Vecinos alertan por olor fétido y hallan el cuerpo de un adulto mayor en un departamento de la Cuauhtémoc

Una cinta de resguardo policial acordona el paso en una calle residencial durante una intervención nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hombre de la tercera edad fue hallado sin vida al interior de un departamento de la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, luego de que vecinos reportaran un olor putrefacto proveniente del inmueble ubicado en la calle Sol número 246. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ingresaron al lugar con autorización de los residentes y confirmaron el deceso, mientras la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina investiga la causa de muerte mediante la necropsia de ley.

Los vecinos habían advertido que llevaban varios días sin ver a su vecino, sin embargo sabían que en la vivienda residía un hombre mayor de forma solitaria, lo cual aumentó la preocupación cuando el olor fétido se intensificó.

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Colonia Guerrero: vecinos alertan sobre olor putrefacto en la calle Sol

Los residentes tocaron la puerta del departamento sin obtener respuesta y decidieron entonces solicitar la presencia urgente de las corporaciones policiales. Ante la falta de reacción del ocupante, marcaron a los números de emergencia y esperaron la llegada de los uniformados, de acuerdo con medios locales.

Los efectivos de la SSC llegaron al domicilio y, con el permiso de los propios vecinos, ingresaron al interior del inmueble. Dentro del departamento, los agentes localizaron el cuerpo del hombre en avanzado estado de descomposición, tal como consignó Milenio.

Una cinta amarilla con la inscripción "Prohibido el paso" bloquea el acceso a una casa con luces encendidas durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un paramédico del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegó al lugar y realizó la valoración de protocolo sobre el cuerpo. El personal médico confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales y que registraba varios días de fallecido.

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Tras la confirmación del deceso, los oficiales de la SSC acordonaron la zona para preservar la escena. Los policías notificaron el caso a las autoridades ministeriales y esperaron en el sitio la llegada de peritos especializados.

Fiscalía General de Justicia investiga la causa de muerte del hombre hallado

Al lugar arribó personal del Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB) junto con peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El equipo pericial realizó el procesamiento de la escena y la recolección de indicios dentro de la vivienda.

Los restos del adulto mayor fueron trasladados posteriormente al servicio médico forense para practicarle la necropsia de ley. Las autoridades ministeriales determinarán la causa exacta de la muerte una vez concluidos los estudios correspondientes, según ambas fuentes consultadas.

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Un especialista sostiene una bolsa etiquetada con material de prueba sobre una mesa metálica en un laboratorio forense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este hallazgo se suma a otros reportes recientes de cuerpos localizados en distintas alcaldías de la capital. La Ciudad de México atraviesa un periodo de escrutinio sobre sus cifras de homicidios, de acuerdo con información publicada por Infobae.

Ciudad de México reporta su menor promedio de homicidios desde 2019

Semanas antes de este hallazgo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el informe de seguridad correspondiente a agosto. El documento reportó 43 homicidios en el mes, la cifra más baja desde que existe registro oficial hace 29 años, según detalló Infobae.

La mandataria capitalina atribuyó el resultado a una estrategia que combina patrullaje de proximidad, videovigilancia y coordinación con el gobierno federal. El homicidio doloso continúa como el indicador central en la evaluación pública de la política de seguridad en la capital, un dato que resume el estado actual de la violencia letal en la Ciudad de México y que permite comparar el avance mes con mes de la estrategia oficial.

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El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, respaldó la cifra ante el mismo medio y aportó un dato adicional sobre el periodo enero-agosto. El funcionario detalló que la capital registró un promedio diario de 2.03 homicidios, el nivel más bajo desde 2019.

Una cinta amarilla de restricción con la leyenda NO PASE señala un área de acceso prohibido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vázquez Camacho precisó además que, del 5 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026, la SSC detuvo a 12,008 personas por delitos de alto impacto. El funcionario informó también que las corporaciones capitalinas desarticularon 46 células criminales durante ese mismo periodo.

El contexto de estas cifras se dio a conocer después de que vecinos de la alcaldía Tlalpan encontraron una bolsa con restos humanos sobre la vialidad Ferrocarril de Cuernavaca. El hallazgo motivó la movilización de la SSC y de la FGJ-CDMX, según reportó Infobae.

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Un análisis del profesor investigador Víctor Manuel Sánchez Valdés, publicado originalmente en Animal Político y retomado por el medio, ubicó a Tlalpan entre las alcaldías con mayor presencia criminal de la capital. La demarcación registra hasta nueve organizaciones distintas, cifra que comparte con Iztapalapa y Coyoacán.

El estudio estimó un total de 62 organizaciones y bandas activas en la Ciudad de México, cifra que la propia SSC respalda en su informe “Grupos Delictivos 2024-2025”. La dependencia documentó ese número de grupos dedicados a narcomenudeo, extorsión, homicidio y secuestro, entre otros delitos de alto impacto.

Procesan a dos hombres por agresión sexual a una mujer en Santa Fe, la encerraron en un puesto y luego lo incendiaron (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los grupos con mayor presencia en el Valle de México, el especialista identificó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en las 16 alcaldías capitalinas. La Familia Michoacana mantiene presencia en nueve demarcaciones, mientras el Cártel de Sinaloa y la Unión Tepito operan en 12 cada uno, esta última de origen capitalino.

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En Tlalpan, la organización con actividad documentada más reciente es Los Mojarras. El 24 de septiembre, la SSC cateó un inmueble en la colonia San Miguel Ajusco que operaba como punto de venta de droga y refugio de personas con adicciones, generador de ganancias diarias superiores a los 400,000 pesos, de acuerdo con el programa C4 en Alerta, conducido por el periodista Carlos Jiménez y citado por Infobae.