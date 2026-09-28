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Carlos Trejo rompe en llanto tras salir de La Granja VIP y asegura que conocieron a su verdadero yo, no al “Cazafantasmas”

Con lágrimas en los ojos, Trejo se despidió del reality y aseguró que el objetivo de su paso por el programa nunca fue un tema económico

Carlos Trejo
Con lágrimas en los ojos, Trejo se despidió del reality y aseguró que el objetivo de su paso por el programa nunca fue un tema económico. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)
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Carlos Trejo se convirtió en el tercer eliminado de La Granja VIP 2026 tras una gala marcada por la falta de respaldo del público en la votación oficial. El investigador paranormal reaccionó entre lágrimas y afirmó que su paso por el reality de TV Azteca cumplió el objetivo de mostrar su faceta personal más allá del personaje mediático. “El granjero al que se le acaba la historia eres tú... Carlos Trejo”, declaró Adal Ramones.

“Me siento satisfecho y lo digo de todo corazón, lo que me interesaba es que conocieran a Carlos y no Carlos Trejo. Una persona que no toma, que no fuma, a quien le gusta hacer amigos, una persona observadora, una persona a la que le gusta estar de buena vibra. No me siento derrotado”. expresó de inmediato.

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“Me siento feliz. Desde que llegué así estaba planeado que conocieran a Carlos, cómo era, como pensaba, como actuaba”, sollozó el también conocido como “Cazafantasmas” al confirmarse su salida.

Trejo llegó a la placa de nominados tras ser designado peón de la semana, una labor que implicó desgaste físico en las tareas agrícolas del reality. Ese rol generó fricciones con otros habitantes y debilitó su imagen frente a la audiencia en los días previos a la gala.

La fuerza digital de otras figuras del programa, como Manelyk y Bebeshita, resultó decisiva en el conteo final de votos. Con la salida de Trejo, los otros cuatro nominados —Kenny, Julio Camejo, Manelyk y Bebeshita— regresaron a la casa para continuar en la disputa por el premio mayor.

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Señaló que la balanza también se inclinó en su contra por la presencia de Alfredo Adame

Carlos Trejo
El exgranjero apuntó contra Alfredo Adame por su posible influencia en el resultado de la votación y pidió que los conflictos vividos dentro de la casa queden atrás entre los participantes.(Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Durante su despedida, el autor de “Cañitas” agradeció la posibilidad de mostrarse ante el público sin el filtro de su imagen habitual. “Quiero dar las gracias, gracias a esta oportunidad de oro, de que me dieron el chance de que me conocieran”, explicó Trejo.

El eliminado también se dirigió a Alfredo Adame, panelista del programa, a quien responsabilizó de haber influido en que el público no se inclinara por él durante la competencia. “Yo vengo a lo mío, hice lo que tenía que hacer”, reveló Trejo, y aseguró que el conductor tuvo injerencia en el resultado de la votación.

Trejo cerró su intervención con un mensaje dirigido a quienes protagonizaron roces con él durante su estancia en el reality. “Ya lo saben, yo no soy una persona de pleitos, ya lo vieron y que cada quien se quede con lo suyo”, expresó el exgranjero antes de abandonar el foro.

En redes sociales, negó los rumores sobre su comportamiento personal

Ya fuera del programa, Trejo publicó un mensaje en las redes oficiales del reality en el que profundizó sobre el sentido que tuvo su participación. “Quiero agradecer muchísimo a la gente que me apoyó, a toda la gente que me vio, que estuvo pendiente de mí”, escribió.

Carlos Trejo
Con lágrimas en los ojos, Carlos Trejo se despidió del reality y aseguró que el objetivo de su paso por el programa nunca fue económico, sino que el público conociera a la persona detrás del personaje. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

“Sobre todo que estuvieran viendo a Carlos y no a ‘Carlos Trejo’. Esa parte para mí fue lo más importante, no era dinero, no era cuestión económica, era que vieran realmente y tomaran ustedes realidad lo que es esta humilde persona ante ustedes”, aseguró en el mismo mensaje.

El investigador paranormal también utilizó el espacio para desmentir señalamientos previos sobre su conducta personal. “Ahora se dan cuenta que todo lo que han inventado de mí es eso, puras mentiras. No tomo, no fumo, no me desvelo, soy persona de casa y ha sido una verdadera oportunidad”, cerró Trejo.

Con esta salida, La Granja VIP 2026 suma tres eliminaciones en lo que va de la temporada bajo el esquema de votación abierta al público, mecanismo central que definirá la permanencia de cada concursante en las próximas semanas.

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