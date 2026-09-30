El Salvador

El Fondo Especial para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa abre tres líneas de crédito en El Salvador

La medida incorpora mecanismos para reordenar obligaciones, disponer de fondos para operaciones y abrir actividades económicas, con atención en sedes regionales de Conamype para preparar planes financieros y solicitudes de financiamiento

Las sedes regionales de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa brindarán asesoría técnica para elaborar planes de negocio y proyecciones financieras. /(Cortesía Conamype)
Las sedes regionales de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa brindarán asesoría técnica para elaborar planes de negocio y proyecciones financieras. /(Cortesía Conamype)
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El Fondo Especial para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (Fecamype) aprobó tres nuevas líneas de crédito para negocios que no han logrado financiamiento en la banca tradicional, según informó el presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Paul Steiner, durante una entrevista en Radio YSKL.

Las nuevas modalidades incluyen consolidación de deudas, crédito rotativo para capital de trabajo y financiamiento para emprendimientos o nuevas actividades económicas. Steiner indicó que los recursos estarán dirigidos a micro y pequeñas empresas que hayan sido rechazadas por instituciones bancarias.

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“Fecamype solo le presta a aquellos que han sido rechazados por la banca”, afirmó el funcionario. Explicó que la primera línea busca ayudar a empresarios con compromisos financieros acumulados, mediante un plan de pagos que les permita ordenar sus obligaciones y retomar sus operaciones.

La segunda modalidad será un crédito rotativo, que Steiner comparó con un sobregiro. El mecanismo permitiría que las empresas paguen montos mayores cuando cuenten con liquidez y utilicen posteriormente esos fondos cuando requieran recursos para capital de trabajo.

Steiner presentó el programa Acelera tu MYPE, que prevé atender a 8,000 microempresarios hasta finales de 2028. /(Conamype)
Steiner presentó el programa Acelera tu MYPE, que prevé atender a 8,000 microempresarios hasta finales de 2028. /(Conamype)

El presidente de Conamype sostuvo que esta herramienta responde a la variación de ingresos que enfrentan muchos negocios pequeños. “Cuando usted tiene plata, usted paga más y crea más flujo. Cuando a usted le falta plata, usa ese colchón”, señaló.

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La tercera línea estará destinada a personas que quieran abrir un negocio o incorporar un nuevo rubro a una empresa que ya está en funcionamiento. Steiner dijo que los interesados podrán acudir a los centros regionales y sedes MYPE de Conamype para recibir apoyo en la elaboración de planes de negocio, proyecciones financieras y solicitudes de crédito.

El funcionario mencionó al turismo como uno de los sectores con posibilidades de expansión para la micro y pequeña empresa. Según explicó, la cadena incluye desde operadores turísticos, restaurantes, hoteles y artesanos hasta productores agrícolas que abastecen insumos para esos servicios.

Steiner afirmó que el crecimiento turístico ha creado una demanda superior a la oferta en actividades vinculadas con la atención de visitantes. También planteó que los emprendedores necesitan formación para calcular costos, fijar precios y sostener sus operaciones.

Paul Steiner, presidente de Conamype, explicó que las nuevas modalidades de financiamiento abarcan la consolidación de deudas, créditos rotativos para capital de trabajo y fondos para nuevos emprendimientos./ (YSKL)
Paul Steiner, presidente de Conamype, explicó que las nuevas modalidades de financiamiento abarcan la consolidación de deudas, créditos rotativos para capital de trabajo y fondos para nuevos emprendimientos./ (YSKL)

Manejar un negocio es ciencia, no es arte”, afirmó. Como ejemplo, señaló que los restaurantes deben conocer el costo específico de cada plato para establecer precios que cubran salarios, alquileres, servicios y otros gastos, además de generar ganancias.

Durante la entrevista, Steiner indicó que Conamype trabaja con empresas de la cadena turística en temas de calidad, gestión empresarial, comercialización y costeo. El objetivo, dijo, es evitar que negocios vinculados al turismo tengan una vida breve o reduzcan la calidad de su servicio ante dificultades financieras.

Conamype lanzará un programa con capital no retornable de hasta $ 9,000

El presidente de Conamype también presentó el programa Acelera tu MYPE, que forma parte de Aldea, una iniciativa financiada mediante un préstamo del Banco Mundial y coordinada por el Ministerio de Economía.

El programa prevé atender a 8,000 microempresarios hasta finales de 2028. De ese total, 4,000 podrán recibir capital no retornable para ejecutar planes de crecimiento y expansión, según expuso Steiner.

Cuatro mil negocios podrán recibir hasta $ 9,000 de capital no retornable para financiar planes de crecimiento, según Conamype. /(Conamype)
Cuatro mil negocios podrán recibir hasta $ 9,000 de capital no retornable para financiar planes de crecimiento, según Conamype. /(Conamype)

Los beneficiarios podrán acceder a hasta $ 9,000 de capital no retornable, que podrá destinarse a maquinaria, vehículos, capital de trabajo u otros bienes definidos en un plan de inversión aprobado. Los recursos no constituyen una deuda, pero los beneficiarios deberán justificar su uso y devolverlos si incumplen las condiciones del contrato.

Para participar en la fase de aceleración, las empresas deben facturar menos de $ 100,000 al año, tener seis empleados o menos y contar con al menos un año de operación. El programa también admite negocios informales.

Steiner precisó que habrá una modalidad de consolidación para emprendimientos que aún se encuentran en condiciones de subsistencia. Además, aclaró que, por requisitos del Banco Mundial, los participantes del programa deben tener menos de 41 años al momento de la inscripción. En negocios familiares, sugirió que un hijo u otro integrante que cumpla la edad pueda asumir la representación de la empresa.

La formalización y las ventanillas municipales

El titular de Conamype sostuvo que la formalización debe entenderse como un proceso de profesionalización y cumplimiento de requisitos, más allá del pago de impuestos. Mencionó herramientas como Contamype, un sistema gratuito de contabilidad para negocios con ventas inferiores a $2 millones anuales, y Facturamype, una plataforma gratuita de facturación electrónica.

La institución informó que los empresarios podrán solicitar asesoría para preparar planes de negocio y proyecciones financieras antes de aplicar al financiamiento. /(Conamype)
La institución informó que los empresarios podrán solicitar asesoría para preparar planes de negocio y proyecciones financieras antes de aplicar al financiamiento. /(Conamype)

También anunció que para finales de 2027 habrá 44 ventanillas de trámites empresariales en alcaldías de todo El Salvador. Esos espacios buscarán facilitar procesos de formalización, permisos y acceso a capacitaciones.

En la entrevista, Steiner señaló que Conamype trabajó con más de 12,000 empresas en procesos de formalización durante 2025 y que, en los primeros seis meses de 2026, ya había atendido a 8,000 negocios.

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