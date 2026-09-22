Gobierno alista emergencia económica por crisis del campo: busca congelar deudas y ampliar créditos a productores

Indalecio Dangond, ministro de Agricultura, anunció la propuesta durante una intervención ante la Comisión Quinta del Senado -crédito Universidad del Externado/Ministerio de Vivienda

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Los efectos del fenómeno de El Niño llevaron al Gobierno nacional a plantear una nueva emergencia económica para atender las dificultades que enfrenta el sector agropecuario. El anuncio fue hecho por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, durante una intervención en la Comisión Quinta del Senado, donde explicó que la medida busca responder a los impactos que las condiciones climáticas están generando sobre los productores.

La propuesta contempla una declaratoria que podría tener alcance nacional y que deberá ser evaluada por el presidente de la República y el Consejo de Ministros. Por ahora, se trata de una iniciativa anunciada por el Gobierno y no de una emergencia ya decretada.

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El Gobierno evalúa mecanismos para suspender temporalmente el pago de las obligaciones de los productores afectados -crédito Juan David Duque/REUTERS

Posteriormente, en entrevista con La FM, Dangond entregó detalles sobre las medidas que se activarían en caso de aprobarse la declaratoria. Uno de los principales objetivos sería aliviar temporalmente las obligaciones financieras de los productores afectados y avanzar en un proceso de reperfilamiento de la cartera agropecuaria. “Se va a llevar a Consejo de Ministros la propuesta para aprobación del señor Presidente”, señaló el ministro. También explicó que, debido al impacto económico de la situación, “lo más probable es que se apruebe”.

La eventual emergencia permitiría que la Superintendencia Financiera habilite mecanismos para que las entidades bancarias congelen durante tres o cuatro meses el pago de las deudas de los productores afectados. Durante ese periodo, según explicó Dangond, los agricultores no serían reportados negativamente por el incumplimiento temporal. El Ministerio de Agricultura trabaja además en el reperfilamiento de las obligaciones financieras de siete sectores agropecuarios. La propuesta busca ampliar los plazos y reducir el valor de las amortizaciones que deben asumir los productores.

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De acuerdo con el ministro, esos sectores generan cerca de US$11.000 millones en exportaciones al año y tienen una cartera cercana a $55 billones. Parte de esas obligaciones podría trasladarse a plazos de dos años. “Cuando tú mandas una cartera a dos años, baja inmediatamente la amortización y el pago de la deuda”, afirmó.

La propuesta también contempla acelerar las devoluciones del IVA para mejorar el flujo de caja de los agroexportadores - crédito Ministerio de Agricultura

Entre las actividades señaladas por Dangond están las flores, la caña, el café, el cacao, la palma, el aguacate, los cítricos, las pasifloras y la tilapia. El funcionario explicó que los productores de flores y tilapia enfrentan además presiones relacionadas con los cambios en los aranceles de sus exportaciones hacia Estados Unidos, el aumento de los costos laborales y la reducción de la tasa de cambio.

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La discusión también contempla acelerar las devoluciones del IVA a los sectores agroexportadores. Según Dangond, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, estaría reduciendo los tiempos de devolución, que antes podían tardar entre dos y tres meses y ahora estarían alrededor de un mes.

Para el Gobierno, una devolución más rápida permitiría mejorar el flujo de caja de los productores y complementar las medidas dirigidas a reorganizar sus deudas. A esto se sumaría un mecanismo transitorio de crédito que prepara el Ministerio de Comercio para atender las necesidades de liquidez de las empresas del sector.

Flores, café, cacao, palma, aguacate, cítricos, pasifloras y tilapia hacen parte de los sectores incluidos en el plan de reperfilamiento de cartera -crédito Ivan Valencia/AP Foto

La propuesta de emergencia tendría como fundamento el artículo 215 de la Constitución, que faculta al Gobierno para declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica cuando existan hechos que perturben o amenacen gravemente el orden económico, social o ecológico. Las medidas de alivio crediticio ya habían sido planteadas por el Ministerio de Agricultura. En agosto, Dangond pidió a la banca ampliar los plazos de los créditos y flexibilizar la amortización de la cartera de los productores afectados por el fenómeno de El Niño.

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El ministro también habló de cambios en los programas destinados al campo. Cuestionó el funcionamiento del Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios, Faia, y aseguró que el Gobierno encontró casos que serán puestos en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría. Según Dangond, el programa no continuará bajo el esquema actual. El funcionario aseguró que fueron identificadas situaciones en las que productores habrían sido registrados para recibir beneficios sin conocer el procedimiento para acceder a ellos.

El Gobierno también plantea modificar el modelo de financiación rural para ajustarlo a los ciclos de producción. “Tenemos que dar créditos a 10 años, a 15 años”, afirmó Dangond, al explicar que inversiones en maquinaria y proyectos agrícolas requieren plazos más amplios para recuperar los recursos.

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