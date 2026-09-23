Colombia

Defensa de Eva Ferrer denunció amenazas e intimidaciones tras revelaciones sobre Verónia Alcocer y presuntos actos de corrupción en el gobierno Petro

El abogado Jhonny Batalla solicitó a la Fiscalía General de la Nación abrir investigación y protección estatal para la estratega catalana

Defensa de Eva Ferrer denuncia amenazas e intimidaciones tras revelaciones de presuntos actos de corrupción en el gobierno Petro - crédito Icbf
Defensa de Eva Ferrer denuncia amenazas e intimidaciones tras revelaciones de presuntos actos de corrupción en el gobierno Petro - crédito Icbf
Guardar

Decenas de archivos sobre negocios y movidas políticas de Eva Ferrer, exconsejera para la Reconciliación Nacional, muestran que envió correos, cartas y propuestas a entidades del gobierno de Gustavo Petro, empresas estatales, embajadas y organismos internacionales.

Ferrer elaboró una cuenta de cobro millonaria, reclamos de pago de un supuesto préstamo ligado a la posesión presidencial; y reuniones para impulsar negocios. Además, la estratega en marketing dirigió una carta a Petro en la que habló de la injerencia de catalanes en el Gobierno. También expone su ruptura con el entorno de Verónica Alcocer y sus gestiones posteriores para conseguir apoyos y patrocinios, según informó Semana.

PUBLICIDAD

Tras las revelaciones, María Soledad Morales y Jhonny Batalla, integrantes del equipo legal de Ferrer, señalaron que la exfuncionaria no ha sido requerida por las autoridades colombianas, pero está dispuesta a entregar las pruebas que tenga.

La documentación recibida por Ferrer, de acuerdo con Morales, confirmaría que la protección había sido suspendida antes de la notificación. Sus representantes consideran que esa decisión la dejó expuesta en medio de las revelaciones sobre el círculo de la ex primera dama.

Verónica Alcocer - Eva Ferrer
Ferrer fue cercana a la ex primera dama Veronica Alcocer - crédito Verónica Alcocer García/Facebook - suministrada a Infobae Colombia

La estratega catalana también habría recibido amenazas públicas. Morales interpretó como una intimidación el anuncio de Petro, divulgado un día después de que se filtraran los audios, de que iniciaría acciones penales contra ella.

PUBLICIDAD

El hermano de Ferrer habría sido amenazado directamente en España. Su madre, por su parte, recibió hace 15 días una solicitud de Manel Grau para reunirse y “arreglar las cosas”, pero rechazó el pedido y respondió que cualquier asunto debía resolverse ante la justicia, explicaron los togados en entrevista con el medio citado.

La exfuncionaria abandonó Bogotá por razones de seguridad y permanece en un lugar que no se ha dado a conocer. También tuvo que entregar su apartamento antes de tiempo: su contrato vencía en abril, pero dejó la vivienda el mes anterior a las revelaciones.

“Ella tuvo que irse de Bogotá. Está en alguna parte por temas de seguridad. Tuvo que entregar el apartamento de un día para otro. A ella se le vencía su contrato en abril y lo tuvo que entregar el mes pasado, después de la noticia”, dijo Morales.

El pedido de investigación y protección estatal

El abogado Jhonny Batalla solicitó a la Fiscalía General de la Nación abrir investigación y protección estatal para la estratega catalana - crédito Luisa González/Reuters
El abogado Jhonny Batalla solicitó a la Fiscalía General de la Nación abrir investigación y protección estatal para la estratega catalana - crédito Luisa González/Reuters

Jhonny Batalla solicitó que la Fiscalía General de la Nación abra una investigación a partir de las denuncias difundidas por los medios de comunicación. El objetivo, sostuvo, es que Eva Ferrer pueda intervenir en el proceso y esclarecer los hechos relacionados con conductas que calificó como delicadas dentro del Código Penal.

“Ella tiene información. Ella podría ayudar a determinar los hechos con precisión, pero en estos momentos tiene una situación bastante compleja de seguridad. No puede ni siquiera salir a la luz pública ni caminar como cualquier ciudadano, porque siente temor. Llaman a su familia, llaman a su madre. Entonces necesita seguridad del Estado colombiano, presidido por Abelardo de la Espriella”, explicó.

