajira” se mantuvieron en niveles reducidos durante septiembre. Ambos quedaron por debajo de los tres asuntos que reunieron mayor actividad digital.

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