México

Octubre mes clave para los Programas del Bienestar: registros, documentos y fechas tentativas

Octubre concentra registros, posibles pagos y avances de trámites para programas de Bienestar, becas y apoyos educativos

El ciclo escolar 2026-2027 arrancó con Becas del Bienestar para estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato público, luego de que el Gobierno de México extendiera la cobertura universal de los apoyos a esos tres niveles educativos (Gobierno de México)
El ciclo escolar 2026-2027 arrancó con Becas del Bienestar para estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato público, luego de que el Gobierno de México extendiera la cobertura universal de los apoyos a esos tres niveles educativos (Gobierno de México)
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Octubre concentrará registros, posibles pagos y avances de trámites para programas de Bienestar, becas y apoyos educativos. Tomando en cuenta que a lo largo del año las políticas amplían su cobertura, a continuación se detallan fechas tentativas para Jóvenes Construyendo el Futuro y la Beca Rita Cetina, además de registros previstos para pensiones.

El 1 de octubre Jóvenes Construyendo el Futuro podría abrir la vinculación de aprendices con centros de trabajo. Además, durante ese mismo mes iniciaría el registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

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También se contempla el arranque de inscripciones para la Pensión Mujeres Bienestar dirigida a mujeres de 60 a 64 años.

Octubre concentra registros, posibles pagos y avances de trámites para programas de Bienestar, becas y apoyos educativos (X@avisosbienestar)
Octubre concentra registros, posibles pagos y avances de trámites para programas de Bienestar, becas y apoyos educativos (X@avisosbienestar)

En el caso de la Beca Universal Rita Cetina de Educación Básica, el 2 de octubre iniciaría el registro para nuevos beneficiarios de secundaria. También la incorporación para el apoyo de uniformes y útiles escolares de nivel primaria.

Mientras tanto, las personas interesadas deben revisar las convocatorias y avisos que publiquen los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar antes de entregar documentos o compartir datos personales.

Jóvenes Construyendo el Futuro abre la vinculación el 1 de octubre

Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá el 1 de octubre la vinculación a centros de trabajo según las convocatorias que se realizan cada dos meses. El programa permite que las personas registradas consulten espacios de capacitación disponibles y realicen el proceso correspondiente en la plataforma.

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En materia de vivienda, el programa Vivienda para el Bienestar avanzaría a una segunda etapa después de validar la documentación de quienes ya realizaron algún trámite.

Joven profesional mexicano en traje oscuro y corbata azul con contorno blanco, posando junto al cartel institucional de 'Jóvenes Construyendo el Futuro'.
Un joven profesional mexicano, vestido de traje, aparece junto al cartel del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, simbolizando las oportunidades de empleo para la juventud en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los beneficiarios de continuidad de Beca Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro, octubre aparece como el mes en que se esperan los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre.

Los estudiantes y familias beneficiarias deben confirmar la información en los medios oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBJ), especialmente antes de acudir a sucursales bancarias o realizar trámites.

La Beca Rita Cetina pide CURP, datos de contacto y comprobante de domicilio

Por otra parte, se abrirá un registro para estudiantes de nuevo ingreso en la Beca Rita Cetina de Educación Básica. El trámite debe ser realizado por la madre, padre o tutor desde una plataforma digital.

Tomando en cuenta convocatorias pasadas, para iniciar el proceso, el tutor requiere CURP, número de celular, correo electrónico, identificación oficial digitalizada y comprobante de domicilio digitalizado. El comprobante debe tener una fecha de expedición no mayor a tres meses.

Se abrirá un registro para estudiantes de nuevo ingreso en la Beca Rita Cetina de Educación Básica (X@avisosbienestar)
Se abrirá un registro para estudiantes de nuevo ingreso en la Beca Rita Cetina de Educación Básica (X@avisosbienestar)

De cada estudiante que será inscrito se solicita la CURP y la Clave de Centro de Trabajo de la escuela. Esta clave identifica al plantel y debe capturarse junto con los datos del alumno durante el registro.

El proceso comienza con el alta del tutor en la plataforma. Después, el usuario debe seleccionar la opción “Siguiente” para iniciar sesión y completar la información de domicilio solicitada.

Una persona presenta un mensaje mediante lengua de señas en un video de carácter informativo. En pantalla se observan subtítulos con texto sobre asambleas informativas y una indicación para escanear un código QR que se muestra a un costado. Asimismo, aparece un recuadro secundario con otra persona realizando una presentación visual.

El siguiente paso consiste en registrar a cada estudiante de la familia que cumpla con los criterios del programa. Tras capturar los datos de todos los alumnos, la guía indica que el usuario debe seleccionar la opción “Terminar” para concluir el trámite.

El registro es “sólo para estudiantes de nuevo ingreso”. Las familias con alumnos que ya reciben la beca deben revisar si su caso corresponde a un trámite de continuidad y no duplicar registros.

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