El abogado defensor agregó: “Estamos hablando de unos hechos que vinculan a un Estado con el anterior presidente a bordo. Efectivamente, con la ex primera dama y gente muy cercana al anterior gobierno. Cualquier persona que esté cerca de una situación de esta, de un entramado de corrupción como el que se ha ventilado en los medios de comunicación, necesita protección y defensa contra las acciones de estas personas”.

Abelardo de la Espriella trajeado señala hacia abajo al hablar, con hombres uniformados y reclusos en trajes naranjas al fondo.
La defensa de Ferrer pidió ayuda al presidente Abelardo de la Espriella - crédito Inpec/Presidencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La defensa reclama al Gobierno de Abelardo de la Espriella un esquema de protección que permita a Ferrer declarar sin temor. “No puede ni siquiera salir a la luz pública ni caminar como cualquier ciudadano, porque siente temor”, señaló Batalla, al mencionar las llamadas que recibe su familia.

Según el representante, la información que Ferrer podría aportar involucra al anterior presidente, a la ex primera dama y a personas cercanas al Gobierno anterior. Su pedido es que la protección estatal garantice que las responsabilidades penales recaigan sobre quienes resulten culpables de los hechos investigados.

Temas Relacionados

Eva FerrerCorrupción Gobierno PetroAmenazasEsquema de SeguridadColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Periodista pidió ayuda para captura a mujer que escopolaminó, golpeó y robó a su padre en Medellín: “No actúa sola”

Catalina Botero indicó que las autoridades cuentan con un video en el que la mujer aparece con el dinero en efectivo y las joyas que, según la denuncia, fueron sacadas de la vivienda

Periodista pidió ayuda para captura a mujer que escopolaminó, golpeó y robó a su padre en Medellín: “No actúa sola”

Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: Inicia el partido por el cupo en la final

La selección Colombia superó en los cuartos de final a Nigeria y ahora enfrentará, por segunda vez en el campeonato, a las actuales campeonas del certamen

Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: Inicia el partido por el cupo en la final

Directora del Icbf aseguró que “familia solo hay una” y armó polémica en el Senado: “Provocadora y peligrosa”

La discusión se produjo en la Comisión Séptima del Senado donde se discutía el presupuesto para la entidad para el 2027, el cual está previsto por más de 12.000 billones de pesos

Directora del Icbf aseguró que “familia solo hay una” y armó polémica en el Senado: “Provocadora y peligrosa”

Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que presentará decreto de emergencia económica por el fenómeno de El Niño: en qué consiste

La iniciativa permitiría suspender durante tres o cuatro meses las cuotas agropecuarias y extender obligaciones hasta dos años, previa autorización presidencial y la firma de todos los ministros del gabinete nacional

Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que presentará decreto de emergencia económica por el fenómeno de El Niño: en qué consiste

Abelardo de la Espriella ordenó trasladar a pabellones de máxima seguridad a 76 detenidos con vínculos con Los Pachenca: “No permitiré que sigan ordenando desde las cárceles”

El mandatario colombiano indicó que los detenidos se encuentran en La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico

Abelardo de la Espriella ordenó trasladar a pabellones de máxima seguridad a 76 detenidos con vínculos con Los Pachenca: “No permitiré que sigan ordenando desde las cárceles”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro recordó los problemas en su relación con Nicolás de Zubiría en ‘MasterChef Celebrity’: “Lo odié”

Lina Tejeiro recordó los problemas en su relación con Nicolás de Zubiría en ‘MasterChef Celebrity’: “Lo odié”

⁠Karol G reveló que el éxito ‘Bby Wow’ originalmente no iba a ser lanzado: “La confirmamos un día antes de sacar el álbum”

Gregorio Pernía sufrió un intento de robo durante un encuentro con seguidores: todo quedó registrado por una cámara

Amparo Grisales se reencontró con su primer esposo, con el que se casó a los 15 años, y recibió un regalo especial por sus 70 años

Aida Victoria anunció que se retira de las redes sociales: “Me iré en menos de un año”

Deportes

Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: Inicia el partido por el cupo en la final

Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: Inicia el partido por el cupo en la final

Miguel Ángel Borja reveló los equipos a los cuales regresaría a jugar en Colombia: “Creo que tengo dos puertas abiertas”

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo HOY - encuentro de ida de la Gran Final de la Liga Femenina de Colombia: siga aquí el partido

Dimayor aclaró la participación Go Sports S.A.S en las ofertas por los derechos de televisión del fútbol colombiano

Tulio Gómez se enfrentó a periodistas por rumores de retrasos en los pagos a jugadores del América de Cali: “Déjenos en paz”