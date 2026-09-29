Natalia Alcocer destapa su romance con Pablo Montero en La Granja VIP: “Estaba muy enamorada”

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Natalia Alcocer sorprendió a sus compañeros de La Granja VIP al revelar detalles de la relación sentimental que mantuvo con Pablo Montero hace aproximadamente 20 años. La confesión surgió después de que Fernando Lozada insistiera en conocer qué había ocurrido entre ambos antes de coincidir nuevamente frente a las cámaras.

La conductora confirmó que el cantante fue su primer amor y recordó aquella etapa con evidente cariño. “Sí, estaba muy enamorada. Y él también, sí”, respondió cuando Fernando le preguntó directamente por sus sentimientos. Después soltó una frase que encendió todavía más la conversación: “Yo era su princesa”.

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El recuerdo no quedó únicamente en el romance. Natalia explicó que llegó a convivir con personas cercanas al cantante y que incluso conoció a Juan Gabriel durante aquella época. También recordó a la familia de Pablo y explicó que ese vínculo fue una de las razones por las que decidió acercarse a saludar a su madre dentro del reality.

Natalia Alcocer cuenta cómo comenzó su historia con Pablo Montero

Natalia Alcocer se encuentra en el ojo del huracán debido a fuerte batalla legal con su ex pareja, Juan José Chimal (Foto: Instagram @nataliaalcoceroficial)

Durante la charla, Fernando Lozada insistió en que Natalia era muy joven cuando ocurrió aquella relación. Ella confirmó que se trató de una historia de muchos años atrás y explicó que ambos estaban enamorados. “Era su princesa”, reiteró, dejando claro que guarda un recuerdo especial de aquella etapa.

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Natalia también recordó que acompañaba a Pablo durante algunas de sus actividades profesionales. Entre sus anécdotas mencionó que conoció a Juan Gabriel y que, cuando el cantante se presentaba, ella estaba cerca de él. “Era la que me ponía su sombrero”, contó, provocando la sorpresa inmediata de Fernando Lozada.

La historia también involucró a las familias. Natalia explicó que conoció al hermano de Pablo, quien ya falleció, además de su madre. Por eso, cuando volvió a encontrarse con ella en La Granja VIP, decidió saludarla. La conductora incluso reconoció que pensó que quizá la mujer ya no la recordaría debido al tiempo transcurrido.

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Pablo Montero confirma que fueron novios

MÉXICO, D.F., 26NOVIEMBRE2007.- El cantante Pablo Montero ofreció una conferencia de prensa para informar el nuevo lanzamiento de su nuevo material titulado "Mi tesoro Ranchero" el cual lo dara a conocer el proximo 28 de Noviembre. FOTO: SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La historia contada por Natalia coincide con lo que Pablo Montero ha reconocido dentro de La Granja VIP. El cantante confirmó que ambos fueron pareja cuando ella tenía alrededor de 19 años y que se trata de una relación perteneciente a una etapa muy anterior de sus vidas.

El reencuentro, sin embargo, provocó que sus compañeros comenzaran a prestar atención a la manera en que ambos conviven. Natalia reconoció que se conocen desde hace aproximadamente dos décadas y aseguró que Pablo la respeta mucho, mientras que otros habitantes han interpretado su cercanía como una señal de que todavía existe una conexión especial.

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En una dinámica encabezada por Adal Ramones, los participantes fueron cuestionados sobre si entre Pablo y Natalia existía una historia sentimental pendiente. La mayoría reaccionó afirmativamente y, ante la pregunta directa, Pablo respondió que sí. La declaración aumentó las especulaciones sobre lo que podría ocurrir entre ambos durante el encierro.

Natalia pide cuidar un recuerdo que considera especial

Foto: Cuatoscuro

Aunque la convivencia ha provocado comentarios, Natalia dejó claro que no quiere que aquella historia termine convertida en un motivo de conflicto. “No quiero que algo que fue muy bonito para mí se transforme”, explicó mientras hablaba con Fernando Lozada.

La conductora también agradeció que su compañera respetara su petición de no revelar más detalles. “Te lo agradezco, de amiga”, le dijo, dejando claro que prefería conservar la historia desde un lugar positivo y sin alimentar especulaciones innecesarias.

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Aun así, la frase que terminó marcando la conversación fue contundente: “De verdad. O sea, era la princesa Montero”. Con el pasado sentimental confirmado por ambos, el reencuentro dentro de La Granja VIP ha puesto nuevamente bajo los reflectores una historia que Natalia describe como uno de sus recuerdos más bonitos.