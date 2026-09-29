México

Ruta del Cempasúchil 2026: dónde, cuándo y cómo vivir esta experiencia entre atardeceres, degustación de platillos típicos y campos de flores

Los visitantes pueden elegir salidas al amanecer o al atardecer en las chinampas para disfrutar relatos tradicionales, música en vivo, juegos antiguos de pelota y altares dedicados a seres queridos

Personas en una trajinera navegan un canal junto a una mesa con pan de muerto, tamales, bebidas y flores de cempasúchil al atardecer.
El horario vespertino comienza a las 16:00 horas, con vista al atardecer en los campos de cempasúchil. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Ruta del Cempasúchil 2026 abre sus salidas diarias del 2 de octubre al 8 de noviembre en Xochimilco, con recorridos en trajinera que combinan tradición prehispánica, gastronomía típica y campos monumentales de flor de cempasúchil.

La experiencia, organizada por Explora Xochimilco, se desarrolla en el Salón Michmani, ubicado en Pista Olímpica Virgilio Uribe, a un costado del embarcadero de Cuemanco, en la alcaldía Xochimilco.

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El recorrido tiene una duración de 3 a 4 horas y un costo de 1,199 pesos por persona.

Trajineras nocturnas en Xochimilco con cena y mariachi a bordo. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
El horario matutino inicia a las 4:30 de la madrugada, pensado para ver el amanecer sobre las chinampas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos horarios para elegir entre amanecer y atardecer

Los visitantes pueden reservar el turno de las 4:30 de la madrugada, pensado para presenciar el amanecer sobre las chinampas, o el de las 16:00 horas, con vista al atardecer. Ambos horarios incluyen el mismo recorrido y actividades.

El paseo arranca con un recorrido en trajinera decorada, acompañado por un catrín, una catrina o un personaje mítico de la tradición mexicana.

El sol brillante y deslumbrante ocupa el centro de un cielo azul claro, completamente despejado y sin nubes, con un ligero destello de lente.
Cada recorrido tiene una duración de entre 3 y 4 horas, según lo especificado por los organizadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el trayecto se narran relatos, leyendas e historia de Xochimilco y sus chinampas.

El recorrido incluye degustación de café de olla, pan de muerto y tamales de quelite

Entre las actividades gastronómicas, el paquete contempla una mesa de ofrenda tradicional y degustación de café de olla, pan de muerto, tamales de quelite y postre tradicional.

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También se realizan dinámicas con flor de cempasúchil y hay música prehispánica en vivo durante el trayecto.

Panadería tradicional, ofrenda festiva, pan dulce mexicano, decoración multicolor, tradición cultural, repostería mexicana, celebración ancestral, altar simbólico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El paquete contempla degustación de café de olla, pan de muerto, tamales de quelite y postre tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ruta contempla dos paradas principales: el campo monumental de cempasúchil, donde se puede apreciar el amanecer o el atardecer, y la Chinampa Axolotl Calli, con diferentes atracciones adicionales.

Un juego de pelota prehispánico y un altar para colocar fotos de familiares

El programa incluye un juego de pelota prehispánico, un altar donde los asistentes pueden colocar la foto de un familiar o mascota, un panteón tradicional y un espectáculo en pirámide como parte del cierre de la experiencia.

Los niños de 0 a 4 años no pagan boleto; a partir de los 5 años se cobra tarifa completa, de acuerdo con la información del sitio oficial.

Maceta de barro con flores naranjas de cempasúchil sobre una mesa de madera, con un patio de piedra y papel picado al fondo.
Los asistentes pueden llevar la fotografía de un familiar o mascota para colocarla en el altar dispuesto en el recorrido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para los visitantes: abrigo, repelente y reserva previa obligatoria

Los organizadores recomiendan acudir bien abrigados, ya que se ha reportado frío intenso en la zona, y llevar repelente de insectos.

El cupo es limitado y la reserva previa es obligatoria para asegurar un lugar en cualquiera de los horarios disponibles.

Primer plano de una cremallera metálica plateada cerrando una campera de abrigo negra acolchada, con pequeños filamentos blancos sobresaliendo.
Los organizadores recomiendan asistir bien abrigado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de cancelación o inasistencia no hay reembolso. Si no llegan todos los integrantes de una reserva, se cobra el 100% del monto, ya que la logística del recorrido se diseña conforme al número de personas registradas.

Dos opciones de estacionamiento cerca del embarcadero de Cuemanco

El lugar ofrece dos alternativas de estacionamiento: uno privado con reja cerrada, con costo de 100 pesos por automóvil, y otro público, en el embarcadero de Cuemanco, sin costo pero sin resguardo del vehículo.

Cinco camionetas de color naranja, verde, beige, rojo y gris están estacionadas en fila frente a un edificio con ventanales.
Ambos estacionamientos se ubican a un costado del Salón Michmani, sede del evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo llegar a Xochimilco desde el Centro Histórico en transporte público o en auto

El embarcadero de Cuemanco se ubica a unos 27 kilómetros al sur del Centro Histórico de la Ciudad de México.

En transporte público, la ruta más común es tomar la Línea 2 del Metro (azul) hasta la estación Tasqueña y de ahí transbordar al Tren Ligero con dirección a Xochimilco, un trayecto que suele tomar entre 60 y 90 minutos en total.

Desde la estación terminal del Tren Ligero, el embarcadero de Cuemanco queda a unos 25 o 30 minutos caminando, aunque también circulan microbuses y taxis locales que reducen ese tramo a pocos minutos.

Varias personas salen de un tren naranja en un andén mientras un empleado con chaleco de seguridad les señala la dirección.
El trayecto en transporte público desde el Zócalo hasta Xochimilco toma entre 60 y 90 minutos, combinando Metro Línea 2 y Tren Ligero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En automóvil o con servicios de taxi, el trayecto desde el Zócalo toma entre 40 y 60 minutos, dependiendo del tráfico, y las rutas más directas son el Anillo Periférico Sur o la Calzada de Tlalpan, que conectan de forma directa con los embarcaderos de la zona.

Qué es la flor de cempasúchil y por qué se relaciona con el Día de Muertos

El cempasúchil es una planta nativa de México conocida científicamente como Tagetes erecta.

Su nombre proviene del náhuatl cempohualxóchitl, que significa “flor de veinte pétalos”, en referencia a la gran cantidad de pétalos que forman cada flor.

Para los mexicas, el tono amarillo-anaranjado de la flor representaba al sol y a la vida, por lo que la colocaban en tumbas y ofrendas como símbolo de la dualidad entre la vida y la muerte.

Una maceta de barro con flores naranjas, una mariposa monarca y huertos de madera en una azotea con edificios al fondo.
La planta es nativa de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su aroma intenso, producto de los aceites esenciales que contiene, se asocia con la creencia de que guía a las almas de los difuntos de regreso a sus hogares durante el 1 y 2 de noviembre.

Por esa razón, en los altares y hogares mexicanos se trazan senderos de pétalos de cempasúchil desde la entrada de las casas hasta la ofrenda, con la intención de que los muertos encuentren, guiados por el olor, el camino hacia sus familias.

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